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Dünyanın En Uzun Bacaklı Kadını Anlattı: Erkekler Beni Toplum İçinde Öpmeye Utanıyor

Dünyanın En Uzun Bacaklı Kadını Anlattı: Erkekler Beni Toplum İçinde Öpmeye Utanıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.04.2024 - 22:46

21 yaşındaki Maci Currin, 17 yaşından beri dünyanın en uzun bacaklı kadını olma unvanına sahip. Sık sık sosyal medyada hesabından paylaşımlar yapan dünyanın en uzun bacaklı kadını, bu kez yaşadığı problemlerle değindi.

Peki Maci Currin'in bacak boyu ne kadar dersiniz?

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21 yaşındaki Maci Curri, dünyanın en uzun bacaklarına sahip olma unvanını tam 4 yıldır elinde tutuyor.

21 yaşındaki Maci Curri, dünyanın en uzun bacaklarına sahip olma unvanını tam 4 yıldır elinde tutuyor.

Teksas'da yaşayan Maci Curri, 17 yaşında Guinness Dünya Rekorunu kırmayı başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde 21 yaşına giren Maci Curri, hala bu unvanını koruyor.

2 metre 8 santim boyunda olan Maci Curri'nin bacak boyu ise tam 143 santimetre.

2 metre 8 santim boyunda olan Maci Curri'nin bacak boyu ise tam 143 santimetre.

Ortaokul yıllarındayken bütün sınıf arkadaşlarından uzun olan Maci Curri, o yıllarda boyundan dolayı zorbalığa maruz kaldığını belirtiyor. O zamanlar boyundan nefret ettiğini söyleyen Curri, şimdi ise bu farklılığını sevdiğini söylüyor.

'Şimdi farklılığımı seviyorum ama bu kadar uzun bacaklar, gerçek hayattaki bazı sorunları da beraberinde getiriyor.'

Maci Curri, özel hayatında yaşadığı bazı zorlukları anlattı. Özellikle kapılardan geçerken çok sinirlendiğini belirten Curri, "tüm kapıları parçalamak istiyorum" diyor.

Maci Curri, özel hayatında yaşadığı bazı zorlukları anlattı. Özellikle kapılardan geçerken çok sinirlendiğini belirten Curri, "tüm kapıları parçalamak istiyorum" diyor.

Kapılardan geçerken sürekli eğilmek zorunda olan Curri 'keşke yanımda bir çekiç olsa da tüm kapıları parçalasam' diye düşünüyormuş. Ayrıca kendisine uygun pantolon bulmakta da oldukça zorlanıyormuş.

'Genellikle çok pahalı ve özel dikim pantolonlar giymek zorunda kalıyorum.Bir çift kot pantolonun maliyeti yaklaşık 250 dolar.'

Eskiden boyundan rahatsız olduğunu belirten Mari Curri, şimdilerde ise uzun kadınlara ilham olmak isteğinin, kendisi de "benzersiz" gördüğünün altını çiziyor.

Eskiden boyundan rahatsız olduğunu belirten Mari Curri, şimdilerde ise uzun kadınlara ilham olmak isteğinin, kendisi de "benzersiz" gördüğünün altını çiziyor.

Mari Curri, artık 'Şimdi farklılığımı seviyorum' diyerek kendisi hakkında yapılan olumsuz eleştirileri bile sosyal medyadan paylaşıyor.

21 yaşındaki Curri, boy farkından dolayı ise erkeklerin kendisini toplum içinde öpmekten utandığını belirtiyor.

21 yaşındaki Curri, boy farkından dolayı ise erkeklerin kendisini toplum içinde öpmekten utandığını belirtiyor.

'Şimdilerde flört işlerine pek ilgim yok. Ama ilişkim olduğu zamanlarda, özellikle de benden çok kısa erkeklerle olduğum zamanlarda beni toplum içerisinde öpmekten utanıyorlardı.' 

Maci Curri ayrıca 'Yaklaşık dört yıldır en uzun bacaklı kadın rekoruna sahibim. Bu unvanın benim için artık bir anlamı yok, geçmişte kaldı. Eğer biri benden bu unvanı almak istiyorsa, çok sevinirim.' diye ekledi.

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