Düğünlerde ve Nikahlarda Birbirinden Absürt Olaylara Şahit Olan Konuklar Anlatıyor

Nikah kıyılırken bir adam 'İtiraz ediyorum! Onunla evlenemezsin ... ! (gelinin adı) Bunu nasıl yaparsın?! Biz birlikte olmalıydık!' diye bağırmış. Gelin damadın kulağına, damat da sağdıçlarına bir şeyler fısıldamış. Sağdıçlar adama doğru ilerlerken adam kiliseden kaçmış. Gelen adam gelinin bir aile dostuymuş. Küçükken ebeveynleri bu kadınla evlenecekleriyle ilgili şakalar yaptığı için takıntı haline getirmiş. Bu hastalıklı durumu yüzünden ne adamın ailesi ne de kendisi aslında düğün hakkında bir bilgiye sahip değillermiş. Kulaktan kulağa fısıldanan şey ise 'Bu, o adam.' sözüymüş.