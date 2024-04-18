Son 75 Yılın En Şiddetli Yağışları: Çöl Şehri Dubai'de Neden Sel Oldu?

Dubai'deki sel felaketini incleyen bilim insanları, bulut tohumlamasının sele neden olmayacağı görüşünde. Meteoroloji uzmanı ve Körfez bölgesindeki yağış modellerini inceleyen Prof. Maarten Ambaum, 'Dünyanın bu bölgesi uzun süre yağmursuz ve ardından da düzensiz, şiddetli yağışlarla bilinir. Ancak yine de bu çok nadir görülen bir yağıştı' diyerek durumu özetliyor.

Dubai Meteoroloji Genel Merkezi Yöneticisi Omar Al Yazeedi ise sel felaketi sırasında tohumlama işlemi yapılmadığını belirtiyor.