IQ Haritasına Göre Türkiye'nin En Zeki İllerini Açıklıyoruz!
IQ Haritasına Göre Türkiye'nin En Zeki İllerini Açıklıyoruz!
Zeka Testi Merkezi isimli internet sitesinin yapmış olduğu IQ testi sonucunda, Türkiye'nin en zeki illeri açıklandı! Türkiye'nin her bölgesinden ve tüm illerden katılım gösterilen IQ testinin sonucunda, en zeki iller bir bir sıralandı. Teste 1.214.505 kişi katılım gösterdi ve bu doğrultuda bir IQ haritası çıkartıldı. Türkiye'nin en zeki illerini merak ediyorsanız buyrun içeriğe!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Zeka Testi Merkezi isimli internet sitesi, Türkiye'nin IQ haritasını çıkardı.
Çıkarılan Türkiye IQ haritası için 81 ilden 63 il katılım göstermiş oldu. Değerleri paylaşmadan önce IQ puanlarının anlamlarını inceleyelim:
Verilere göre renklendirilen haritada en zeki iller kırmızı ve tonlarına göre, en düşük IQ seviyesi görülen iller ise mavi ve tonları ile renklendirildi.
10. Kırklareli
9. Bursa
İçeriğin Devamı Aşağıda
8. Balıkesir
7. Kocaeli
6. İstanbul
5. Çanakkale
4. Muğla
İçeriğin Devamı Aşağıda
3. İzmir
2. Ankara
1. Türkiye'nin en zeki ili Eskişehir oldu!
İşte Türkiye'nin en zeki illeri sıralaması:
Zeka Testi Merkezi tarafından yapılan teste göre Türkiye'nin IQ haritası ortalaması ve puanları bu şekilde:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda