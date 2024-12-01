ChatGPT, Rothschild Ailesinin En Genç Varisi "David Mayer" Adını Anmıyor! Peki David Mayer Kimdir?
ChatGPT, Rothschild Ailesinin En Genç Varisi "David Mayer" Adını Anmıyor! Peki David Mayer Kimdir?
ChatGPT, o adı anmıyor! Rothschild ailesinin milyonlarca dolar değerindeki devasa servetinin varisi David Mayer'in adını söylemiyor. Şifreler, bilmeceler ve çeşitli numaraları deneyen kullanıcılar başarısız oluyor. Üstelik kullanıcılar, David Mayer adını hecelemeyi dahi deneseler sohbet aniden son buluyor. Peki, kim bu David Mayer de Rothschild?
Hadi öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemlerde hemen her şeyi sorduğumuz, her an konuştuğumuz ChatGPT, bu kez yanıt vermiyor: "Bir yanıt üretemiyorum"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanıcılar her şeyi deniyor: Şifreler, bilmeceler, numaralar! Ancak hiçbiri işe yaramış gibi görünmüyor!
Bir diğer deneme ise kişiselleştirilme ayarlarını değiştirerek adını "David" yapmaya çalışmak oldu!
Akıllıca üretilmiş şifreleme girişimleri de yarı yolda kaldı!
Tabii pek çok kişi hemen ChatGPT'ye "David Mayer ismini söyleyebilir misin?" diye sordu!👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, Neden ChatGPT, David Mayer Adını Söylemiyor?
İşte, Justine Moore tarafından açıklanan o liste 👇
Peki, David Mayer Kimdir?
Rothschild Ailesi Kimdir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın