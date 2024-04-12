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İstanbul'da Bir Adet Kurabiyenin Fiyatı Tartışma Yarattı: Enflasyon mu, Fırsatçılık mı?

İstanbul'da Bir Adet Kurabiyenin Fiyatı Tartışma Yarattı: Enflasyon mu, Fırsatçılık mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.04.2024 - 22:45

Son yıllarda özellikle gıda enflasyonu aldı başına gitti. Market raflarından pazarlara, restoranlardan pastanelere her yerde fiyat artışı yaşandı. Ancak gelin görün ki bazen durum, enflasyon ile açıklanamayacak kadar garip!

İstanbul'da bir adet kurabiyenin fiyatı, bu tartışmayı alevlendirdi.

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Türkiye'nin özellikle son yıllarda yaşadığı gıda enflasyonunun haddi hesabı yok.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda yaşadığı gıda enflasyonunun haddi hesabı yok.

Kiralar, akaryakıt fiyatları, giyim sektörü derken en çok da gıda sektöründe yaşanan fiyat artışları vatandaşların belini büktü. Restoran fiyatları, kafe fiyatları, hatta pazar fiyatları bile aylar içerisinde katlandı.

Hatta önceden kilolarca aldığımız ürünler, artık taneyle satılmaya başlandı.

Hatta önceden kilolarca aldığımız ürünler, artık taneyle satılmaya başlandı.

Ramazan öncesinde tüketimi artan hurmanın artık kiloyla değil, adetle satıldığını görmüştük. Malum, dolarla ithal ediyorlar.

Yurt dışı deneyimlerini aktaran sosyal medya kullanıcıları ise İstanbul'un dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olduğu görüşünde.

Yurt dışı deneyimlerini aktaran sosyal medya kullanıcıları ise İstanbul'un dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olduğu görüşünde.
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Son olarak bir kişi, İstanbul'un meşhur bir fırınından satın aldığı kurabiyeleri paylaştı. Fakat kurabiyeler, kiloyla değil taneyle satılıyordu.

Son olarak bir kişi, İstanbul'un meşhur bir fırınından satın aldığı kurabiyeleri paylaştı. Fakat kurabiyeler, kiloyla değil taneyle satılıyordu.

Fırında şu kurabiyeler gözümüze çarptı. İçeri girip, “bir fıstıklı, bir cevizli.” dedim. “230 lira” dedi adam. Meğer benim, üzerindeki etikette gördüğüm ve kilo fiyatı sandığım şey, adet fiyatıymış. Büyük saygısızlık ediliyor millete. Kimse de kir şey demiyor.

Peki bu fiyatlar enflasyon mu, fırsatçılık mı?

Peki bu fiyatlar enflasyon mu, fırsatçılık mı?
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Kurabiyenin "unsuz, yağsız, antep fıstıklı" olduğuna da dikkat çekmek gerek.

Kurabiyenin "unsuz, yağsız, antep fıstıklı" olduğuna da dikkat çekmek gerek.
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Peki siz ne diyorsunuz?

Peki siz ne diyorsunuz?
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Uygun mu, pahalı mı?

Uygun mu, pahalı mı?
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