Dünyanın En Uzun Bacaklı Kadını Anlattı: Erkekler Beni Toplum İçinde Öpmeye Utanıyor
Dünyanın En Uzun Bacaklı Kadını Anlattı: Erkekler Beni Toplum İçinde Öpmeye Utanıyor
21 yaşındaki Maci Currin, 17 yaşından beri dünyanın en uzun bacaklı kadını olma unvanına sahip. Sık sık sosyal medyada hesabından paylaşımlar yapan dünyanın en uzun bacaklı kadını, bu kez yaşadığı problemlerle değindi.
Peki Maci Currin'in bacak boyu ne kadar dersiniz?
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21 yaşındaki Maci Curri, dünyanın en uzun bacaklarına sahip olma unvanını tam 4 yıldır elinde tutuyor.
2 metre 8 santim boyunda olan Maci Curri'nin bacak boyu ise tam 143 santimetre.
Maci Curri, özel hayatında yaşadığı bazı zorlukları anlattı. Özellikle kapılardan geçerken çok sinirlendiğini belirten Curri, "tüm kapıları parçalamak istiyorum" diyor.
Eskiden boyundan rahatsız olduğunu belirten Mari Curri, şimdilerde ise uzun kadınlara ilham olmak isteğinin, kendisi de "benzersiz" gördüğünün altını çiziyor.
21 yaşındaki Curri, boy farkından dolayı ise erkeklerin kendisini toplum içinde öpmekten utandığını belirtiyor.
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