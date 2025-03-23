onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu Tutuklandı: CHP'den Kararın Ardından İlk Paylaşım

Ekrem İmamoğlu Tutuklandı: CHP'den Kararın Ardından İlk Paylaşım

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.03.2025 - 10:15

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Kararından ardından CHP resmi X hesabından ilk paylaşım yapıldı. İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı paylaşıma 'Yılgınlık yok! Mücadeleye devam!' notu düşüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP'nin paylaşımı şöyle oldu 👇

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
withlove

HALKIN MİLLİ İRADESİNE DARBE BU

Otto Skorzeny

Pes etmek yok asla , akılda pes diye bir kelime yok , onu çıkartın .

pabare

Diktatör gitmeli bu adamı o cezaevinden çıkarmazsak hem bizim hem ülkenin sonu geldi demektir

Halit Bin Velid

hiç kimsenin yolsuzlukla mücadele edeni eleştirme hakkı yok cezası varsa en ağır şekilde çeksin yeter bu ne lan ülkenin %6 sı sokağa indi diğer taraftan da i... Devamını Gör