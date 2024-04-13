Düğünlerde ve Nikahlarda Birbirinden Absürt Olaylara Şahit Olan Konuklar Anlatıyor
Düğünlerde ve Nikahlarda Birbirinden Absürt Olaylara Şahit Olan Konuklar Anlatıyor
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bu içeriğimizde düğünlerde yaşanan absürt olaylara ve itiraz edilen nikahlara bizzat şahit olan davetliler tarafından aktarılan hikayeleri sizler için derledik. Gelin bu anları birlikte okuyalım.👇
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1. "Daha İyisini Bulabilirdin!"
2. "Bu Nikah Kıyılamaz Çünkü Gelin Hala Bana Aşık!"
3. Gelin Ağlamaya Başlayınca...
4. Yıldırım Sesi Nikaha İtiraz Etti
5. Gelinin En Yakın Arkadaşıyla...
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6. "Evlenmek İçin Çok Gencim!"
7. "Tuvalete Gitmek İstiyorum"
8. "Hav!"
9. "Henüz çok geç değil, oğlum!"
10. "Mööö!"
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11. Kızını Evlendirirken Zor Anlar Yaşadı
12. "Bu adamla evlenmek istediğine emin misin?"
13. "Onunla evlenemezsin!"
14. "Benim Bebeğimi Hak etmiyor!"
15. Gelini Kaçırdı!
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