Kredi Kartlarında Harcama Rekoru Sürüyor: Seçim Öncesi Kredi Kartlarına Yüklendik
Kredi Kartlarında Harcama Rekoru Sürüyor: Seçim Öncesi Kredi Kartlarına Yüklendik
Merkez Bankası EVDS sistemi verilerine göre, kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda artış rekor kırmaya devam etti.
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Seçim sonrasına yönelik iddiaların odak noktasında bulunan kredi kartları düzenlemesi, vatandaşı da kredi kartlarıyla harcamayı öne çekmeye yöneltti.
Seçim öncesi haftada kredi kartlarıyla harcamaların Merkez Bankası verilerinde rekor kırdığı görüldü.
Kredi kartlarıyla yapılan işlemlerin adedi Mart ayı başına göre düşerken, tutar yükseldi.
Benzin ve akaryakıt harcamalarında fiyatların yükseldiği dönemde görülen harcanma artışları, Mart ayında gerilemeye döndü.
Düzenlemelerin odağında olması beklenen elektronikte işlem adedi düşerken, tutarlardaki artış da 24 milyar 312 milyon 775 bin TL ile yükselse de 2023 yılının son haftasındaki yaklaşık 26 milyar liralık rekoru kıramadı.
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Yemek ve market harcamaları karşılaştırıldığında da dışarda yemeğe dair verilerdeki düşüş de ilgi çekti.
Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde toplam tutarın (mavi çizgi) içindeki internet alışverişindeki (siyah çizgi) pay da yükseldi. Kredi kartıyla internet alışverişleri, toplam kredi kartı alışverişlerinin yüzde 34,40'ını oluşturdu.
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‘Yeğenim, millet var ki harcıyor’ diyenlere çok net söylüyorum ki, millet battı balık yan gider vurdumduymazlığı ile harcıyor. Öyle çok duyuyorum ki, ‘nasıls... Devamını Gör
kredi kartı borcum şimdiye kadarki en yüksek düzeyde. hiç bu kadar kredi kartı borcum olmamıştı. lüks sayılacak hiçbir harcamam yok. benzini nakit alıyorum, ... Devamını Gör
Çünkü normal harcamalarımız bile lüks seviyesine vardı. Köşedeki markete gidip cips-kola-sigara-jelibon alıyorum 300 liradan aşağı tutmuyor. Alt tarafı cips ... Devamını Gör