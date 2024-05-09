Şehirlerin Yıllar Önce Çekilmiş Kuş Bakışı Fotoğraflarını Daha Önce Hiç Görmediniz
Şehirlerin Yıllar Önce Çekilmiş Kuş Bakışı Fotoğraflarını Daha Önce Hiç Görmediniz
Şehirlerin kuş bakışı fotoğraflarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Fakat şehirlerin eskiden nasıl bir görünüme sahip olduğunu muhtemelen hiç görmediniz.
Gelin, şehirlerin yıllar önceki kuş bakışı fotoğraflarına birlikte bakalım.
Kaynak: Twitter
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İstanbul - 1897
2. Mısır, Giza Piramidi - 1904
3. Fransa, Paris - 1900
4. Avusturya, Viyana - 1900
5. Hollanda, Amsterdam - 1920
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Almanya, Dresden - 1932
7. Yunanistan, Atina - 1906
8. ABD, New York - 1906
9. ABD, Los Angeles - 1910
10. İsveç, Karlskoga - 1897
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. İngiltere, Londra - 1901
12. Çin, Şangay - 1948
13. İspanya, Barselona - 1935
14. Kanada, Toronto - 1925
15. Brezilya, Rio de Janeiro - 1928
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın