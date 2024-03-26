Merkez Bankası Yükseltti: Toplumun 10 Farklı Kesimi Yüksek Faizden Nasıl Etkilenir?

Kasım 2023'te durdurulan kredi kartı faizlerindeki artış Mart 2024'te yeniden özel bir kararla düzenlendi. Seçimlerin ardından yeniden düzenlenmesi beklenen kredi kartlarında faizlerin daha artacağı, limitlerin daraltılacağı ve asgari ödeme tutarının yükseltileceği öngörülüyor.

Mevcut durumda borçlu olanlar daha zorlanırken, ucuz ve kolay finansman olarak kredi kartına yönelenler de buna eklenecek. Yaşam standartları düşerken, kredilerde de sorunlu olanlar makro boyutta artışa geçerek, kaynaklar borç ödemeye yönelecek, ekonomi yönetiminin öngördüğü ve arzu ettiği şekilde talep zayıflayacak, ekonomide de daralmada etkili olacak.