Erebus Dağı Her Gün 6 Bin Dolar Değerinde Altın Tozu Püskürtüyor! Peki Erebus'un Altınlarına Ne Oluyor?
Erebus Dağı Her Gün 6 Bin Dolar Değerinde Altın Tozu Püskürtüyor! Peki Erebus'un Altınlarına Ne Oluyor?
Kaynak: https://www.iflscience.com/the-worlds...
Antarktika'daki Ross Adası'nın batısında bulunan Erebus Dağı, Dünya'nın en güneyinde yer alan aktif bir yanardağı. Adayı oluşturan dört yanardağdan biri olan Erebus, 1972 yılından beri sürekli aktif durumda. Onu benzersiz ve paha biçilemez yapan bir diğer özellik ise bilim insanları tarafından açıklandı: İçindeki gaz metalik altın kristalleriyle yüklü!
İşte, detaylar...
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2017 yılında yapılan bir araştırmada bölgede 138 yanardağ bulunduğu tespit edildi. Erebus Dağı ise diğerlerinden bir hayli farklı. Onu özel ya da farklı kılan pek çok sebep ver. İlk kez 1841'de patladığı söylenen dağ, 1972 yılından beri köpüren ve yakıcı derecede sıcak bir lav gölü!
Antarktika Kıtasındaki en şiddetli yanardağlardan biri olan Erebus Dağı, 3.794 metre (12.448 fit) zirve yüksekliğiyle kıtanın en yüksek aktif yanardağı olma özelliğine sahip. Ayrıca Dünya'nın en güneydeki aktif yanardağı olarak da biliniyor.
Erebus, heybetli görüntüsü ve durmak bilmeyen lav püskürtülerinin yanı sıra felaketiyle de meşhur. Erebus Dağı'nı 1979 yılında meydana gelen trajik uçak kazasından hatırlayanlarınız vardır.
Gelin önce 257 kişiye mezar olan Erebus'ta yaşananları hatırlayalım: 28 Kasım 1979 tarihinde Air New Zealand'a ait 'Flight 901' sefer sayılı uçak Erebus Dağı'na çarptı.
IFL Science tarafından derlenen habere göre, Erebus'un tuhaflıkları bu kadarla da kalmıyor. Dağ resmen altın püskürtüyor!
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Peki, Erebus Yanardağı'nın püskürttüğü altına ne oluyor?
Görenleri büyüleyen ve her gün yaklaşık olarak 6000 dolar değerinde altın püskürten Erebus Dağı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
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