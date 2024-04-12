Bayramda Çeşme'ye Koşanların Bir Gecede Ödediği Hesap Sosyal Medyanın Diline Dolandı
Bayramda Çeşme'ye Koşanların Bir Gecede Ödediği Hesap Sosyal Medyanın Diline Dolandı
9 günlük bayram tatilini fırsat bilip Çeşme'ye koşan bir vatandaşın ödediği hesap sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bakalım, siz bu rakama neler diyeceksiniz...
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9 günlük bayram tatilinde İstanbul bomboş kaldı, ülkenin dört bir yanından tatilciler Çeşme'ye akın etti.
Havalar da hazır ısınmışken bu uzun tatili değerlendirmek isteyenler bayramın gündemine yerleşti.
Önce İstanbul'da trafik bitti haberleri sonra Çeşme'de iğne atsan yere düşmeyecek görüntüler geldi.
Ancak bu kez konumuz biraz farklı... Tatilciler bayramı fırsat bildi ama fiyatlar vatandaşı üzdü.
Sosyal medyada gündem olan bir adisyon, Çeşme'de bir restoranda yemek yemenin maliyetini gözler önüne serdi.
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Keyifli bir yeme-içmenin ardından gelen hesap şaşkına uğrattı. O masa bir akşamda 16 bin tl ödedi.
İşte o adisyon:
Kullanıcıların yorumları ise şöyleydi:
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