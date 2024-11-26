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Boy Uzatma Ameliyatıyla 11 Santim Uzayan Adam Sosyal Medyanın Diline Dolaşmaktan Kurtulamadı!

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Boy Uzatma Ameliyatıyla 11 Santim Uzayan Adam Sosyal Medyanın Diline Dolaşmaktan Kurtulamadı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 14:51

Son dönemlerde sık sık gündeme gelen boy uzatma ameliyatı bir kez daha sosyal medyanın diline düştü. Ameliyatın ardından boyunun 11 santim uzadığını anbean paylaşan adamı destekleyenler de oldu, ameliyatın gereksiz olduğunu düşüneneler de. Elbette estetik işlemler tamamen kişiseldir ve sadece doktor onayı ile yapılır. Yani bize pek de söz düşmez... Gelin, genç adımın günden güne değişimine bir kez de birlikte göz atalım! 

İşte, başlıyoruz

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Ülkemizde gündemden düşmeye estetik operasyonlar arasına giren boy uzatma işlemi, dünyanın dört bir yanında dikkatleri üzerine çekiyor.

Ülkemizde gündemden düşmeye estetik operasyonlar arasına giren boy uzatma işlemi, dünyanın dört bir yanında dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medya üzerinden paylaşıldıktan kısa bir süre sonra viral olan bir operasyon ise sosyal medyanın diline dolaştı.

Sosyal medya üzerinden paylaşıldıktan kısa bir süre sonra viral olan bir operasyon ise sosyal medyanın diline dolaştı.

Ameliyatın ardından 11 santim uzayan genci eleştirenler olsa da destekler de gecikmedi.

İşte, X üzerinden yaplaşılan ve milyonların üzerine konuştuğu o video 👇

"Benden hala kısa. 🤕" 👇

"Benden hala kısa. 🤕" 👇
twitter.com

Sanıyoruz ki zaten aranızda bir yarış da yok!

"Bilim harika bir şey değil mi?" 👇

"Bilim harika bir şey değil mi?" 👇
twitter.com
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Teknolojiye hayran kalmanın dışında, "Bunu normalleştirin ve kutlayın" da denildi. 👇

Teknolojiye hayran kalmanın dışında, "Bunu normalleştirin ve kutlayın" da denildi. 👇
twitter.com

"Kısa bir kral, ancak kısa olduğunu kabul ettiğinde kısa bir kral olabilir" 👇

"Kısa bir kral, ancak kısa olduğunu kabul ettiğinde kısa bir kral olabilir" 👇
twitter.com

'Boy uzatmaya para harcıyorsanız. Diğer şeyler hakkında yalan söylediğinizi varsayacağım.'

Boy uzatma ameliyatını "Korkunç" bulanlar da oldu 👇

Boy uzatma ameliyatını "Korkunç" bulanlar da oldu 👇
twitter.com

'Özellikle bir ilişki içindeyseniz. Hangi tür bir partner kendinize bunu yapmanıza izin verir?'

"Umarım ihtiyacı olan öz güveni kazanır." 👇

"Umarım ihtiyacı olan öz güveni kazanır." 👇
twitter.com

"Kısa boylular, umudumuz var." 👇

"Kısa boylular, umudumuz var." 👇
twitter.com
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Peki hem boyunuz kısa hem de paranız yoksa, hâlâ şansınız var mı? 👇

"Ameliyatları atlayın ve öz güveninizi artırın" 👇

"Ameliyatları atlayın ve öz güveninizi artırın" 👇
twitter.com

'Kas inşa etmek

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Duygusal kontrolü geliştirin

Nazik ol'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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