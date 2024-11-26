Boy Uzatma Ameliyatıyla 11 Santim Uzayan Adam Sosyal Medyanın Diline Dolaşmaktan Kurtulamadı!

Son dönemlerde sık sık gündeme gelen boy uzatma ameliyatı bir kez daha sosyal medyanın diline düştü. Ameliyatın ardından boyunun 11 santim uzadığını anbean paylaşan adamı destekleyenler de oldu, ameliyatın gereksiz olduğunu düşüneneler de. Elbette estetik işlemler tamamen kişiseldir ve sadece doktor onayı ile yapılır. Yani bize pek de söz düşmez... Gelin, genç adımın günden güne değişimine bir kez de birlikte göz atalım!

İşte, başlıyoruz