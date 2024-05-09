Dünyanın En Büyük Çölü Sahra Aslında Eskiden Çöl Değilmiş!
Dünyanın En Büyük Çölü Sahra Aslında Eskiden Çöl Değilmiş!
Dünyanın en büyük sıcak çölü, Afrika kıtasında bulunan Sahra Çölüdür. Bugün en büyük çöl olmasına rağmen, Sahra'nın eskiden çöl olmadığını, hatta ineklerin bile yaşadığını biliyor muydunuz?
Yeni bulunan bir kaya üzerindeki resim, bunu kanıtladı!
Kaynak: IFL Science
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Dünyanın en büyük sıcak çölü Sahra, günümüzde yaklaşık 9.2 milyon metrekarelik bir alanı kaplıyor.
Sahra Çölü, bundan yıllar yıllar öncesinde ve biz göremeyeceksek olsak bile tamamen yeşile dönebilir. Nasıl mı?
Yeni yapılan çalışmalarda, Sahra Çölü'nün en kurak bölgelerinden birinde kayaya yapılmış inek resmi ortaya çıktı!
Bulunan çizimler arasında aynı zamanda insanlar, antiloplar, filler ve zürafalar bulunuyor.
Afrika, bundan yaklaşık 5 bin ila 15 bin yıl öncesinde Güneş ile Dünya yörüngesinde meydana gelen periyodik değişimler sonucunda, kıta genelinde yaz muson yağmurlarıyla besleniyordu.
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"Sahra Çölü, bundan yıllar yıllar öncesinde ve biz göremeyeceksek olsak bile tamamen yeşile dönebilir." KPSS sorusu gibi cümle.. Yukarıdaki cümlenin hangi ke... Devamını Gör
20 bin yıl gibi bir süreçte değişiyor ,belgeseli var .. Batı sahrada okyanustan alınan kum örneklerinden yılı hesapladılar .. Bir çok kurumuş nehir ve göle a... Devamını Gör