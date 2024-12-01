Gören "Ne Olmuş Bu Geyiğe?" Dedi! Tam Kemalpaşa'daki Alameti Unuttuk Derken Bir Geyik Muhabbeti Daha

Türk mitolojisinde kutsal ruhu temsil eden geyik, kötülüklerden korunmanın bir yoludur! Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan geyik sembolü, Şamanizm'de de yer almaktadır. Doğanın ruhuyla bağlantı kurduğuna inanılan geyik, bu kez görenleri hayrete düşüren bir tasviri ile gündeme geldi. Kimileri 'tövbe estağfurullah' derken kimileri de geyik üzerinden toplumsal meselelere değindi.

Siz de sahiden 'Ne olmuş bu geyiğe' diyeceksiniz. Gelin, görelim 👇