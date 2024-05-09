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Şehirlerin Yıllar Önce Çekilmiş Kuş Bakışı Fotoğraflarını Daha Önce Hiç Görmediniz

Şehirlerin Yıllar Önce Çekilmiş Kuş Bakışı Fotoğraflarını Daha Önce Hiç Görmediniz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.05.2024 - 11:54

Şehirlerin kuş bakışı fotoğraflarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Fakat şehirlerin eskiden nasıl bir görünüme sahip olduğunu muhtemelen hiç görmediniz. 

Gelin, şehirlerin yıllar önceki kuş bakışı fotoğraflarına birlikte bakalım.

Kaynak: Twitter

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1. İstanbul - 1897

1. İstanbul - 1897

2. Mısır, Giza Piramidi - 1904

2. Mısır, Giza Piramidi - 1904

3. Fransa, Paris - 1900

3. Fransa, Paris - 1900

4. Avusturya, Viyana - 1900

4. Avusturya, Viyana - 1900

5. Hollanda, Amsterdam - 1920

5. Hollanda, Amsterdam - 1920
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6. Almanya, Dresden - 1932

6. Almanya, Dresden - 1932

7. Yunanistan, Atina - 1906

7. Yunanistan, Atina - 1906

8. ABD, New York - 1906

8. ABD, New York - 1906

9. ABD, Los Angeles - 1910

9. ABD, Los Angeles - 1910

10. İsveç, Karlskoga - 1897

10. İsveç, Karlskoga - 1897
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11. İngiltere, Londra - 1901

11. İngiltere, Londra - 1901

12. Çin, Şangay - 1948

12. Çin, Şangay - 1948

13. İspanya, Barselona - 1935

13. İspanya, Barselona - 1935

14. Kanada, Toronto - 1925

14. Kanada, Toronto - 1925

15. Brezilya, Rio de Janeiro - 1928

15. Brezilya, Rio de Janeiro - 1928

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