IQ Haritasına Göre Türkiye'nin En Zeki İllerini Açıklıyoruz!

Zeka Testi Merkezi isimli internet sitesinin yapmış olduğu IQ testi sonucunda, Türkiye'nin en zeki illeri açıklandı! Türkiye'nin her bölgesinden ve tüm illerden katılım gösterilen IQ testinin sonucunda, en zeki iller bir bir sıralandı. Teste 1.214.505 kişi katılım gösterdi ve bu doğrultuda bir IQ haritası çıkartıldı. Türkiye'nin en zeki illerini merak ediyorsanız buyrun içeriğe!