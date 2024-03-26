Merkez Bankası Yükseltti: Toplumun 10 Farklı Kesimi Yüksek Faizden Nasıl Etkilenir?
Merkez Bankası Yükseltti: Toplumun 10 Farklı Kesimi Yüksek Faizden Nasıl Etkilenir?
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Ekonomilerin sağlık olması için faiz, kur, enflasyon dengesi kurulması gerekirken, Türkiye'de 2021'den bu yana bu dengede sorunlar olduğu görülüyor.
Mart 2024 itibarıyla Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'ye çıkardı. Mevduat, kredi gibi diğer faizlerde de bir yükseliş yaşandı.
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