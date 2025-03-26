Maaşın Artsa da Harcamaların Ona Göre Artıyor mu? Hayat Tarzı Enflasyonu Nedir?

Gelirin artınca harcamaların da tatlı tatlı yükseliyor ama bunu fark etmek kolay olmuyor. Örneğin, eskiden market alışverişinde etiketlere dikkat ederken şimdi “Aman canım ne olacak!” diyerek sepete her şeyi atıyorsun. Ya da toplu taşımayı bırakıp taksiye binmeye başlıyorsun çünkü “Nasıl olsa maaş arttı!” diye düşünüyorsun. Ancak küçük gibi görünen bu harcamalar birleşince ciddi bir bütçe açığı yaratıyor. Bir bakmışsın, daha fazla kazanıyorsun ama yine borçlarla boğuşuyorsun! 🤯