İstanbul'da Bir Adet Kurabiyenin Fiyatı Tartışma Yarattı: Enflasyon mu, Fırsatçılık mı?
İstanbul'da Bir Adet Kurabiyenin Fiyatı Tartışma Yarattı: Enflasyon mu, Fırsatçılık mı?
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Türkiye'nin özellikle son yıllarda yaşadığı gıda enflasyonunun haddi hesabı yok.
Hatta önceden kilolarca aldığımız ürünler, artık taneyle satılmaya başlandı.
Yurt dışı deneyimlerini aktaran sosyal medya kullanıcıları ise İstanbul'un dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olduğu görüşünde.
Son olarak bir kişi, İstanbul'un meşhur bir fırınından satın aldığı kurabiyeleri paylaştı. Fakat kurabiyeler, kiloyla değil taneyle satılıyordu.
Peki bu fiyatlar enflasyon mu, fırsatçılık mı?
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Kurabiyenin "unsuz, yağsız, antep fıstıklı" olduğuna da dikkat çekmek gerek.
Peki siz ne diyorsunuz?
Uygun mu, pahalı mı?
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