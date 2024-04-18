Son 75 Yılın En Şiddetli Yağışları: Çöl Şehri Dubai'de Neden Sel Oldu?
Son 75 Yılın En Şiddetli Yağışları: Çöl Şehri Dubai'de Neden Sel Oldu?
Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
Çöl şehri Dubai, dünyanın en kurak bölgeleri arasında. Son 75 yılın en şiddetli yağışlarıyla sel felaketi yaşanan Dubai'de sele bulut tohumlamasının neden olduğu iddia edildi. Peki, uzmanlara göre Dubai'de neden sel oldu?
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Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Dubai'de geçtiğimiz yıllarda sıcak havalarla mücadele için yapay yağmur yağdırılmıştı.
Son 75 yılın en çok yağışını alan Dubai'de büyük bir sel felaketi yaşandı.
Ortaya oldukça korkunç görüntüler çıkarken, sosyal medyada ise çeşitli iddialar dolaşmaya başladı.
Yapay bir şekilde yağmur yağışı yapan Dubai'de sel felaketine "bulut tohumlamasının" yani bu yapay yağmurların neden olduğu söylendi.
Son yıllarda kullanılan bulut tohumlama işleminin hem Dubai'de hem de Kaliforniya'da uygulandığı biliniyor.
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Peki Dubai'de neden sel oldu?
Dubai'deki yaşanan sel felaketinin asıl sebebi ise "iklim değişikliği" olarak gösteriliyor.
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