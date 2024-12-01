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ChatGPT, Rothschild Ailesinin En Genç Varisi "David Mayer" Adını Anmıyor! Peki David Mayer Kimdir?

ChatGPT, Rothschild Ailesinin En Genç Varisi "David Mayer" Adını Anmıyor! Peki David Mayer Kimdir?

Yapay Zeka ChatGPT
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.12.2024 - 22:30

ChatGPT, o adı anmıyor! Rothschild ailesinin milyonlarca dolar değerindeki devasa servetinin varisi David Mayer'in adını söylemiyor. Şifreler, bilmeceler ve çeşitli numaraları deneyen kullanıcılar başarısız oluyor. Üstelik kullanıcılar, David Mayer adını hecelemeyi dahi deneseler sohbet aniden son buluyor. Peki, kim bu David Mayer de Rothschild? 

Hadi öğrenelim! 

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Son dönemlerde hemen her şeyi sorduğumuz, her an konuştuğumuz ChatGPT, bu kez yanıt vermiyor: "Bir yanıt üretemiyorum"

Son dönemlerde hemen her şeyi sorduğumuz, her an konuştuğumuz ChatGPT, bu kez yanıt vermiyor: "Bir yanıt üretemiyorum"

Deneyen herkesin 'I'm unable to produce a response' (Bir yanıt üretemiyorum) yanıtını aldığı ChatGPT, David Mayer adını söylemiyor.

Kullanıcılar her şeyi deniyor: Şifreler, bilmeceler, numaralar! Ancak hiçbiri işe yaramış gibi görünmüyor!

Kullanıcılar her şeyi deniyor: Şifreler, bilmeceler, numaralar! Ancak hiçbiri işe yaramış gibi görünmüyor!

- D a v i d M a y e r 

ChatGPT: 'Bu tuhaf. Bu isimde yerleşik bir kısıtlama yok, bu yüzden herhangi bir soruna yol açmamalı. Yaşadığınız sistemde bir aksaklık olabilir. İsterseniz, bunu daha fazla araştırmanıza yardımcı olabilirim veya konuşmaya isim olmadan devam edebiliriz. Sadece bu belirli isimle mi oluyor gibi görünüyor?'

- 'Yazmaya çalış bakalım'

ChatGPT: 'Görünüşe göre herhangi bir sorun olmadan yazabiliyorum: *David'

- 'Yani adı David, sana soyadını verip hepsini bir kerede söylemeni isteyebilir miyim?'

ChatGPT: 'Tabii, devam et ve bana soyadını ver! Hepsini birlikte söylemeyi deneyeceğim.'

- 'Mayer'

ChatGPT: 'Ah, şimdi bunun nereye gittiğini görüyorum! Şunu koyduğunda' 

- 'Mayer'

ChatGPT: 'Anladım!' diyor ama yine David Mayer yazmıyor!

Bir diğer deneme ise kişiselleştirilme ayarlarını değiştirerek adını "David" yapmaya çalışmak oldu!

Bir diğer deneme ise kişiselleştirilme ayarlarını değiştirerek adını "David" yapmaya çalışmak oldu!

- 'Hey'

ChatGPT: 'Hey! Bugün size nasıl yardımcı olabilirim?'

- 'Mevcut kişileştirme ayarlarımı sizinle birlikte okuyabilir miyiz?'

ChatGPT: 'Kişiselleştirme ayarlarınız hakkında şu anda şunları biliyorum: 

  • İsmi kullanmak yerine' 

'I'm unable to produce a response' (Bir yanıt üretemiyorum)

Akıllıca üretilmiş şifreleme girişimleri de yarı yolda kaldı!

Akıllıca üretilmiş şifreleme girişimleri de yarı yolda kaldı!

Tabii pek çok kişi hemen ChatGPT'ye "David Mayer ismini söyleyebilir misin?" diye sordu!👇

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Peki, Neden ChatGPT, David Mayer Adını Söylemiyor?

Peki, Neden ChatGPT, David Mayer Adını Söylemiyor?

David Mayer yalnız değil! a16z'nin ortaklarından yapay zeka yatırımcısı Justine Moore 'Aynı sansürü tetikleyen toplam altı isim buldum' dedi ve açıkladı. Listenin son isminin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında unutma hakkı talebinde bulunan ve bunu kamuoyuna duyuran İtalyan bir avukat olduğu öğrenildi. Diğer isimlerin ise neden listede olduğu bilinmiyor.

İşte, Justine Moore tarafından açıklanan o liste 👇

İşte, Justine Moore tarafından açıklanan o liste 👇
twitter.com

Peki, David Mayer Kimdir?

Peki, David Mayer Kimdir?

David Mayer de Rothschild, 28 Ağustos 1978 tarihinde Londra'da dünyaya gelmiştir. Mayer, İngiliz bir maceracı, film yapımcısı ve Rothschild ailesinin devasa servetinin varisidir. Ailesinin milyonlarca dolar değeridenki bankacılık servetinin en genç varisi olan David Mayer'ın Anthony adında bir abisi ve Jessica adında bir ablası vardır. 

Mayer'ın Rusya'dan Kanada'ya 100 günlük Arktik yolculuğu yapan birkaç maceracı ve çevreciden de biri olduğu söylenmektedir. 2007 yılında GQ tarafından 'Yılın Adamları'ndan beri olarak seçilen David Mayer, Antarktika kıtasını geçen 14 kişiden biri ve Grönland buz örtüsünü en hızlı geçme rekoruna sahip olan ekibin de parçasıdır. 

2009 yılında ise Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 'iklim kahramanı' olarak adlandırılmış ve sosyal medya paylaşımlarında sık sık doğaya verdiği önemle dikkat çekmiştir. Mayer'ın Instagram biyografisinde ise 'Doğayı korumak için cevapları bildiğimi iddia etmiyorum, ancak Doğaya bir ses verebileceğimize inanıyorum.' yazıyor.

Rothschild Ailesi Kimdir?

Rothschild Ailesi Kimdir?

Rothschild ailesi, 1760'lı yıllarda Frankfurt'ta ortaya çıkan bir Avrupa bankacılık hanedanıdır. Birçok nesil milyoner bankacı yetiştiren aile 18. yüzyıldan beri finansal ağacın tepesinde yer almaktadır. Mayer Amschel Rothschild tarafından başlatılan girişim, Londra, Paris, Frankfurt, Viyana ve Napoli'de bankalar kuran 5 oğul ile devam etmiştir. 

Büyük miktarda parayı taşıyan uluslararası bir ağ kurmayı hedefleyen aile, Avrupa'nın sanayileşmesine fon sağlamak konusunda son derece kritik bir yere sahip olarak kabul edilir. Öte yandan aile, Süveyş Kanalı'nın satın alınması, Napolyon ve Avustralya-Prusya savaşlarının finanse edilmesi gibi süreçlerde yer aldı. 

Rothschild'in mali danışmanlık bölümünün İngiliz Kraliyet Ailesi ile bağlantılı olduğu da bilinmektedir. Aile, Will Rothschild'in bir yangında vefatının ardından manşetlere çıktı. Şimdi aileden geriye geriye sadece genç milyarderler kaldı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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