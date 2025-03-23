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Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun Tutuklanmasına İlişkin İlk Açıklama!

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun Tutuklanmasına İlişkin İlk Açıklama!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.03.2025 - 10:42

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun tutuklandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimde karara ilişkin konuştu.

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“Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz”

“Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz”

Saat 6.5'a kadar bekledik. Hem işin uzaması hem de burada oy kullanmak için yola çıktık. Hiç uyumadan geldik haberi de şimdi aldık. Hukuk sistemimiz adına utanıyoruz. Çünkü yargılama esnasında gördük ki soruşturmanın gizliliği kavramı var, ancak oradaki ifade adeta beş dakika sonra bütün Türkiye’ye servis yapıldı. İfadelerin hepsi suçlamalar kamuya yayıldı. Bunların gizli olması lazımdı. Bir diğer konu avukatların ulaşamadığı suçlamalara TV’den izledik bu da işin ne kadar siyasi olduğunu ortaya koyuyor. İmamoğlu’nun engellenmesi ülkemiz adına utanç verici. Dünyada da yayınlar yapıldı Türkiye’deki demokrasi ve hukuk sistemi sorgulanmaya başlandı. Bu daha fazla yoksulluk olarak bize döndü. Bu bir kötülüktür. Yabancı sermaye çıkmaya baladı. Kayyum atanmamasına sevindim.

İddianame yok ortada iddialar var sadece. Gizli tanık iddialarına dayanan. Şöyle bir soru olabilir mi, şu şahısla çok konuşmuşsunuz… kaldı ki bir kısmı da incitici, ailenizde terörle iltisaklı bir kimse var mı? Varsa görürsünüz zaten. Bunlar nasıl sorular?

Artık bu ülke rövanş hukukundan da kurtulmalı. Tarafsız davranacak yargı sisteminin kurulması lazım. CHP’li hiçbir belediyenin yargılanmaktan soruşturmaktan imtina ettiğini görmedik. Bana da onlarca müfettiş geldi. Kendi müfettişlerimiz teftiş ediyor korkacak hiçbir şeyimiz yok. Ama kumpas kurmak istedikten sonra her şeyi yapabilirler.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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