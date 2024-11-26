Boy Uzatma Ameliyatıyla 11 Santim Uzayan Adam Sosyal Medyanın Diline Dolaşmaktan Kurtulamadı!
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Boy Uzatma Ameliyatıyla 11 Santim Uzayan Adam Sosyal Medyanın Diline Dolaşmaktan Kurtulamadı!
Son dönemlerde sık sık gündeme gelen boy uzatma ameliyatı bir kez daha sosyal medyanın diline düştü. Ameliyatın ardından boyunun 11 santim uzadığını anbean paylaşan adamı destekleyenler de oldu, ameliyatın gereksiz olduğunu düşüneneler de. Elbette estetik işlemler tamamen kişiseldir ve sadece doktor onayı ile yapılır. Yani bize pek de söz düşmez... Gelin, genç adımın günden güne değişimine bir kez de birlikte göz atalım!
İşte, başlıyoruz
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Ülkemizde gündemden düşmeye estetik operasyonlar arasına giren boy uzatma işlemi, dünyanın dört bir yanında dikkatleri üzerine çekiyor.
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Sosyal medya üzerinden paylaşıldıktan kısa bir süre sonra viral olan bir operasyon ise sosyal medyanın diline dolaştı.
İşte, X üzerinden yaplaşılan ve milyonların üzerine konuştuğu o video 👇
"Benden hala kısa. 🤕" 👇
"Bilim harika bir şey değil mi?" 👇
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Teknolojiye hayran kalmanın dışında, "Bunu normalleştirin ve kutlayın" da denildi. 👇
"Kısa bir kral, ancak kısa olduğunu kabul ettiğinde kısa bir kral olabilir" 👇
Boy uzatma ameliyatını "Korkunç" bulanlar da oldu 👇
"Umarım ihtiyacı olan öz güveni kazanır." 👇
"Kısa boylular, umudumuz var." 👇
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Peki hem boyunuz kısa hem de paranız yoksa, hâlâ şansınız var mı? 👇
"Ameliyatları atlayın ve öz güveninizi artırın" 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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