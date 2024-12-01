Gören "Ne Olmuş Bu Geyiğe?" Dedi! Tam Kemalpaşa'daki Alameti Unuttuk Derken Bir Geyik Muhabbeti Daha
Gören "Ne Olmuş Bu Geyiğe?" Dedi! Tam Kemalpaşa'daki Alameti Unuttuk Derken Bir Geyik Muhabbeti Daha
Türk mitolojisinde kutsal ruhu temsil eden geyik, kötülüklerden korunmanın bir yoludur! Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan geyik sembolü, Şamanizm'de de yer almaktadır. Doğanın ruhuyla bağlantı kurduğuna inanılan geyik, bu kez görenleri hayrete düşüren bir tasviri ile gündeme geldi. Kimileri 'tövbe estağfurullah' derken kimileri de geyik üzerinden toplumsal meselelere değindi.
Siz de sahiden 'Ne olmuş bu geyiğe' diyeceksiniz. Gelin, görelim 👇
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Hatırlarsanız, geçtiğimiz aylarda İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ortaya çıkan yaralı geyik, tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
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İşte, yayınladığı görsellere dikkat çeken @awaywardcloud kullanıcı adlı X hesabının paylaştığı tüyler ürperden geyik motifi.
Aslında, sosyal medya kullanıcıları önce nazar dediler bu geyiğe, sonra mevzu uzadı gitti... 👇
Bu saatten sonra zor gibi! 👇
Eller göğe açıldı 👇
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Biz de öyle dedik... 👇
Derken işin içine mizah karıştı 👇
O zaman siz maşallah demeyin! 👇
Ne yaptınız yahu, kübizm akımının dahilerinden Pablo Picasso, mezarında ters döndü! 👇
Bir çarpışma olduğu kesin 👇
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Dersimizi de aldık! 👇
O zaman biz bir maşallah diyelim! 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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