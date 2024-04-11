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IQ Haritasına Göre Türkiye'nin En Zeki İllerini Açıklıyoruz!

IQ Haritasına Göre Türkiye'nin En Zeki İllerini Açıklıyoruz!

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.04.2024 - 15:29

Zeka Testi Merkezi isimli internet sitesinin yapmış olduğu IQ testi sonucunda, Türkiye'nin en zeki illeri açıklandı! Türkiye'nin her bölgesinden ve tüm illerden katılım gösterilen IQ testinin sonucunda, en zeki iller bir bir sıralandı. Teste 1.214.505 kişi katılım gösterdi ve bu doğrultuda bir IQ haritası çıkartıldı. Türkiye'nin en zeki illerini merak ediyorsanız buyrun içeriğe!

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Zeka Testi Merkezi isimli internet sitesi, Türkiye'nin IQ haritasını çıkardı.

Zeka Testi Merkezi isimli internet sitesi, Türkiye'nin IQ haritasını çıkardı.

Tüm Türkiye'den toplamda 1.214.505 kişinin katılım gösterdiği testte, kullanıcılara zeka soruları yöneltildi. Çalışmanın sonucuna göre Türkiye'de yaşayan vatandaşların IQ değerleri ölçüldü ve ortalamaya göre bir sonuç elde edildi.

Çıkarılan Türkiye IQ haritası için 81 ilden 63 il katılım göstermiş oldu. Değerleri paylaşmadan önce IQ puanlarının anlamlarını inceleyelim:

Çıkarılan Türkiye IQ haritası için 81 ilden 63 il katılım göstermiş oldu. Değerleri paylaşmadan önce IQ puanlarının anlamlarını inceleyelim:

  • 0-25 arası çok ağır düzey zihinsel yetersizlik

  • 26-40 arası ağır düzey zihinsel yetersizlik

  • 40-55 arası orta düzey zihinsel yetersizlik

  • 55-70 arası hafif düzey zihinsel yetersizlik

  • 70-85 arası sınır zekalı

  • 85-115 arası normal zekalı

  • 115-129 arası üstün zekalı

  • 129-145 arası dahi

Verilere göre renklendirilen haritada en zeki iller kırmızı ve tonlarına göre, en düşük IQ seviyesi görülen iller ise mavi ve tonları ile renklendirildi.

Verilere göre renklendirilen haritada en zeki iller kırmızı ve tonlarına göre, en düşük IQ seviyesi görülen iller ise mavi ve tonları ile renklendirildi.

Yapılan testten en yüksek ölçüm 105.20, en düşük ölçüm ise 94.19 olarak belirlendi. Peki Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?

10. Kırklareli

10. Kırklareli

Listenin onuncu sırasında Kırklareli yer aldı. 4527 kişinin katıldığı testte IQ ortalaması 103.38 olarak belirlendi.

9. Bursa

9. Bursa

Bursa'dan toplam 41.625 kişi teste katılım gösterdi. IQ ortalaması ise 103.47 oldu.

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8. Balıkesir

8. Balıkesir

Balıkesir'den teste katılan toplam kişi sayısı 16.125 oldu. IQ ortalaması ise 103.59 oldu.

7. Kocaeli

7. Kocaeli

Kocaeli'den teste 26.235 kişi katılım gösterdi. IQ seviyesi ise 103.85 olarak belirlendi.

6. İstanbul

6. İstanbul

Teste İstanbul'dan 289.479 kişi katıldı. Şehrin IQ ortalaması 104.02 olarak belirlendi.

5. Çanakkale

5. Çanakkale

Çanakkale'den teste katılan kişi sayısı 8190 oldu. IQ ortalaması ise 104.02 olarak belirlendi.

4. Muğla

4. Muğla

Muğla'dan teste toplam 11.133 kişi katıldı. Testin sonucuna göre IQ ortalaması 104.12 olarak belirlendi.

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3. İzmir

3. İzmir

Teste İzmir'den 67.353 kişi katılım gösterdi. IQ ortalaması ise 104.51 olarak belirlendi.

2. Ankara

2. Ankara

Ankara'dan 93.924 kişinin katılım gösterdiği testte IQ ortalaması 104.91 olarak belirlendi.

1. Türkiye'nin en zeki ili Eskişehir oldu!

1. Türkiye'nin en zeki ili Eskişehir oldu!

Eskişehir'den toplam 13.656 kişinin katıldığı zeka testinde IQ ortalaması 105.20 olarak belirlendi.

İşte Türkiye'nin en zeki illeri sıralaması:

İşte Türkiye'nin en zeki illeri sıralaması:

İl       IQ Ortalaması  Katılımcı Sayısı

Zeka Testi Merkezi tarafından yapılan teste göre Türkiye'nin IQ haritası ortalaması ve puanları bu şekilde:

Zeka Testi Merkezi tarafından yapılan teste göre Türkiye'nin IQ haritası ortalaması ve puanları bu şekilde:

İl       IQ Ortalaması  Katılımcı Sayısı

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