Erebus Dağı Her Gün 6 Bin Dolar Değerinde Altın Tozu Püskürtüyor! Peki Erebus'un Altınlarına Ne Oluyor?

Uçuş, Auckland'dan Antarktika'ya 11 saatlik bir gezi uçuşuydu. Kazanın olduğu gün havanın bulutlu olmasına rağmen uçuş devam etti ve meydana gelen trajik kazada, uçaktaki 257 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre pilot Kaptan Jim Collins, uçağı 610 metreye (2000 feet) indirmeye çalıştı. Fakat manevra sırasında saat 13.00'ten hemen önce, uçak Erebus Dağı'nın yamacına çarptı ve muhtemelen o anda uçaktaki herkes öldü.

Daha sonra kurtarma ekipleri, bazı yolcuların kameralarının hâlâ bozulmamış film içerdiğini fark etti. Böylece çarpışmadan birkaç saniye önce çekilen bazı fotoğraflara ulaşıldı. Kaza anında görüş mesafesinin yeterli olduğunu ve uçağın bulutların oldukça altında bulunduğunu gösteren fotoğraflar, yanardağın kalın bulutlar tarafından gizlenme olasılığını eledi.

Kazanın nedeni ise buzla kaplı dağın düz ışıkta görünmez hale gelmesi ve haliyle pilotun dağın yüzünü buz ve karla karıştırması olarak belirlendi. Kazadan sonra açılan birçok dava ve yaşanan bir sürü tartışmanın sonucunda Air New Zealand, Antarktika'daki gezi uçuşlarını durdurdu.