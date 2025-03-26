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ChatGPT'den Kanser Teşhisi! Genç Kadının Semptomlarına Yapay Zekadan Nokta Atışı Teşhis

ChatGPT'den Kanser Teşhisi! Genç Kadının Semptomlarına Yapay Zekadan Nokta Atışı Teşhis

Yapay Zeka ChatGPT kanser
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 13:40

Paris'te yaşayan 27 yaşındaki Marly Garnreiter, son dönemlerde yaşadığı sıkıntıları babasını kaybetmenin üzüntüsüne bağlıyordu. Ancak ChatGPT'nin kanser teşhisiyle önce şoke oldu, sonra doktorların teşhisi doğrulamasıyla inanmayı reddettiği acı gerçekle yüzleşti. Yapay zekanın sağlık alanında attığı bu adım herkesi şaşkına çevirdi. Peki, Marly Garnreiter hangi belirtilerle ChatGPT'ye başvurdu? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
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Kaygı bozukluğu yaşadığını düşünüyordu, ChatGPT kan kanseri teşhisi koydu!

Kaygı bozukluğu yaşadığını düşünüyordu, ChatGPT kan kanseri teşhisi koydu!

27 yaşındaki Marly Garnreiter, cilt kaşıntısı ve gece terlemeleri yaşıyordu. Yakın zamanda kolon kanserinden kaybettiği babası Victor'un (58) yasını tutan Marly, önce yaşadıklarının üzüntü ve stres kaynaklı olduğunu düşündü. Kilo kaybı da başlayınca semptomlarını Open AI'ın sohbet botu ChatGPT'ye aktardı. 

Yapay zekanın yanıtı ise genç kadının hayatını tamamen değiştirecek nitelikteydi. ChatGPT, Marly'ye muhtemelen kan kanseri olduğunu söyledi. Genç kadın önce bu durumu reddetti ve yapay zekanın teşhisine şüpheyle yaklaştı. Ancak sorunları artarak devam ediyordu.

ChatGPT'nin ardıdan doktorlar da Marly'ye Hodgkin lenfoması (bir tür kan kanseri) teşhisi koydular!

ChatGPT'nin ardıdan doktorlar da Marly'ye Hodgkin lenfoması (bir tür kan kanseri) teşhisi koydular!

Marly Garnreiter, devam eden şikayetlerine kronik yorgunluk ve göğsünde baskı hissi de eklenince hekime başvurdu. Yapılan taramalar ve tetkikler sonucunda ise sol akciğerinde bir kitle olduğu tespit edildi. Doktoru tarafından bir akciğer uzmanına yönlendirilen Marly, biyopsi ile Hodgkin lenfoması teşhisiyle karşı karşıya kaldı. 

Genç kadın şimdi, 4 ila 6 tur kemoterapi alacak. Sol akciğerinde büyük bir kitle yer alan Marly Garnreiter, 'hayata karşı öfke duyduğunu ancak umudunu kaybetmediğini ve iyileşmek için elinden geleni yapacağını' söylüyor. 

NOT: Her ne kadar yapay zeka robotlarının sağlık konularında yorumları olsa da tetkikler ve gerçek verilerle sağlık kontrollerinizi yaptırmak için uzman bir hekime başvurmayı unutmayın. Zira yapay zekanın henüz, sağlık konularında tavsiye ve teşhis sağlayabileceğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Uzun vadede durum değişebilecek olsa da günümüzde: Sağlık uzman hekimler dışında kimseye emanet edilmemeli! 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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