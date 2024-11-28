Çaresizliği Anlatmaya Kelimeleri Yetmedi Ama Hepimize Aynı Acıyı Hissettiren Fotoğraf Karesini Paylaştı!

Mutluluk, kocaman bir kahkaha ile anlatılır belki ama acıyı anlatmak için gözyaşlarından fazlası gerekir. Yaşanan acının hissettirdiği çaresizlik gibi tarifsizdir acı. 'Çaresizlik nedir anlatamam' diyen sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımla acısını fotoğrafladı. İşte o fotoğraf görenlerin yüreğini dağladı. Gelin bu kez de hepimizi hayatımız boyunca yaşadığımız en acı anlara götürenlerin sesine kulak verelim.