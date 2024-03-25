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Ülkenin Neredeyse Yarısı Borçlu! CHP Raporuna Göre Kredi Borçlularının Sayısı 40 Milyonun Üzerinde

Ülkenin Neredeyse Yarısı Borçlu! CHP Raporuna Göre Kredi Borçlularının Sayısı 40 Milyonun Üzerinde

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.03.2024 - 17:30

85 milyonluk Türkiye’de bireysel kredi borcu olanların sayısının 40 milyonun üzerinde olduğu belirtildi.

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Türkiye'de banka ve finans şirketlerine kredi borcu olanların sayısının 40 milyonun üzerine çıktığı belirtildi.

Türkiye'de banka ve finans şirketlerine kredi borcu olanların sayısının 40 milyonun üzerine çıktığı belirtildi.

CHP tarafından hazırlanan haftalık ekonomi raporunda, bankalar ve diğer tüketici finansman kuruluşlarına bireysel kredi borcu olan vatandaş sayısı Ocak 2024'te geçen yıla oranla artarak 40 milyon 30 bin kişi oldu. Sözcü'den Başak Kaya'nın aktardığına göre, bankalara kredi kartı borcu olanlar 36 milyon 825 kişi olurken, kredili mevduat (KMH) borcu olanlar da 28 milyon 865 bin kişi oldu.

Faizler arttı, borçlar arttı.

Faizler arttı, borçlar arttı.

Raporda Merkez Bankası’nın Haziran 2023'ten bu yana faiz artırım süreciyle kredi kartı ve KMH faizlerinde de oluşan yükselişle aylık faiz oranlarının yüzde 5 seviyelerine çıkması ve tüketici kredisi faizlerinin de yükselmesiyle, tüketicilerin borçlarının yıl başından bu yana 245 milyar lira arttığı belirtildi.

Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 15 Mart ile biten haftada 2 trilyon 973 milyar lira olurken, icra takibine düşen borçların da 54,6 milyar lira olduğu belirtildi.

Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 15 Mart ile biten haftada 2 trilyon 973 milyar lira olurken, icra takibine düşen borçların da 54,6 milyar lira olduğu belirtildi.
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