ChatGPT'den Kanser Teşhisi! Genç Kadının Semptomlarına Yapay Zekadan Nokta Atışı Teşhis

Marly Garnreiter, devam eden şikayetlerine kronik yorgunluk ve göğsünde baskı hissi de eklenince hekime başvurdu. Yapılan taramalar ve tetkikler sonucunda ise sol akciğerinde bir kitle olduğu tespit edildi. Doktoru tarafından bir akciğer uzmanına yönlendirilen Marly, biyopsi ile Hodgkin lenfoması teşhisiyle karşı karşıya kaldı.

Genç kadın şimdi, 4 ila 6 tur kemoterapi alacak. Sol akciğerinde büyük bir kitle yer alan Marly Garnreiter, 'hayata karşı öfke duyduğunu ancak umudunu kaybetmediğini ve iyileşmek için elinden geleni yapacağını' söylüyor.

NOT: Her ne kadar yapay zeka robotlarının sağlık konularında yorumları olsa da tetkikler ve gerçek verilerle sağlık kontrollerinizi yaptırmak için uzman bir hekime başvurmayı unutmayın. Zira yapay zekanın henüz, sağlık konularında tavsiye ve teşhis sağlayabileceğine dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Uzun vadede durum değişebilecek olsa da günümüzde: Sağlık uzman hekimler dışında kimseye emanet edilmemeli!