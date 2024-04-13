Birbirlerine 20 Dakikada Bulunan Kaş ve Meis Adası Arasındaki Bariz Yapılaşma Farkı Tepki Çekti
Birbirlerine 20 Dakikada Bulunan Kaş ve Meis Adası Arasındaki Bariz Yapılaşma Farkı Tepki Çekti
Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin güzelliği, doğallığı tartışılmaz bir gerçek. Peki bu doğal güzelliklerimize ne kadar sahip çıkıyoruz?
Yunanistan'ın Meis Adası ve arasındaki sadece 20 dakikanın bulunduğu Kaş arasındaki fark, sizi uzun uzun düşündürecek.
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Türkiye'de tatil denilince akıllar Antalya, Antalya'da ise Kaş gelir diyebiliriz.
Kaş'ın hemen karşısında, yüzerek bile gidebileceğiniz mesafede ise Yunanistan'ın adası Meis bulunuyor.
Aralarında bu kadar kısa bir mesafe bulunan Kaş ve Meis Adası arasındaki yapılaşma farkı ise oldukça dikkat çekici.
Meis Adası'nı farklı kılan özelliklerinden biri, hiç şüphesiz doğayla uyum içerisinde görünen renkli, küçük evleri.
Denizden baktığımızda, Kaş'ın yüksek kesimlerine, ormana doğru inşaatların yükseldiğini görmek mümkün.
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Hatta Meis Adası ve Kaş'ı yan yana getirdiğimizde, aşağı yukarı böyle bir görüntü çıkıyor karşımıza;
Sosyal medyada paylaşılan bu görsellere ise vatandaşlardan yorum ve tepki yağdı.
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