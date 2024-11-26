Pazarlama Dehalarından Dikkat Çeken Yaratıcı ve İkonik Reklamlar!
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Pazarlama Dehalarından Dikkat Çeken Yaratıcı ve İkonik Reklamlar!
Pazarlama dehalarının kendilerini gösterdiği en önemli alanlardan biridir reklam! Sattığınız ürünün kalitesi ve marka değeri kadar önemli olan reklamlar hafızamızda adeta yer eder. Öyle ki bazı markalar, reklam filmleri ya da sloganları ile özdeşleşir zihnimizde. İşte tam da bu noktada bir X kullanıcısı tarafından seçilen en yaratıcı ve ikonik reklamlar ile karşınızdayız.
İşte, başlıyoruz...
Kaynak: Rishabh
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1. Grafik tasarımcıya ihtiyacınız olduğunu daha iyi nasıl dile getirebilirdiniz ki?
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2. Örümcekten süper kahraman yaparsan, başına gelecek budur!
3. Hızın özetini hem görsel hem de yazı ile yapan: Tesla!
4. Dilinize dolaşan sloganıyla: "IKEA evinizin her şeyi"
5. "Maksimuma çıkart!": Pepsi
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6. "Dün, yarın demiştin"
7. İzlanda'nın başkenti Reykjavík polisinden akıllardan çıkmayacak uyarı: "Seni eve kimin götüreceğini seç!"
8. Güzel bir gülümseme her şeydir dedirten o reklam!
9. "Hiç kimse mükemmel değildir": Porshe
10. "Gurur duyuyoruz": KFC
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11. Sahiden parayı nasıl kullanacaklarını biliyorlar!
12. Tercih zamanı!
13. "Londra'daki süper modeller ve Ohio'daki babalar tarafından giyilir": New Balance
14. Sahiden Oscarlık reklam, Oscarlık performans: Tsuruya Çatı Kiremitleri
15. "Dünyanın en ucuz havayolu": Ryanair
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16. "Bir arabada ne istersiniz?": Audi
17. Sadece zaman: Timex
18. Burger King: BÖRGIR mı demeliydik, yoksa?
19. "Dünyayla bağlantı kurmak": BBC
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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