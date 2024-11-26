onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Pazarlama Dehalarından Dikkat Çeken Yaratıcı ve İkonik Reklamlar!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Pazarlama Dehalarından Dikkat Çeken Yaratıcı ve İkonik Reklamlar!

Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 12:42

Pazarlama dehalarının kendilerini gösterdiği en önemli alanlardan biridir reklam! Sattığınız ürünün kalitesi ve marka değeri kadar önemli olan reklamlar hafızamızda adeta yer eder. Öyle ki bazı markalar, reklam filmleri ya da sloganları ile özdeşleşir zihnimizde. İşte tam da bu noktada bir X kullanıcısı tarafından seçilen en yaratıcı ve ikonik reklamlar ile karşınızdayız. 

İşte, başlıyoruz... 

Kaynak: Rishabh

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Grafik tasarımcıya ihtiyacınız olduğunu daha iyi nasıl dile getirebilirdiniz ki?

1. Grafik tasarımcıya ihtiyacınız olduğunu daha iyi nasıl dile getirebilirdiniz ki?

2. Örümcekten süper kahraman yaparsan, başına gelecek budur!

2. Örümcekten süper kahraman yaparsan, başına gelecek budur!

3. Hızın özetini hem görsel hem de yazı ile yapan: Tesla!

3. Hızın özetini hem görsel hem de yazı ile yapan: Tesla!

'Bu reklamı okumak 3,1 saniye sürüyor.

Bir Model S'in 0'dan 60 mil hıza ulaşmasıyla aynı süre.'

4. Dilinize dolaşan sloganıyla: "IKEA evinizin her şeyi"

4. Dilinize dolaşan sloganıyla: "IKEA evinizin her şeyi"

5. "Maksimuma çıkart!": Pepsi

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Dün, yarın demiştin"

6. "Dün, yarın demiştin"

Bu kalıp, Nike'ın efsaneleşmiş 'Just do it.' sloganı ile de birleştirince gerçek bir motivasyon cümlesine dönüşüyor!

7. İzlanda'nın başkenti Reykjavík polisinden akıllardan çıkmayacak uyarı: "Seni eve kimin götüreceğini seç!"

7. İzlanda'nın başkenti Reykjavík polisinden akıllardan çıkmayacak uyarı: "Seni eve kimin götüreceğini seç!"

8. Güzel bir gülümseme her şeydir dedirten o reklam!

8. Güzel bir gülümseme her şeydir dedirten o reklam!

'Diş hekimliği neden önemlidir?

Çünkü kaşı eksik olsa bile ilk fark ettiğiniz şey gülümsemesidir!'

9. "Hiç kimse mükemmel değildir": Porshe

9. "Hiç kimse mükemmel değildir": Porshe

10. "Gurur duyuyoruz": KFC

10. "Gurur duyuyoruz": KFC

Aslını güçlendirenlere, övgüleri için teşekkür etmek... Nereden baksanız, olay!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Sahiden parayı nasıl kullanacaklarını biliyorlar!

11. Sahiden parayı nasıl kullanacaklarını biliyorlar!

'Paranın satın alamayacağı şeyler ile mutluluğun kesişimi MasterCard!'

12. Tercih zamanı!

12. Tercih zamanı!

13. "Londra'daki süper modeller ve Ohio'daki babalar tarafından giyilir": New Balance

13. "Londra'daki süper modeller ve Ohio'daki babalar tarafından giyilir": New Balance

14. Sahiden Oscarlık reklam, Oscarlık performans: Tsuruya Çatı Kiremitleri

15. "Dünyanın en ucuz havayolu": Ryanair

15. "Dünyanın en ucuz havayolu": Ryanair

Buna da uçuran tercih, desek yanlış olmaz gibi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. "Bir arabada ne istersiniz?": Audi

17. Sadece zaman: Timex

17. Sadece zaman: Timex

'1.249 cevaplanmamış e-postanız olduğunu görmeden zamanı bilin'

18. Burger King: BÖRGIR mı demeliydik, yoksa?

18. Burger King: BÖRGIR mı demeliydik, yoksa?

'Ateşle her zaman daha iyi

sadece alevde ızgara burgerler'

19. "Dünyayla bağlantı kurmak": BBC

19. "Dünyayla bağlantı kurmak": BBC

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın