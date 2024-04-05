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Bankalar Açıkladı: Kredilerde Musluklar Daha da Kapanacak!

Bankalar Açıkladı: Kredilerde Musluklar Daha da Kapanacak!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.04.2024 - 12:26

Merkez Bankası'nın Banka Kredileri Eğilimi Anketi sonuçları açıklandı. Kredilerde musluk kapanmaya devam edecek.

Kaynak: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/conne...
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2021'de başlayan faiz indirimleriyle ucuz finansmana ulaşabilen krediye yönelmişti.

2021'de başlayan faiz indirimleriyle ucuz finansmana ulaşabilen krediye yönelmişti.

Piyasa ve TCMB'nin faizlerindeki ayrışmaya karşın yapılan düzenlemelerle 'selektif' kredilerde yönlendirme yapılmıştı. 

2023 yılı ikinci yarısında başlayan faiz artışlarıyla piyasadaki 'ucuz para' pahalılaşmıştı. Kredi kartlarına ve KMH (ek hesap) bir çıkış noktası olarak görülünce de bu alanda da faiz artışları gecikmemişti.

Merkez Bankası'nın Banka Kredileri Eğilimi Anketi'nde pahalı hale gelen finansmanın bu şekilde devam edeceği ortaya çıktı. Mealen: Kredi almak zorlaşacak!

Merkez Bankası'nın Banka Kredileri Eğilimi Anketi'nde pahalı hale gelen finansmanın bu şekilde devam edeceği ortaya çıktı. Mealen: Kredi almak zorlaşacak!

Bankalar kredi vermek istememeye devam edecek.

Bankalar kredi vermek istememeye devam edecek.

Yönetici özetinde 2024 yılı ilk 3 ayında bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilerde sıkılaştırma (iş dünyasının deyimiyle 'zor kredi veriyorlar') yaptığı görülürken, ancak KOBİ'lere yönelik kredilerin halen daha ayrı tutulduğu görülürken, gelecek 3 ayda da bu sıkılaştırmanın daha da artarak süreceği bekleniyor.

Kredi çekmek zorlaşıyor.

Kredi çekmek zorlaşıyor.

Yine 2024 yılının ilk 3 ayında vatandaşa verilen kredilerin de daha isteksiz olduğu görülürken, yine gelecek 3 ayda Haziran sonuna kadar bu durumun bu şekilde gideceği öngörülüyor. 

Kredi taleplerine bakıldığında da anket sonuçlarına göre, ticari kredilerde kredi almak ya da daha fazla kredi almak isteyen şirketlerin arttığı belirtilirken, büyük işletmelerin ise o kadar da istekli olmadığı görüldü. 

Özellikle iş dünyasında döviz cinsin kredi isteklerinin artışı güçlü oldu. Hazirana kadar bu alanda azalma bekleniyor.

Vatandaşın kredi isteklerinin de azaldığı görüldü. Yaz başına kadar daha da azalış beklenirken, faiz oranlarındaki artışın da burada etkili olduğu olasılık olarak ilk sırada yer alıyor.

Vatandaşın kredi isteklerinin de azaldığı görüldü. Yaz başına kadar daha da azalış beklenirken, faiz oranlarındaki artışın da burada etkili olduğu olasılık olarak ilk sırada yer alıyor.
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