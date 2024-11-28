Çaresizliği Anlatmaya Kelimeleri Yetmedi Ama Hepimize Aynı Acıyı Hissettiren Fotoğraf Karesini Paylaştı!
Çaresizliği Anlatmaya Kelimeleri Yetmedi Ama Hepimize Aynı Acıyı Hissettiren Fotoğraf Karesini Paylaştı!
Mutluluk, kocaman bir kahkaha ile anlatılır belki ama acıyı anlatmak için gözyaşlarından fazlası gerekir. Yaşanan acının hissettirdiği çaresizlik gibi tarifsizdir acı. 'Çaresizlik nedir anlatamam' diyen sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımla acısını fotoğrafladı. İşte o fotoğraf görenlerin yüreğini dağladı. Gelin bu kez de hepimizi hayatımız boyunca yaşadığımız en acı anlara götürenlerin sesine kulak verelim.
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Tarifi olmayan, gözyaşlarının dahi yetmediği anlar vardır! Böylesine bir acıyı bugüne dek yaşamayanımız bile anlar derdimizi.. Ve pek tabii düşünmekten bile kaçar bu anı ve o an ile yüzleşmemeyi diler, hayat boyu!
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İşte, hepimizin içine işleyen bir fotoğrafla acıyı paylaştığımız o tweet!
Gördüğümüz anı hemen tanıdık, acıyı hatırladık... Dahası insanlığın acısının ortak olduğunu bir kez daha hatırladık!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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