ChatGPT'den Kanser Teşhisi! Genç Kadının Semptomlarına Yapay Zekadan Nokta Atışı Teşhis
ChatGPT'den Kanser Teşhisi! Genç Kadının Semptomlarına Yapay Zekadan Nokta Atışı Teşhis
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Paris'te yaşayan 27 yaşındaki Marly Garnreiter, son dönemlerde yaşadığı sıkıntıları babasını kaybetmenin üzüntüsüne bağlıyordu. Ancak ChatGPT'nin kanser teşhisiyle önce şoke oldu, sonra doktorların teşhisi doğrulamasıyla inanmayı reddettiği acı gerçekle yüzleşti. Yapay zekanın sağlık alanında attığı bu adım herkesi şaşkına çevirdi. Peki, Marly Garnreiter hangi belirtilerle ChatGPT'ye başvurdu?
İşte, detaylar...
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Kaygı bozukluğu yaşadığını düşünüyordu, ChatGPT kan kanseri teşhisi koydu!
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ChatGPT'nin ardıdan doktorlar da Marly'ye Hodgkin lenfoması (bir tür kan kanseri) teşhisi koydular!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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