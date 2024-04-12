Bayramdan Sonra Bankamatiklerde Yeni Dönem: Bazı Paralara Artık Verilmeyecek

Türkiye’deki yüksek enflasyon sebebiyle mevcut banknotlar ihtiyaçları karşılamakta zorlanıyor. Bankalar da artık ATM’lerde 5, 10 ve 20 liralık banknotlara yer vermemeye başladı. Bayramdan sonra birçok bankanın ATM’sinden sadece 50, 100 ve 200 lira çekilebilecek.