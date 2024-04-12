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Otelde Önüne Bayat Patates Kızartması Geldiğini Söyleyen Kullanıcının İsyanı Haklı Bulundu

Otelde Önüne Bayat Patates Kızartması Geldiğini Söyleyen Kullanıcının İsyanı Haklı Bulundu

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 20:18

'@maykinsaat' adlı bir X kullanıcısı otelde önüne gelen bayat patates kızartmasından yola çıkarak yaptığı hizmet sektörü eleştirisinde haklı çıktı.

Kaynak: https://twitter.com/maykinsaat/status...
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X'da "@maykinsaat" adlı bir kullanıcı önüne gelen bayat patatese isyan etti.

X'da "@maykinsaat" adlı bir kullanıcı önüne gelen bayat patatese isyan etti.

Marka bir otelde konakladığını söyleyen kullanıcı, sabah kahvaltısında kızının patates kızartması aldığını anlattı.

Marka bir otelde konakladığını söyleyen kullanıcı, sabah kahvaltısında kızının patates kızartması aldığını anlattı.

Kızartma çok sert ve bayattı, diyen kullanıcı "Yemek salonundaki kimse ses çıkartamadan tadına bakıyor ve sonra kızartmayı yemiyor, diğer yiyeceklerle kahvaltısına devam ediyor" diye devam etti.

Kızartma çok sert ve bayattı, diyen kullanıcı "Yemek salonundaki kimse ses çıkartamadan tadına bakıyor ve sonra kızartmayı yemiyor, diğer yiyeceklerle kahvaltısına devam ediyor" diye devam etti.

"Bu konularda çok hassasımdır. Hizmet sektöründe özellikle de turizm sektöründe bunlar küçük ya da önemsenmeyecek hatalar değil" diye açıklayan kullanıcı hakkını aradıktan sonra aldığı cevabı da ekledi.

"Bu konularda çok hassasımdır. Hizmet sektöründe özellikle de turizm sektöründe bunlar küçük ya da önemsenmeyecek hatalar değil" diye açıklayan kullanıcı hakkını aradıktan sonra aldığı cevabı da ekledi.

"Patates kızartmasını alıp, aşçının yanına gittim. Bu patatesler bayat dedim" diyen kullanıcının aldığı cevap "Yoğunluktan dolayı..." oldu.

"Patates kızartmasını alıp, aşçının yanına gittim. Bu patatesler bayat dedim" diyen kullanıcının aldığı cevap "Yoğunluktan dolayı..." oldu.
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Devamında olanları ise şöyle anlatıyor: "Beni hiç ilgilendirmez yoğunluğunuz, 15 dakika içinde yeni yapılmış kızartma istiyorum dedim. 13 dakika sonra kızartma geldi."

Devamında olanları ise şöyle anlatıyor: "Beni hiç ilgilendirmez yoğunluğunuz, 15 dakika içinde yeni yapılmış kızartma istiyorum dedim. 13 dakika sonra kızartma geldi."

'Nerden ne şekilde hizmet alıyorsanız alın, aldığınız hizmetin en iyisi olmasını sağlayacak şekilde hakkınızı arayın. Bu tavır, kibir değil, sektörün kendini geliştirmesi açısından önemli bir tepkidir!'

Kullanıcıya destek mesajları geldi.

Kullanıcıya destek mesajları geldi.
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twitter.com
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twitter.com
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