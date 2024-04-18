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Son 75 Yılın En Şiddetli Yağışları: Çöl Şehri Dubai'de Neden Sel Oldu?

Son 75 Yılın En Şiddetli Yağışları: Çöl Şehri Dubai'de Neden Sel Oldu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.04.2024 - 11:31

Çöl şehri Dubai, dünyanın en kurak bölgeleri arasında. Son 75 yılın en şiddetli yağışlarıyla sel felaketi yaşanan Dubai'de sele bulut tohumlamasının neden olduğu iddia edildi. Peki, uzmanlara göre Dubai'de neden sel oldu?

Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
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Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Dubai'de geçtiğimiz yıllarda sıcak havalarla mücadele için yapay yağmur yağdırılmıştı.

Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Dubai'de geçtiğimiz yıllarda sıcak havalarla mücadele için yapay yağmur yağdırılmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin kıyı bölgesinde yer alan Dubai, çöl şehri olarak biliniyor. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 100 mm'den az. Zaman zaman sağanak yağışların yaşandığı Dubai'de bu kez yaşanan olay ise şaşkınlık yarattı.

Son 75 yılın en çok yağışını alan Dubai'de büyük bir sel felaketi yaşandı.

Son 75 yılın en çok yağışını alan Dubai'de büyük bir sel felaketi yaşandı.

Şehir merkezine, ortalama bir buçuk yılda yağan yağmur yalnızca 24 saat içerisinde yağdı. Guardian'ın aktardığına göre, Dubai'deki sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti, otoyollar ve evler sular altında kaldı.

Ortaya oldukça korkunç görüntüler çıkarken, sosyal medyada ise çeşitli iddialar dolaşmaya başladı.

Yapay bir şekilde yağmur yağışı yapan Dubai'de sel felaketine "bulut tohumlamasının" yani bu yapay yağmurların neden olduğu söylendi.

Yapay bir şekilde yağmur yağışı yapan Dubai'de sel felaketine "bulut tohumlamasının" yani bu yapay yağmurların neden olduğu söylendi.

Bulut tohumlama, aşırı kurak bölgelerde bulutlardan düşen yağmur miktarını artırmak için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, havaya çeşitli maddeler yayarak bulutun içerisindeki mikrofiziksel süreçleri değiştirmekle uygulanır. 

Kısacası, Bulut tohumlama yapay yağmur oluşturmak için bulutların doğal sistemine işlem uygulanmasıdır.

Son yıllarda kullanılan bulut tohumlama işleminin hem Dubai'de hem de Kaliforniya'da uygulandığı biliniyor.

Son yıllarda kullanılan bulut tohumlama işleminin hem Dubai'de hem de Kaliforniya'da uygulandığı biliniyor.

Guardian'ın haberine göre, yapay yağmur oluşturma sisteminin Kaliforniya'daki iklimi değiştirip değiştirmediği de büyük bir tartışma ve merak konusu. 

Sosyal medya kullanıcıları sel felaketine bulut tohumlamanın neden olduğunu düşünse de, bilim insanları tam tersini iddia ediyor.

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Peki Dubai'de neden sel oldu?

Peki Dubai'de neden sel oldu?

Dubai'deki sel felaketini incleyen bilim insanları, bulut tohumlamasının sele neden olmayacağı görüşünde. Meteoroloji uzmanı ve Körfez bölgesindeki yağış modellerini inceleyen Prof. Maarten Ambaum, 'Dünyanın bu bölgesi uzun süre yağmursuz ve ardından da düzensiz, şiddetli yağışlarla bilinir. Ancak yine de bu çok nadir görülen bir yağıştı' diyerek durumu özetliyor.

Dubai Meteoroloji Genel Merkezi Yöneticisi Omar Al Yazeedi ise sel felaketi sırasında tohumlama işlemi yapılmadığını belirtiyor.

Dubai'deki yaşanan sel felaketinin asıl sebebi ise "iklim değişikliği" olarak gösteriliyor.

Dubai'deki yaşanan sel felaketinin asıl sebebi ise "iklim değişikliği" olarak gösteriliyor.

Dünya ısınmaya devam ettikçe, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yağış oranlarının da artacağı,  yüzyılın sonuna kadar ise yaklaşık yüzde 30 oranında artış yaşanacağı öngörülüyor.

Ayrıca bu denli yağışa hazırlıklı olmayan Dubai'nin şehir sistemlerinin sel felaketini daha da korkunç bir düzeye getirdiğine dikkat çekiliyor.

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