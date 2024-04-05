Bankalar Açıkladı: Kredilerde Musluklar Daha da Kapanacak!
Bankalar Açıkladı: Kredilerde Musluklar Daha da Kapanacak!
Kaynak: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/conne...
Merkez Bankası'nın Banka Kredileri Eğilimi Anketi sonuçları açıklandı. Kredilerde musluk kapanmaya devam edecek.
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2021'de başlayan faiz indirimleriyle ucuz finansmana ulaşabilen krediye yönelmişti.
Merkez Bankası'nın Banka Kredileri Eğilimi Anketi'nde pahalı hale gelen finansmanın bu şekilde devam edeceği ortaya çıktı. Mealen: Kredi almak zorlaşacak!
Bankalar kredi vermek istememeye devam edecek.
Kredi çekmek zorlaşıyor.
Vatandaşın kredi isteklerinin de azaldığı görüldü. Yaz başına kadar daha da azalış beklenirken, faiz oranlarındaki artışın da burada etkili olduğu olasılık olarak ilk sırada yer alıyor.
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