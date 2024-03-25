Ülkenin Neredeyse Yarısı Borçlu! CHP Raporuna Göre Kredi Borçlularının Sayısı 40 Milyonun Üzerinde

CHP tarafından hazırlanan haftalık ekonomi raporunda, bankalar ve diğer tüketici finansman kuruluşlarına bireysel kredi borcu olan vatandaş sayısı Ocak 2024'te geçen yıla oranla artarak 40 milyon 30 bin kişi oldu. Sözcü'den Başak Kaya'nın aktardığına göre, bankalara kredi kartı borcu olanlar 36 milyon 825 kişi olurken, kredili mevduat (KMH) borcu olanlar da 28 milyon 865 bin kişi oldu.