Tespitin Böylesi Tartışma Yaratır! "Cahil İnsan Gürültü Sever" Tespiti Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Cehalet hakkında bugüne kadar onlarca şey yazıldı çizildi! İsterseniz, biz de cahil kelimesinin tanımını önce TDK'den alalım: 'Bilgisiz.' Bu tanımdan sonra teknolojinin adeta dünyayı önümüze yığdığı çağda, cahilliğin en büyük eleştirilerin merkezinde olmasına şaşırmamalı. Hatta gelin, Ekşi Postlar tarafından paylaşılan 'cahil insan tespitine' birlikte göz atalım. Zira çoğu kişinin bugüne dek yapılan en iyi tespit olarak nitelendirdiği 'Cahil insan gürültü sever', sosyal medyanın diline dolaştı.

İşte, detaylar...