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Yapışık İkizler Merak Edilen Soruları Yanıtladı: Aşk, Cinsellik, Ölüm ve Çok Daha Fazlası

Yapışık İkizler Merak Edilen Soruları Yanıtladı: Aşk, Cinsellik, Ölüm ve Çok Daha Fazlası

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.04.2024 - 16:20

Yapışık ikizler Abby ve Britanny'den Abby, geçtiğimiz günlerde evlendi. Akıllara pek çok soru gelirken diğer bir yapışık ikizler merak edilen sorulara açıklık getirdi. 23 yaşındaki siyam ikizler Carmen ve Lupita, aşk, cinsellik, ölümle ilgili pek çok soruyu sosyal medya hesaplarından yanıtladı.

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
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Dünyada nadir görülen yapışık ikiz tipine sahip Abby ve ve Britanny, aynı bedeni paylaşıyor.

Dünyada nadir görülen yapışık ikiz tipine sahip Abby ve ve Britanny, aynı bedeni paylaşıyor.

İki farklı kafaları, iki farklı kişilikleri olan siyam ikizleri, tek bedeni paylaşıyor. Dolayısıyla siyam ikizlerinin birbirinden farklı istekleri, ihtiyaçları olabiliyor.

Doğduklarında doktorların "yaşamaz" dedikleri siyam ikizlerinden Abby, geçtiğimiz günlerde evlenmişti. Evet, yanlış okumadınız sadece Abby evlendi.

Doğduklarında doktorların "yaşamaz" dedikleri siyam ikizlerinden Abby, geçtiğimiz günlerde evlenmişti. Evet, yanlış okumadınız sadece Abby evlendi.

Haliyle akıllarda pek çok soru oluşmaya başladı. Farklı farklı iddialar da gecikmedi.

Yapışık ikiz olarak dünyaya gelen ve yaşamlarını sürdüren tek kardeşler ise Abby ve Britanny değil. Yapışık ikizler Carmen ve Lupita, şu anda tam 23 yaşında.

Yapışık ikiz olarak dünyaya gelen ve yaşamlarını sürdüren tek kardeşler ise Abby ve Britanny değil. Yapışık ikizler Carmen ve Lupita, şu anda tam 23 yaşında.

Mail Online'ın haberine göre, ABD'de yaşayan yapışık ikizler Carmen ve Lupita Andrade, tek bedende sağlıklı bir hayat sürüyor. Tabii ender görülen bu durum, pek çok insanın kafasında soru işareti bırakıyor.

Carmen ve Lupita kardeşler, kendilerine en çok gelen soruları yanıtladı. Organları ve belden aşağı uzuvları ortak olan kardeşler "biz iki farklı insanız" ifadelerini kullandı.

Carmen ve Lupita kardeşler, kendilerine en çok gelen soruları yanıtladı. Organları ve belden aşağı uzuvları ortak olan kardeşler "biz iki farklı insanız" ifadelerini kullandı.

Aynı vücutta yaşayan ve aynı kan dolaşımını paylaşan iki kardeş, farklı beyinlere sahip. Dolayısıyla bu durum onları iki farklı insan yapıyor. Fakat aynı kan dolaşımına sahip olmaları, onları bazı durumlarda ortak kılıyor.

Örneğin birisi yorgun olduğunda, diğeri yorgun olmayabilir. Biri uyurken, diğeri uyanık kalabilir. Fakat kan dolaşımları ortak olduğu için, biri sarhoş olursa diğeri de sarhoş oluyor.

Örneğin birisi yorgun olduğunda, diğeri yorgun olmayabilir. Biri uyurken, diğeri uyanık kalabilir. Fakat kan dolaşımları ortak olduğu için, biri sarhoş olursa diğeri de sarhoş oluyor.

Çektikleri videoda kan dolaşımı üzerinde duran Carmen, ölüm konusuna da şu sözlerle özetledi;

'Ortak bir kan akışını paylaşıyoruz, dolayısıyla eğer birimiz ölürse eninde sonunda kan zehirlenmesi devreye girecek ve saatler, günler içinde diğerimiz de ölecek'

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İkizlerden Carmen'in ise yaklaşık 3 yıldır süren bir ilişkisi var. Carmen, ilişkisi olmadan önce fetişi olan erkeklerden çok sayıda mesaj aldığını belirtiyor.

İkizlerden Carmen'in ise yaklaşık 3 yıldır süren bir ilişkisi var. Carmen, ilişkisi olmadan önce fetişi olan erkeklerden çok sayıda mesaj aldığını belirtiyor.

'Yapışık ikiz olduğum gerçeğini hiçbir zaman saklamaya çalışmadım, bu da fetişi olan erkeklerden çok sayıda mesaj almama neden oldu. Daniel durumumla ilgili hiç soru sormadı.'

Yapışık ikizler, tek bir üreme organını paylaştıklarını ancak tıbben ikizler çocuk sahibi olamayacaklarını açıkladı. Daniel ile böyle bir istekleri olmadığını söyleyen Carmen, “Seksle ilgili garip, uygunsuz sorularınızla ilgili matematiği siz yapın” dedi.

Carmen ve Lupita, iki farklı insan oldukları için iki farklı kimlikleri, iki farklı sosyal güvenlik numaraları bulunuyor.

Carmen ve Lupita, iki farklı insan oldukları için iki farklı kimlikleri, iki farklı sosyal güvenlik numaraları bulunuyor.

Dolayısıyla yapışık ikizlere en çok sorulan sorulardan bir tanesi de, birinin suç işlemesi durumunda cezasını nasıl çekeceği. İkizler ise böyle bir şeyi daha önce yaşamadıkları için, başlarına ne geleceğini bilmediklerini belirtiyorlar!

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