Tutulma Körlüğü: Güneş Tutulmasına Gözlüksüz Bakarsak Ne Olur?
Tutulma Körlüğü: Güneş Tutulmasına Gözlüksüz Bakarsak Ne Olur?
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/eclips...
Güneş tutulması sırasında güneşe çıplak gözle bakılmaması gerektiğini duymuşsunuzdur. Yalnızca tutulma sırasında değil, normal bir günde de güneşe çıplak gözle bakmak gözler için zararlı olabilir. Peki güneş tutulmasına gözlüksüz baksak ne olur?
Cevabını öğrenmek için denemenize gerek yok!
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Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın bazı kesimlerinden gözlemlenebilen bir güneş tutulması yaşandı.
Güneş tutulmasını çıplak gözle izlememek gerektiğini duymuşsunuzdur. Elbette bunun sebebi sadece tutulmayı net bir şekilde görebilmeniz değil.
Güneş tutulmasını izlemek için tutulmaya özel üretilen filtreli gözlükler, güneş gözlükleri öneriliyor. Koyu renkli filmler ise güneş ışığı kırmış gibi görünse de aslında gözleriniz için koruma sağlamıyor.
Peki güneş tutulmasına gözlüksüz bakarsak ne olur?
"Gözümüz öyle bir şekilde tasarlanmıştır ki tüm ışık retinadaki tek bir noktaya odaklanır. Yani güneşe direkt olarak bakmak retinanızı ateşe vermeye çalışmak demektir."
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25 Ekim 2022 yılında Van'da güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişide ise görme kaybı oluşmuştu.
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