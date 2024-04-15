40'lı Yaşlarıyla İlgili Yaptıkları Tespitlerle Hem Güldürdüler Hem Düşündürdüler
40'lı Yaşlarıyla İlgili Yaptıkları Tespitlerle Hem Güldürdüler Hem Düşündürdüler
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/funnie...
Her yaşın bir güzelliği vardır sözüne katılır mısınız? Peki her yaşın ayrı bir derdi vardır desek?
40'lı yaşlarıyla ilgili yaptıkları tespitlerle hem güldüren hem düşündüren kullanıcılar, iki sözün de doğru olduğunu kanıtladı!
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Yaş aldıkça her yaşın bir güzelliği var der, hayatın tadını öyle ya da böyle çıkarmaya çalışırız.
Mesela iş hayatına atıldığınız, belki ailenizi kurduğunuz 30'lu yaşlarla 40'lı yaşların arasında dağlar kadar fark var.
1. "40'lı yaşlarınızda filmler kanepede kestirmeniz için beyaz gürültüden ibarettir."
2. "40'lı yaşlarınıza hoş geldiniz. Öpüşürken dinlediğiniz ilk şarkı şimdilerde muhtemelen yatırım fonlarının reklamlarında kullanılıyor."
3. "Madem hala yorgunsun, neden bu kadar erken kalktın?"
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4. "Ne kadar tatlı bir hap saklama kutusu!"
5. "Artık sadece ne olur ne olmaz diye işiyorsunuz."
6. "40'lı yaşlarına hoş geldin. Artık günlük alman gereken bir lif hedefin var."
7. "40'lı yaşlarınıza hoş geldiniz. Ya aç olursun, ya da azgın. Genelde ikisi birden."
8. 40'lı yaşlarınızda yatakta ettiğiniz sohbetler artık şuna dönüyor;
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9. "40 yaş üstü birini akşam 9'dan sonra dışarıda gördüyseniz..."
10. Peki 40'lı yaşlarda Cuma geceleri nasıl geçiyor?
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