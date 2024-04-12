İstanbul'da Bir Adet Kurabiyenin Fiyatı Tartışma Yarattı: Enflasyon mu, Fırsatçılık mı?

Fırında şu kurabiyeler gözümüze çarptı. İçeri girip, “bir fıstıklı, bir cevizli.” dedim. “230 lira” dedi adam. Meğer benim, üzerindeki etikette gördüğüm ve kilo fiyatı sandığım şey, adet fiyatıymış. Büyük saygısızlık ediliyor millete. Kimse de kir şey demiyor.