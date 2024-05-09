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Dünyanın En Büyük Çölü Sahra Aslında Eskiden Çöl Değilmiş!

Dünyanın En Büyük Çölü Sahra Aslında Eskiden Çöl Değilmiş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.05.2024 - 09:03

Dünyanın en büyük sıcak çölü, Afrika kıtasında bulunan Sahra Çölüdür. Bugün en büyük çöl olmasına rağmen, Sahra'nın eskiden çöl olmadığını, hatta ineklerin bile yaşadığını biliyor muydunuz?

Yeni bulunan bir kaya üzerindeki resim, bunu kanıtladı!

Kaynak: IFL Science

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Dünyanın en büyük sıcak çölü Sahra, günümüzde yaklaşık 9.2 milyon metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Dünyanın en büyük sıcak çölü Sahra, günümüzde yaklaşık 9.2 milyon metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Haliyle Sahra Çölü'nün uzun yıllardır boyu bir çöl olduğunu düşünmek mantıklı gibi gelebilir. Fakat durum aslında hiç de böyle değil!

Sahra Çölü, bundan yıllar yıllar öncesinde ve biz göremeyeceksek olsak bile tamamen yeşile dönebilir. Nasıl mı?

Sahra Çölü, bundan yıllar yıllar öncesinde ve biz göremeyeceksek olsak bile tamamen yeşile dönebilir. Nasıl mı?

Sahra Çölü'nde ilk olarak 2010 yılında yapılan çalışmalarda tarih öncesi mega bir göl olduğu tespit edilmişti. Bu gölün günümüzden yaklaşık 250 bin yıl önce meydana ortaya çıkarılmıştı.

Yeni yapılan çalışmalarda, Sahra Çölü'nün en kurak bölgelerinden birinde kayaya yapılmış inek resmi ortaya çıktı!

Yeni yapılan çalışmalarda, Sahra Çölü'nün en kurak bölgelerinden birinde kayaya yapılmış inek resmi ortaya çıktı!

Kayaların üzerine yapılmış bu figürlerde birden çok inek figürüne rastlandı. Ayrıca elinde süt kabı tutan bir insan figürü de fark edildi. Bu bölgede yaşayan insanların, zamanında inek yetiştiriciliği yaptığına işaret ediyor!

Bulunan çizimler arasında aynı zamanda insanlar, antiloplar, filler ve zürafalar bulunuyor.

Bulunan çizimler arasında aynı zamanda insanlar, antiloplar, filler ve zürafalar bulunuyor.

Yapılan keşifler sayesinde, Sahra Çölü'nün her zaman şimdiki gibi olmadığı, aslında binlerce yıl önce su kaynaklarının bulunduğu, hayvanların ve insanların yaşadığı bir iklime sahip olduğu görülmüş oldu.

Afrika, bundan yaklaşık 5 bin ila 15 bin yıl öncesinde Güneş ile Dünya yörüngesinde meydana gelen periyodik değişimler sonucunda, kıta genelinde yaz muson yağmurlarıyla besleniyordu.

Afrika, bundan yaklaşık 5 bin ila 15 bin yıl öncesinde Güneş ile Dünya yörüngesinde meydana gelen periyodik değişimler sonucunda, kıta genelinde yaz muson yağmurlarıyla besleniyordu.

Muson yağmurları, tatlı su göllerin oluşmasına, bugün çöl olan bölgenin yaşama elverişli hale gelmesine neden oluyordu. Fakat yağışlı dönem sona erdiğinde, bölge tamamen kumlarla kaplandı.

İnsanlar ve hayvanlar, hayatta kalabilmek için Nil Nehri kıyılarına göç etti.

Bundan yıllar yıllar sonra da Sahra Çölü'nün eski günlerine dönebileceği düşünülüyor...

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okuyombenya

"Sahra Çölü, bundan yıllar yıllar öncesinde ve biz göremeyeceksek olsak bile tamamen yeşile dönebilir." KPSS sorusu gibi cümle.. Yukarıdaki cümlenin hangi ke... Devamını Gör

heisenberg

20 bin yıl gibi bir süreçte değişiyor ,belgeseli var .. Batı sahrada okyanustan alınan kum örneklerinden yılı hesapladılar .. Bir çok kurumuş nehir ve göle a... Devamını Gör