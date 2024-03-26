Geçinemeyen Emekliye '80'lerde Öğretmenler Gibi' Ek İş Yapmayı Öneren Milletvekili İlgi Çekti

Kaşlı, 'Emekliler ek iş yapsınlar. 80’li yıllarda öğretmenler okul bittikten sonra simit, su satıyordu akşamları. Vatandaşımızdan da aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını, uğraşmasını, zaman geçirmesi açısından, sadece devletten beklemek yerine' ifadelerini kullandı.