onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Gören "Ne Olmuş Bu Geyiğe?" Dedi! Tam Kemalpaşa'daki Alameti Unuttuk Derken Bir Geyik Muhabbeti Daha

Gören "Ne Olmuş Bu Geyiğe?" Dedi! Tam Kemalpaşa'daki Alameti Unuttuk Derken Bir Geyik Muhabbeti Daha

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.12.2024 - 20:27

Türk mitolojisinde kutsal ruhu temsil eden geyik, kötülüklerden korunmanın bir yoludur! Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan geyik sembolü, Şamanizm'de de yer almaktadır. Doğanın ruhuyla bağlantı kurduğuna inanılan geyik, bu kez görenleri hayrete düşüren bir tasviri ile gündeme geldi. Kimileri 'tövbe estağfurullah' derken kimileri de geyik üzerinden toplumsal meselelere değindi. 

Siz de sahiden 'Ne olmuş bu geyiğe' diyeceksiniz. Gelin, görelim 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hatırlarsanız, geçtiğimiz aylarda İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ortaya çıkan yaralı geyik, tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz aylarda İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ortaya çıkan yaralı geyik, tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Pek çok kişinin 'Ya kurtuluş yakındır ya da kıyamet' dediği yaralı geyik görüntülerinin ardından buna hazır mısınız bilmiyoruz. Fakat siz de görünce önce 'tövbe estağfurullah' diyeceksiniz.

"Kemalpaşa'da Ne Olmuştu?" Diyenlere👇

İşte, yayınladığı görsellere dikkat çeken @awaywardcloud kullanıcı adlı X hesabının paylaştığı tüyler ürperden geyik motifi.

İşte, yayınladığı görsellere dikkat çeken @awaywardcloud kullanıcı adlı X hesabının paylaştığı tüyler ürperden geyik motifi.
twitter.com

Aslında, sosyal medya kullanıcıları önce nazar dediler bu geyiğe, sonra mevzu uzadı gitti... 👇

Aslında, sosyal medya kullanıcıları önce nazar dediler bu geyiğe, sonra mevzu uzadı gitti... 👇
twitter.com

Bu saatten sonra zor gibi! 👇

Bu saatten sonra zor gibi! 👇
twitter.com

Eller göğe açıldı 👇

Eller göğe açıldı 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Biz de öyle dedik... 👇

Biz de öyle dedik... 👇
twitter.com

Derken işin içine mizah karıştı 👇

Derken işin içine mizah karıştı 👇
twitter.com

O zaman siz maşallah demeyin! 👇

O zaman siz maşallah demeyin! 👇
twitter.com

Ne yaptınız yahu, kübizm akımının dahilerinden Pablo Picasso, mezarında ters döndü! 👇

Ne yaptınız yahu, kübizm akımının dahilerinden Pablo Picasso, mezarında ters döndü! 👇
twitter.com

Bir çarpışma olduğu kesin 👇

Bir çarpışma olduğu kesin 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dersimizi de aldık! 👇

Dersimizi de aldık! 👇
twitter.com

O zaman biz bir maşallah diyelim! 👇

O zaman biz bir maşallah diyelim! 👇
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın