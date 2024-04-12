Otelde Önüne Bayat Patates Kızartması Geldiğini Söyleyen Kullanıcının İsyanı Haklı Bulundu
Otelde Önüne Bayat Patates Kızartması Geldiğini Söyleyen Kullanıcının İsyanı Haklı Bulundu
Kaynak: https://twitter.com/maykinsaat/status...
'@maykinsaat' adlı bir X kullanıcısı otelde önüne gelen bayat patates kızartmasından yola çıkarak yaptığı hizmet sektörü eleştirisinde haklı çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
X'da "@maykinsaat" adlı bir kullanıcı önüne gelen bayat patatese isyan etti.
Marka bir otelde konakladığını söyleyen kullanıcı, sabah kahvaltısında kızının patates kızartması aldığını anlattı.
Kızartma çok sert ve bayattı, diyen kullanıcı "Yemek salonundaki kimse ses çıkartamadan tadına bakıyor ve sonra kızartmayı yemiyor, diğer yiyeceklerle kahvaltısına devam ediyor" diye devam etti.
"Bu konularda çok hassasımdır. Hizmet sektöründe özellikle de turizm sektöründe bunlar küçük ya da önemsenmeyecek hatalar değil" diye açıklayan kullanıcı hakkını aradıktan sonra aldığı cevabı da ekledi.
"Patates kızartmasını alıp, aşçının yanına gittim. Bu patatesler bayat dedim" diyen kullanıcının aldığı cevap "Yoğunluktan dolayı..." oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Devamında olanları ise şöyle anlatıyor: "Beni hiç ilgilendirmez yoğunluğunuz, 15 dakika içinde yeni yapılmış kızartma istiyorum dedim. 13 dakika sonra kızartma geldi."
Kullanıcıya destek mesajları geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda