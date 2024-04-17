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Erebus Dağı Her Gün 6 Bin Dolar Değerinde Altın Tozu Püskürtüyor! Peki Erebus'un Altınlarına Ne Oluyor?

Erebus Dağı Her Gün 6 Bin Dolar Değerinde Altın Tozu Püskürtüyor! Peki Erebus'un Altınlarına Ne Oluyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
18.04.2024 - 01:13

Antarktika'daki Ross Adası'nın batısında bulunan Erebus Dağı, Dünya'nın en güneyinde yer alan aktif bir yanardağı. Adayı oluşturan dört yanardağdan biri olan Erebus, 1972 yılından beri sürekli aktif durumda. Onu benzersiz ve paha biçilemez yapan bir diğer özellik ise bilim insanları tarafından açıklandı: İçindeki gaz metalik altın kristalleriyle yüklü! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.iflscience.com/the-worlds...
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2017 yılında yapılan bir araştırmada bölgede 138 yanardağ bulunduğu tespit edildi. Erebus Dağı ise diğerlerinden bir hayli farklı. Onu özel ya da farklı kılan pek çok sebep ver. İlk kez 1841'de patladığı söylenen dağ, 1972 yılından beri köpüren ve yakıcı derecede sıcak bir lav gölü!

2017 yılında yapılan bir araştırmada bölgede 138 yanardağ bulunduğu tespit edildi. Erebus Dağı ise diğerlerinden bir hayli farklı. Onu özel ya da farklı kılan pek çok sebep ver. İlk kez 1841'de patladığı söylenen dağ, 1972 yılından beri köpüren ve yakıcı derecede sıcak bir lav gölü!

Antarktika Kıtasındaki en şiddetli yanardağlardan biri olan Erebus Dağı, 3.794 metre (12.448 fit) zirve yüksekliğiyle kıtanın en yüksek aktif yanardağı olma özelliğine sahip. Ayrıca Dünya'nın en güneydeki aktif yanardağı olarak da biliniyor.

Antarktika Kıtasındaki en şiddetli yanardağlardan biri olan Erebus Dağı, 3.794 metre (12.448 fit) zirve yüksekliğiyle kıtanın en yüksek aktif yanardağı olma özelliğine sahip. Ayrıca Dünya'nın en güneydeki aktif yanardağı olarak da biliniyor.

Erebus, heybetli görüntüsü ve durmak bilmeyen lav püskürtülerinin yanı sıra felaketiyle de meşhur. Erebus Dağı'nı 1979 yılında meydana gelen trajik uçak kazasından hatırlayanlarınız vardır.

Erebus, heybetli görüntüsü ve durmak bilmeyen lav püskürtülerinin yanı sıra felaketiyle de meşhur. Erebus Dağı'nı 1979 yılında meydana gelen trajik uçak kazasından hatırlayanlarınız vardır.

Gelin önce 257 kişiye mezar olan Erebus'ta yaşananları hatırlayalım: 28 Kasım 1979 tarihinde Air New Zealand'a ait 'Flight 901' sefer sayılı uçak Erebus Dağı'na çarptı.

Gelin önce 257 kişiye mezar olan Erebus'ta yaşananları hatırlayalım: 28 Kasım 1979 tarihinde Air New Zealand'a ait 'Flight 901' sefer sayılı uçak Erebus Dağı'na çarptı.

Uçuş, Auckland'dan Antarktika'ya 11 saatlik bir gezi uçuşuydu. Kazanın olduğu gün havanın bulutlu olmasına rağmen uçuş devam etti ve meydana gelen trajik kazada, uçaktaki 257 kişinin tamamı hayatını kaybetti. 

BBC'nin haberine göre pilot Kaptan Jim Collins, uçağı 610 metreye (2000 feet) indirmeye çalıştı. Fakat manevra sırasında saat 13.00'ten hemen önce, uçak Erebus Dağı'nın yamacına çarptı ve muhtemelen o anda uçaktaki herkes öldü. 

Daha sonra kurtarma ekipleri, bazı yolcuların kameralarının hâlâ bozulmamış film içerdiğini fark etti. Böylece çarpışmadan birkaç saniye önce çekilen bazı fotoğraflara ulaşıldı. Kaza anında görüş mesafesinin yeterli olduğunu ve uçağın bulutların oldukça altında bulunduğunu gösteren fotoğraflar, yanardağın kalın bulutlar tarafından gizlenme olasılığını eledi. 

Kazanın nedeni ise buzla kaplı dağın düz ışıkta görünmez hale gelmesi ve haliyle pilotun dağın yüzünü buz ve karla karıştırması olarak belirlendi. Kazadan sonra açılan birçok dava ve yaşanan bir sürü tartışmanın sonucunda Air New Zealand, Antarktika'daki gezi uçuşlarını durdurdu.

IFL Science tarafından derlenen habere göre, Erebus'un tuhaflıkları bu kadarla da kalmıyor. Dağ resmen altın püskürtüyor!

IFL Science tarafından derlenen habere göre, Erebus'un tuhaflıkları bu kadarla da kalmıyor. Dağ resmen altın püskürtüyor!

Bilim insanları, Erebus'un içindeki gazın, 20 mikrometreden büyük olmayan minik metalik altın kristalleriyle yüklü olduğunu keşfetti. Yanardağ, tek bir gün boyunca yaklaşık 80 gram altın püskürtüyor. Bilim insanlarının bu tahminine göre Erebus, günde yaklaşık olarak 6000 dolar değerinde altın püskürtüyor.

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Peki, Erebus Yanardağı'nın püskürttüğü altına ne oluyor?

Peki, Erebus Yanardağı'nın püskürttüğü altına ne oluyor?

Araştırmalara göre altın tozu oldukça geniş bir alana yayılır. Araştırmacılar, yanardağdan 1.000 kilometreye, yani yaklaşık olarak 621 mile kadarlık ortam havasında altının izlerini tespit ettiler.

Görenleri büyüleyen ve her gün yaklaşık olarak 6000 dolar değerinde altın püskürten Erebus Dağı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Görenleri büyüleyen ve her gün yaklaşık olarak 6000 dolar değerinde altın püskürten Erebus Dağı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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