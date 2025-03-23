Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun Tutuklanmasına İlişkin İlk Açıklama!
Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun Tutuklanmasına İlişkin İlk Açıklama!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun tutuklandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimde karara ilişkin konuştu.
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“Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz”
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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