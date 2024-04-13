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Birbirlerine 20 Dakikada Bulunan Kaş ve Meis Adası Arasındaki Bariz Yapılaşma Farkı Tepki Çekti

Birbirlerine 20 Dakikada Bulunan Kaş ve Meis Adası Arasındaki Bariz Yapılaşma Farkı Tepki Çekti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.04.2024 - 10:24

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin güzelliği, doğallığı tartışılmaz bir gerçek. Peki bu doğal güzelliklerimize ne kadar sahip çıkıyoruz?

Yunanistan'ın Meis Adası ve arasındaki sadece 20 dakikanın bulunduğu Kaş arasındaki fark, sizi uzun uzun düşündürecek.

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Türkiye'de tatil denilince akıllar Antalya, Antalya'da ise Kaş gelir diyebiliriz.

Türkiye'de tatil denilince akıllar Antalya, Antalya'da ise Kaş gelir diyebiliriz.

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin birbirinden güzel koyları, dağları, ormanları, denizleri birbirleriyle karşılaştırılmaz elbette. Ülkemizin nadide güzelliklerinden, popüler konumlarından birisi de Kaş.

Kaş'ın hemen karşısında, yüzerek bile gidebileceğiniz mesafede ise Yunanistan'ın adası Meis bulunuyor.

Kaş'ın hemen karşısında, yüzerek bile gidebileceğiniz mesafede ise Yunanistan'ın adası Meis bulunuyor.

Türkiye kıyılarından yalnızca 2 kilometre uzakta bulunan bu ada, Yunanistan'a bağlı Oniki Ada'dan biri. Yüzölçümü nispeten küçük olsa da, Yunanistan'dan oldukça uzakta ancak doğallığını ve güzelliğini koruyabilmiş bir ada Meis.

Aralarında bu kadar kısa bir mesafe bulunan Kaş ve Meis Adası arasındaki yapılaşma farkı ise oldukça dikkat çekici.

Aralarında bu kadar kısa bir mesafe bulunan Kaş ve Meis Adası arasındaki yapılaşma farkı ise oldukça dikkat çekici.

Her ne kadar Kaş'ın nüfusu, kendi ülkesinden uzakta kalan ve yaşamak için pek tercih edilmeyen Meis Adası'nı katlamış olsa da, doğal güzellikleri koruma açısından arada bariz bir fark var.

Meis Adası'nı farklı kılan özelliklerinden biri, hiç şüphesiz doğayla uyum içerisinde görünen renkli, küçük evleri.

Meis Adası'nı farklı kılan özelliklerinden biri, hiç şüphesiz doğayla uyum içerisinde görünen renkli, küçük evleri.

Kaş'ın bazı kesimlerinde de güzel yapılar dikkatimizi çekse de, denize bakan yamaçlarda aynı durum söz konusu değil.

Denizden baktığımızda, Kaş'ın yüksek kesimlerine, ormana doğru inşaatların yükseldiğini görmek mümkün.

Denizden baktığımızda, Kaş'ın yüksek kesimlerine, ormana doğru inşaatların yükseldiğini görmek mümkün.
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Hatta Meis Adası ve Kaş'ı yan yana getirdiğimizde, aşağı yukarı böyle bir görüntü çıkıyor karşımıza;

Hatta Meis Adası ve Kaş'ı yan yana getirdiğimizde, aşağı yukarı böyle bir görüntü çıkıyor karşımıza;

Sosyal medyada paylaşılan bu görsellere ise vatandaşlardan yorum ve tepki yağdı.

Sosyal medyada paylaşılan bu görsellere ise vatandaşlardan yorum ve tepki yağdı.
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Kıyaslama yapılır mı, yapılmaz mı?

Kıyaslama yapılır mı, yapılmaz mı?
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