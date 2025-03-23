Ekrem İmamoğlu Tutuklandı: CHP'den Kararın Ardından İlk Paylaşım
Ekrem İmamoğlu Tutuklandı: CHP'den Kararın Ardından İlk Paylaşım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Kararından ardından CHP resmi X hesabından ilk paylaşım yapıldı. İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı paylaşıma 'Yılgınlık yok! Mücadeleye devam!' notu düşüldü.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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HALKIN MİLLİ İRADESİNE DARBE BU
Pes etmek yok asla , akılda pes diye bir kelime yok , onu çıkartın .
Diktatör gitmeli bu adamı o cezaevinden çıkarmazsak hem bizim hem ülkenin sonu geldi demektir
hiç kimsenin yolsuzlukla mücadele edeni eleştirme hakkı yok cezası varsa en ağır şekilde çeksin yeter bu ne lan ülkenin %6 sı sokağa indi diğer taraftan da i... Devamını Gör