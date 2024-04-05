Bankalar Açıkladı: Kredilerde Musluklar Daha da Kapanacak!

Yine 2024 yılının ilk 3 ayında vatandaşa verilen kredilerin de daha isteksiz olduğu görülürken, yine gelecek 3 ayda Haziran sonuna kadar bu durumun bu şekilde gideceği öngörülüyor.

Kredi taleplerine bakıldığında da anket sonuçlarına göre, ticari kredilerde kredi almak ya da daha fazla kredi almak isteyen şirketlerin arttığı belirtilirken, büyük işletmelerin ise o kadar da istekli olmadığı görüldü.

Özellikle iş dünyasında döviz cinsin kredi isteklerinin artışı güçlü oldu. Hazirana kadar bu alanda azalma bekleniyor.