Ülkenin Neredeyse Yarısı Borçlu! CHP Raporuna Göre Kredi Borçlularının Sayısı 40 Milyonun Üzerinde
Ülkenin Neredeyse Yarısı Borçlu! CHP Raporuna Göre Kredi Borçlularının Sayısı 40 Milyonun Üzerinde
85 milyonluk Türkiye’de bireysel kredi borcu olanların sayısının 40 milyonun üzerinde olduğu belirtildi.
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Türkiye'de banka ve finans şirketlerine kredi borcu olanların sayısının 40 milyonun üzerine çıktığı belirtildi.
Faizler arttı, borçlar arttı.
Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 15 Mart ile biten haftada 2 trilyon 973 milyar lira olurken, icra takibine düşen borçların da 54,6 milyar lira olduğu belirtildi.
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