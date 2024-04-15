Dünyanın En Uzun Bacaklı Kadını Anlattı: Erkekler Beni Toplum İçinde Öpmeye Utanıyor

Ortaokul yıllarındayken bütün sınıf arkadaşlarından uzun olan Maci Curri, o yıllarda boyundan dolayı zorbalığa maruz kaldığını belirtiyor. O zamanlar boyundan nefret ettiğini söyleyen Curri, şimdi ise bu farklılığını sevdiğini söylüyor.

'Şimdi farklılığımı seviyorum ama bu kadar uzun bacaklar, gerçek hayattaki bazı sorunları da beraberinde getiriyor.'