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Kredi Kartlarında Harcama Rekoru Sürüyor: Seçim Öncesi Kredi Kartlarına Yüklendik

Kredi Kartlarında Harcama Rekoru Sürüyor: Seçim Öncesi Kredi Kartlarına Yüklendik

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.04.2024 - 17:01

Merkez Bankası EVDS sistemi verilerine göre, kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda artış rekor kırmaya devam etti.

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Seçim sonrasına yönelik iddiaların odak noktasında bulunan kredi kartları düzenlemesi, vatandaşı da kredi kartlarıyla harcamayı öne çekmeye yöneltti.

Seçim sonrasına yönelik iddiaların odak noktasında bulunan kredi kartları düzenlemesi, vatandaşı da kredi kartlarıyla harcamayı öne çekmeye yöneltti.

En büyük banknot olan 200 TL'nin ödeme sistemlerinde yetersiz kalması, dijital ödeme sistemlerinin de pandemiyle birlikte yükselmesi ve online alışverişin de genişlemesiyle kredi kartlarındaki yükseliş sürüyor.

Seçim öncesi haftada kredi kartlarıyla harcamaların Merkez Bankası verilerinde rekor kırdığı görüldü.

Seçim öncesi haftada kredi kartlarıyla harcamaların Merkez Bankası verilerinde rekor kırdığı görüldü.

Kredi kartlarıyla yapılan işlemlerin adedi Mart ayı başına göre düşerken, tutar yükseldi.

Kredi kartlarıyla yapılan işlemlerin adedi Mart ayı başına göre düşerken, tutar yükseldi.

8 Mart haftasında 324 milyon işlem yapılırken, 29 Mart haftasında 305 milyon işleme karşın tutar 278 milyar 483 milyon 441 bin TL ile rekor seviyede oldu.

Benzin ve akaryakıt harcamalarında fiyatların yükseldiği dönemde görülen harcanma artışları, Mart ayında gerilemeye döndü.

Benzin ve akaryakıt harcamalarında fiyatların yükseldiği dönemde görülen harcanma artışları, Mart ayında gerilemeye döndü.

Düzenlemelerin odağında olması beklenen elektronikte işlem adedi düşerken, tutarlardaki artış da 24 milyar 312 milyon 775 bin TL ile yükselse de 2023 yılının son haftasındaki yaklaşık 26 milyar liralık rekoru kıramadı.

Düzenlemelerin odağında olması beklenen elektronikte işlem adedi düşerken, tutarlardaki artış da 24 milyar 312 milyon 775 bin TL ile yükselse de 2023 yılının son haftasındaki yaklaşık 26 milyar liralık rekoru kıramadı.
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Yemek ve market harcamaları karşılaştırıldığında da dışarda yemeğe dair verilerdeki düşüş de ilgi çekti.

Yemek ve market harcamaları karşılaştırıldığında da dışarda yemeğe dair verilerdeki düşüş de ilgi çekti.

Ramazan'ın da etkisiyle dışarıda yemek işlem adetleri de düşerken, tutarda da (siyah çizgi) düşüş ilgi çekti. Market alışverişlerinde de işlem adedi Mart başındaki rekor seviyeden gerilerken, tutarın (mavi çizgi) 44 milyar seviyesinde yüksek kaldığı görüldü.

Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde toplam tutarın (mavi çizgi) içindeki internet alışverişindeki (siyah çizgi) pay da yükseldi. Kredi kartıyla internet alışverişleri, toplam kredi kartı alışverişlerinin yüzde 34,40'ını oluşturdu.

Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde toplam tutarın (mavi çizgi) içindeki internet alışverişindeki (siyah çizgi) pay da yükseldi. Kredi kartıyla internet alışverişleri, toplam kredi kartı alışverişlerinin yüzde 34,40'ını oluşturdu.
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Arwen

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