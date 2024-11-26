Tespitin Böylesi Tartışma Yaratır! "Cahil İnsan Gürültü Sever" Tespiti Sosyal Medyayı İkiye Böldü
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Tespitin Böylesi Tartışma Yaratır! "Cahil İnsan Gürültü Sever" Tespiti Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Cehalet hakkında bugüne kadar onlarca şey yazıldı çizildi! İsterseniz, biz de cahil kelimesinin tanımını önce TDK'den alalım: 'Bilgisiz.' Bu tanımdan sonra teknolojinin adeta dünyayı önümüze yığdığı çağda, cahilliğin en büyük eleştirilerin merkezinde olmasına şaşırmamalı. Hatta gelin, Ekşi Postlar tarafından paylaşılan 'cahil insan tespitine' birlikte göz atalım. Zira çoğu kişinin bugüne dek yapılan en iyi tespit olarak nitelendirdiği 'Cahil insan gürültü sever', sosyal medyanın diline dolaştı.
İşte, detaylar...
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"Cahil insan kendine bile düşman iken, başkalarına dost olması nasıl beklenir." demiş Sokrates!
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Ekşi Postlar tarafından yapılan X paylaşımına katılanlar da oldu, itiraz edenler de! 👇
"Boş teneke" 👇
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Kahkaha demeyelim de etraftakileri rahatsız edecek şekilde gülmek diyelim... 👇
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Bir taş da iş arkadaşlarına geldi 👇
E biraz gürültülüyüz tabii... 👇
Alt komşunuz olmak istemezdik sanıyoruz... 👇
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"Beyaz ışık ve cehalet mi?" Doğru mu sizce 👇
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Para diyorsunuz yani... 👇
Tabii bir süre sonra farklı görüşler ve sınıfsal ayrımlar da dile getirildi! 👇
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Şimdi sıra sizde, hadi siz yanıtlayın: Sahiden, bu durum sınıfsal mıdır? 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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