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Düğünlerde ve Nikahlarda Birbirinden Absürt Olaylara Şahit Olan Konuklar Anlatıyor

Düğünlerde ve Nikahlarda Birbirinden Absürt Olaylara Şahit Olan Konuklar Anlatıyor

Komik Düğün ilişki
Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 07:02

Bu içeriğimizde düğünlerde yaşanan absürt olaylara ve itiraz edilen nikahlara bizzat şahit olan davetliler tarafından aktarılan hikayeleri sizler için derledik. Gelin bu anları birlikte okuyalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Daha İyisini Bulabilirdin!"

1. "Daha İyisini Bulabilirdin!"

Bir davetli; oğlunun 4. evliliğini yaptığı düğünde, gelinine dönüp 'Daha iyisini bulabilirdin!' diyen bir anneyle karşılaştığını söyledi.

2. "Bu Nikah Kıyılamaz Çünkü Gelin Hala Bana Aşık!"

2. "Bu Nikah Kıyılamaz Çünkü Gelin Hala Bana Aşık!"

Nikah esnasında gelinin eski erkek arkadaşı ayağa kalkmış ve gelinin hala kendisine aşık olduğunu söyleyip düğünün gerçekleşemeyeceğini iddia etmiş. Nikahı kıyan kişi bunun geçerli bir neden olmadığını söyleyip adamı geri oturtmuş.

3. Gelin Ağlamaya Başlayınca...

3. Gelin Ağlamaya Başlayınca...

Çok muhafazakar bir toplumda gerçekleşen bir düğünden aktarılana göre; zorla evlendirilen gelin 'Evet' demek yerine ağlamaya başlamış. Rahip dua kitabını kapatıp oradan uzaklaşmış ve ardından kilisede kavga çıkmış.

4. Yıldırım Sesi Nikaha İtiraz Etti

Nikahı kıyan görevli '... veya sonsuza dek susun' dediği anda dışardan büyük bir yıldırım sesi gelmiş. Uzun süreli bir sessizliğin ardından görevli ' Bu daha önce hiç olmamıştı.' demiş ve sözlerine devam etmiş. Bu harika anı yaşayan çift ise hala evli.

5. Gelinin En Yakın Arkadaşıyla...

5. Gelinin En Yakın Arkadaşıyla...

Düğün fotoğrafçısının anlattığına göre; nikaha itiraz eden damadın kendisi olmuş ve toplanan herkese bir süredir gelinin en yakın arkadaşıyla ilişki yaşadığını söylemiş. O gün insanları sadece bunu söylemek için bir araya getirdiğini de eklemiş. Sonrasında hazin son... Kilisenin dışında yumruklar konuşmuş.

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6. "Evlenmek İçin Çok Gencim!"

6. "Evlenmek İçin Çok Gencim!"

Teyzesinin düğününde yüzükleri tutan ufak çocuk ve 'İtiraz eden var mı?' sorusu geldiğinde yüksek sesle 'Ben evlenmek için çok gencim!' diye homurdanmaya başlamış. Smokin giydiği için evlenenin kendisi olduğunu zannetmiş. 🙂

7. "Tuvalete Gitmek İstiyorum"

Nikah kıyılırken 'İtiraz eden var mı?' diye sorulduğunda herkes etrafa bakmış ve o sırada ayakta olan hamile bir kadın özür dileyerek tuvalete gitmek istediğini söylediğinde tüm ciddiyet bozulmuş.

8. "Hav!"

8. "Hav!"

Bir bahçede yapılan düğünde 'İtiraz eden var mı?' sorusu sorulduğunda gelinin köpeği yanına gidip bir kez havlayıp, misafirlerin yanına geri dönüp oturmuş.

9. "Henüz çok geç değil, oğlum!"

9. "Henüz çok geç değil, oğlum!"

Gelin damada doğru yürürken müstakbel kayınpederi ayağa kalkmış ve 'Henüz çok geç değil, oğlum!' diye bağırmış. Gelin ağlayamaya başlamış fakat nikah kıyılmış. Çift daha sonra boşanmış.

10. "Mööö!"

10. "Mööö!"

Çayırda yapılan bir düğünde; nikah memuru 'İtiraz eden var mı?' diye sorunca yakınlarda olan bir inek çok yüksek bir sesle 'Mööö!' demiş ve herkes kahkahaya boğulmuş.

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11. Kızını Evlendirirken Zor Anlar Yaşadı

11. Kızını Evlendirirken Zor Anlar Yaşadı

Aile içi şiddet suçundan uzun süre hapis yatmış, sorumsuz, alkol ve madde bağımlılığı olan adamla nişanlısı evlenirken 'İtiraz eden var mı?' sorusu sorulduğunda gelinin annesi kendini geriye atıp kalbine doğru bıçaklama hareketi yapmaya başlamış ve birisi onu kaldırıp uzaklaştırmak zorunda kalmış.

12. "Bu adamla evlenmek istediğine emin misin?"

12. "Bu adamla evlenmek istediğine emin misin?"

Yıllar önce 'İtiraz eden var mı?' sorusu sorulduğunda gelinin babası ayağa kalkıp kızına 'Bu adamla evlenmek istediğine emin misin?' diye sormuş. Nikah yine de kıyılmış. Çift hala evli ve hala birbirlerine aşıklar. Gelinin babası ise damadı hala sevmiyor.

13. "Onunla evlenemezsin!"

13. "Onunla evlenemezsin!"

Nikah kıyılırken bir adam 'İtiraz ediyorum! Onunla evlenemezsin ... ! (gelinin adı) Bunu nasıl yaparsın?! Biz birlikte olmalıydık!' diye bağırmış. Gelin damadın kulağına, damat da sağdıçlarına bir şeyler fısıldamış. Sağdıçlar adama doğru ilerlerken adam kiliseden kaçmış. Gelen adam gelinin bir aile dostuymuş. Küçükken ebeveynleri bu kadınla evlenecekleriyle ilgili şakalar yaptığı için takıntı haline getirmiş. Bu hastalıklı durumu yüzünden ne adamın ailesi ne de kendisi aslında düğün hakkında bir bilgiye sahip değillermiş. Kulaktan kulağa fısıldanan şey ise 'Bu, o adam.' sözüymüş.

14. "Benim Bebeğimi Hak etmiyor!"

14. "Benim Bebeğimi Hak etmiyor!"

Düğünden hemen önceki yemekte damadın annesi çok sarhoş olup, gelini için 'O lanet olası pis bir kadın ve benim bebeğimi hak etmiyor.' diyerek kadeh kaldırmış. Elbette bu yüzden düğüne de davet edilmemiş.

15. Gelini Kaçırdı!

15. Gelini Kaçırdı!

Bir düğünde tam 'Evet' kısmına geçildiği sırada bir adam kalabalığı ittirerek gelini omzuna atıp koşarak uzaklaşmış. Zavallı damat şoka girmiş. Arkadaşları bol miktarda şampanya ve danslarla damadı teselli etmeye çalışmışlar. Gelini alıp giden adamın ise eski sevgilisi olduğu ve daha sonra da evlendikleri ortaya çıkmış.

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