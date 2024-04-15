Tutulma Körlüğü: Güneş Tutulmasına Gözlüksüz Bakarsak Ne Olur?

Güneşten gelen ışık, yalnızca görünür ışıktan ibaret değildir. Dolayısıyla film ile güneş tutulması izlerken gözleriniz aslında tam anlamıyla korunmuş olmaz. Güneş tutulmasını izlerken gözleriniz parlak ışıktan dolayı rahatsız olsa da aslında gözlerinizde oluşan hasarı tam olarak hissetmeniz mümkün değildir.

Güneş tutulmasını uygun ekipman olmadan, çıplak gözle izlemek gözlerde kalıcı hasara bile neden olabilir.

Kaliforniya'daki bir doktor, güneşe çıplak gözle bakmayı 'güneşin altında bir kağıdı cam parçası ile yakmaya' benzeterek uyarıyor.