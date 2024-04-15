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40'lı Yaşlarıyla İlgili Yaptıkları Tespitlerle Hem Güldürdüler Hem Düşündürdüler

40'lı Yaşlarıyla İlgili Yaptıkları Tespitlerle Hem Güldürdüler Hem Düşündürdüler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.04.2024 - 19:08

Her yaşın bir güzelliği vardır sözüne katılır mısınız? Peki her yaşın ayrı bir derdi vardır desek?

40'lı yaşlarıyla ilgili yaptıkları tespitlerle hem güldüren hem düşündüren kullanıcılar, iki sözün de doğru olduğunu kanıtladı!

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/funnie...
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Yaş aldıkça her yaşın bir güzelliği var der, hayatın tadını öyle ya da böyle çıkarmaya çalışırız.

Yaş aldıkça her yaşın bir güzelliği var der, hayatın tadını öyle ya da böyle çıkarmaya çalışırız.

Yaş aldıkça artık daha olgun, kendinden emin, kendini tanıyan bir insan haline dönüşürsünüz. Bu durum ise hem oldukça avantajlı, hem de dezavantajlı.

Mesela iş hayatına atıldığınız, belki ailenizi kurduğunuz 30'lu yaşlarla 40'lı yaşların arasında dağlar kadar fark var.

Mesela iş hayatına atıldığınız, belki ailenizi kurduğunuz 30'lu yaşlarla 40'lı yaşların arasında dağlar kadar fark var.

Tabii buradan bakıp konuşmak kolay. 40 yaşında olanlar, yaşlarıyla ilgili neler düşünüyor?

Gelin bir bakalım.

1. "40'lı yaşlarınızda filmler kanepede kestirmeniz için beyaz gürültüden ibarettir."

1. "40'lı yaşlarınızda filmler kanepede kestirmeniz için beyaz gürültüden ibarettir."
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Arkada ses olunca daha rahat uyuyanlar?

2. "40'lı yaşlarınıza hoş geldiniz. Öpüşürken dinlediğiniz ilk şarkı şimdilerde muhtemelen yatırım fonlarının reklamlarında kullanılıyor."

2. "40'lı yaşlarınıza hoş geldiniz. Öpüşürken dinlediğiniz ilk şarkı şimdilerde muhtemelen yatırım fonlarının reklamlarında kullanılıyor."
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3. "Madem hala yorgunsun, neden bu kadar erken kalktın?"

3. "Madem hala yorgunsun, neden bu kadar erken kalktın?"
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'Tuvalete gitmem gerekiyordu. Yatağa dönene kadar ise uzun bir süre uyanık kaldım.' 

Uykusunu açmamak için gözlerini de açmayanlar burada mı?

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4. "Ne kadar tatlı bir hap saklama kutusu!"

4. "Ne kadar tatlı bir hap saklama kutusu!"
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Ve 40'larınızda söylediğiniz diğer saçma sapan şeyler...

5. "Artık sadece ne olur ne olmaz diye işiyorsunuz."

5. "Artık sadece ne olur ne olmaz diye işiyorsunuz."
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6. "40'lı yaşlarına hoş geldin. Artık günlük alman gereken bir lif hedefin var."

6. "40'lı yaşlarına hoş geldin. Artık günlük alman gereken bir lif hedefin var."
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7. "40'lı yaşlarınıza hoş geldiniz. Ya aç olursun, ya da azgın. Genelde ikisi birden."

7. "40'lı yaşlarınıza hoş geldiniz. Ya aç olursun, ya da azgın. Genelde ikisi birden."
twitter.com

8. 40'lı yaşlarınızda yatakta ettiğiniz sohbetler artık şuna dönüyor;

8. 40'lı yaşlarınızda yatakta ettiğiniz sohbetler artık şuna dönüyor;
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'Öldüğümde, hesaplara erişmen gerekiyorsa telefonumu yüzüme tutman yeterli'

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9. "40 yaş üstü birini akşam 9'dan sonra dışarıda gördüyseniz..."

9. "40 yaş üstü birini akşam 9'dan sonra dışarıda gördüyseniz..."
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'Bu muhtemelen gündüz saatlerinde kestirdikleri anlamına geliyor.'

10. Peki 40'lı yaşlarda Cuma geceleri nasıl geçiyor?

10. Peki 40'lı yaşlarda Cuma geceleri nasıl geçiyor?
twitter.com

'Saat 21.00'e kadar ne yapmak istediğinizi tartışmak, daha sonra artık çok geç olduğunu fark edip yatağa gitmek ve saat 1'e kadar telefona bakmak.'

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