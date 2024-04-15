40'lı Yaşlarıyla İlgili Yaptıkları Tespitlerle Hem Güldürdüler Hem Düşündürdüler

Her yaşın bir güzelliği vardır sözüne katılır mısınız? Peki her yaşın ayrı bir derdi vardır desek?

40'lı yaşlarıyla ilgili yaptıkları tespitlerle hem güldüren hem düşündüren kullanıcılar, iki sözün de doğru olduğunu kanıtladı!