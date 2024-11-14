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Kuş Bakışıyla Dünyanın En Büyüleyici Şehirlerine Yolculuk! Şimdi Bir Kez Daha Aşık Olacaksınız!

Kuş Bakışıyla Dünyanın En Büyüleyici Şehirlerine Yolculuk! Şimdi Bir Kez Daha Aşık Olacaksınız!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 14:28

Dünyanın en güzel şehirlerine bir de kuş bakışı göz atıyoruz! Şehir düzenleri ve görkemli yapılarıyla göz kamaştıran bu şehirleri ziyaret etmeden önce mutlaka tepeden görmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Zira dünyanın en ünlü şehirlerinin içinde yaşamak kadar dışarıdan bakmak da büyüleyici! Şimdi manzaranın tadını çıkarmaya hazır olun! 

Dikkat, bu içerik size tatil planı yaptıracak! 

Kaynak:Time Capsule Tales

1. İtalya, Venedik

1. İtalya, Venedik

Büyüleyici dar sokaklarında tarih kokan şehir. Bir zamanlar Avrupa'nın en güçlü devleti olan Venedik Cumhuriyeti'nin izleri arasında şehrin içinden geçen kanallarda gondol keyfi yapmak bir harika!

2. Centuripe, İtalya

2. Centuripe, İtalya

Kuş bakışı bakıldığında, bakış açınıza göre bir insan ya da yıldıza benzeyen Centuripe Kasabası, İtalya'nın Sicilya kentinde yer alıyor.

3. Kazablanka, Fas

3. Kazablanka, Fas

Köklü bir tarihe sahip Kazablanka, M.Ö. 7. yüzyılda Berberilerin yaşadığı 'Anfa' şehriydi. 15. yüzyılda Portekizlilerin yerleşim yeri haline geldi. Bu sayede Portekizce'de 'Beyaz Saray' anlamına gelen 'Casa Branca' adını aldı. İspanya Krallığı'na entegre edildiğinde ise bugünkü adı olan Kazablanka ya dönüştü. 

Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan şehir, günümüzde Fas'ın ekonomik ve ticari anlamda sermayesi olarak görülüyor.

4. Barselona, İspanya

4. Barselona, İspanya

Gece de gündüz de göz kamaştıran şehir... FC Barcelona Futbol Kulübü'nün evi Camp Nou, 95.000'den fazla kişiyi ağırlıyor. Şehir güzelliğinin yanında İspanya futbolunun da en önemli şehri.

5. Paris, Fransa

5. Paris, Fransa

Milyonların ziyaret etmek için akın ettiği Paris'in görkemli Eyfel Kulesi, kuş bakışı bakıldığında da bir yıldız gibi parlıyor. Dünyanın en pahalı restoranlarının da yer aldığı şehirde Fransız Devrimi'nin izlerini göreceksiniz.

6. Bern, İsviçre

6. Bern, İsviçre

Avrupanın tam göbeğindesiniz! Alplerin eteğinde, Aare Nehri kıyısındaki eşsiz İsviçre şehri, Orta Çağ mimarisinin birbirinden kıymetli örnekleriyle dolu!

7. Sapporo, Japonya

7. Sapporo, Japonya

1972 yılında düzenlenen Kış Olimpiyatları ile adını tüm dünyaya duyuran Sapporo, her yıl Şubat ayında 'Kar Festivaline' ev sahipliği yapıyor. Birası ve beyaz çikolatası da ünlü şehir, yılın bu zamanında adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

8. New York City, ABD

8. New York City, ABD

Özgürlük Heykeli'nin yanı sıra Empire State Binası, Central Park, Times Square, Madison Avenue ve Brooklyn Köprüsü... gibi birbirinden görkemli yapılarla dolu şehir Amerika'nın en büyük metropolü.

9. Sidney, Avustralya

9. Sidney, Avustralya

Asya, Akdeniz, Anglosakson, Asya ve Okyanusya kültürlerinin eşsiz sentezine şahitlik edeceğiniz Sidney, 1700'lü yıllarda Aborjinlere ev sahipliği yaptı. 1770 yılında James Cook'un keşfi ve 1788 yılında İngiliz kolonisinin yerleşmesiyle modern bir yüze sahip oldu. Günümüzdeki popülaritesini ise 2000 yılında düzenlenen Yaz Olimpiyatları ile elde etti.

10. Dubai, Birleşik Arap Emirliği

10. Dubai, Birleşik Arap Emirliği

Şimdi de Birleşik Arap Emirliği'nin en kalabalık şehri, Dubai'deyiz. Dünyanın en yüksek binası burj Khalifa da Dubai'de yer alıyor. 160 katlı binanın yüksekliği ise 828 metre.

11. Rio de Janeiro, Brezilya

11. Rio de Janeiro, Brezilya

Samba dansı, futbol ve rengarenk mahalleler desek aklınıza her yıl binlerce turisti ağırlayan cıvıl cıvıl plajlarıyla Rio de Janeiro, gelecek.

12. Madrid, İspanya

12. Madrid, İspanya

İşte tam bir futbol şehri! Futbol denilince Avrupa'nın gözdelerinden biri olan Madrid, aynı zamanda gece ve gündüz eğlencenin de hiç durmadığın şehir. Deniz, kum, güneş eşliğinde bolca eğleneceğiniz bir İspanya tatiline ne dersiniz?

13. Roma, İtalya

13. Roma, İtalya

Romulus tarafından M.Ö. 753 yılında kurulan Roma, İmparatorluğun altın çağında 1 milyon kişiye ev sahipliği yaptı. Tarihi Antik çağlara dayanan bu şehrin her köşesisinde eşsiz bir mimari ve benzersiz baş yapıt. Dünyanın belki de en baş döndürücü ve aşk dolu şehrindesiniz.

14. Amsterdam, Hollanda

14. Amsterdam, Hollanda

Anne Frank Evi, Van Gogh Müzesi ve Rijksmuseum... Özgür ruhun ve hoşgörünün şehri olmayı hak ediyor. Tabii Amsterdam denilince, şehrin tarih mirası haline gelen romantik kanalları, kendine has kozmopolit yapısı ve dağınık yaşam tarzı da dikkat çeker.

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