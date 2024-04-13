Yapışık İkizler Merak Edilen Soruları Yanıtladı: Aşk, Cinsellik, Ölüm ve Çok Daha Fazlası
Yapışık İkizler Merak Edilen Soruları Yanıtladı: Aşk, Cinsellik, Ölüm ve Çok Daha Fazlası
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
Yapışık ikizler Abby ve Britanny'den Abby, geçtiğimiz günlerde evlendi. Akıllara pek çok soru gelirken diğer bir yapışık ikizler merak edilen sorulara açıklık getirdi. 23 yaşındaki siyam ikizler Carmen ve Lupita, aşk, cinsellik, ölümle ilgili pek çok soruyu sosyal medya hesaplarından yanıtladı.
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Dünyada nadir görülen yapışık ikiz tipine sahip Abby ve ve Britanny, aynı bedeni paylaşıyor.
Doğduklarında doktorların "yaşamaz" dedikleri siyam ikizlerinden Abby, geçtiğimiz günlerde evlenmişti. Evet, yanlış okumadınız sadece Abby evlendi.
Yapışık ikiz olarak dünyaya gelen ve yaşamlarını sürdüren tek kardeşler ise Abby ve Britanny değil. Yapışık ikizler Carmen ve Lupita, şu anda tam 23 yaşında.
Carmen ve Lupita kardeşler, kendilerine en çok gelen soruları yanıtladı. Organları ve belden aşağı uzuvları ortak olan kardeşler "biz iki farklı insanız" ifadelerini kullandı.
Örneğin birisi yorgun olduğunda, diğeri yorgun olmayabilir. Biri uyurken, diğeri uyanık kalabilir. Fakat kan dolaşımları ortak olduğu için, biri sarhoş olursa diğeri de sarhoş oluyor.
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İkizlerden Carmen'in ise yaklaşık 3 yıldır süren bir ilişkisi var. Carmen, ilişkisi olmadan önce fetişi olan erkeklerden çok sayıda mesaj aldığını belirtiyor.
Carmen ve Lupita, iki farklı insan oldukları için iki farklı kimlikleri, iki farklı sosyal güvenlik numaraları bulunuyor.
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