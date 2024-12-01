ChatGPT, Rothschild Ailesinin En Genç Varisi "David Mayer" Adını Anmıyor! Peki David Mayer Kimdir?

David Mayer de Rothschild, 28 Ağustos 1978 tarihinde Londra'da dünyaya gelmiştir. Mayer, İngiliz bir maceracı, film yapımcısı ve Rothschild ailesinin devasa servetinin varisidir. Ailesinin milyonlarca dolar değeridenki bankacılık servetinin en genç varisi olan David Mayer'ın Anthony adında bir abisi ve Jessica adında bir ablası vardır.

Mayer'ın Rusya'dan Kanada'ya 100 günlük Arktik yolculuğu yapan birkaç maceracı ve çevreciden de biri olduğu söylenmektedir. 2007 yılında GQ tarafından 'Yılın Adamları'ndan beri olarak seçilen David Mayer, Antarktika kıtasını geçen 14 kişiden biri ve Grönland buz örtüsünü en hızlı geçme rekoruna sahip olan ekibin de parçasıdır.

2009 yılında ise Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 'iklim kahramanı' olarak adlandırılmış ve sosyal medya paylaşımlarında sık sık doğaya verdiği önemle dikkat çekmiştir. Mayer'ın Instagram biyografisinde ise 'Doğayı korumak için cevapları bildiğimi iddia etmiyorum, ancak Doğaya bir ses verebileceğimize inanıyorum.' yazıyor.