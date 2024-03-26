Geçinemeyen Emekliye '80'lerde Öğretmenler Gibi' Ek İş Yapmayı Öneren Milletvekili İlgi Çekti
Geçinemeyen Emekliye '80'lerde Öğretmenler Gibi' Ek İş Yapmayı Öneren Milletvekili İlgi Çekti
Son dönemde geçinemeyen vatandaşa özellikle emeklilere yol gösterici bir açıklama, milletvekilinden geldi.
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Emekli maaşlarında seçim öncesi zam beklentileri boşa çıkarken, en düşük maaşın 10 bin lira olması emeklilerin hayatını zorlaştırıyor.
Açlık sınırının ve asgari ücretin çok altında kalan emeklilere geçinmek için çözüm yine siyasilerden geldi.
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, katıldığı bir yayında, emeklilerin geçinmek için ek iş yapmalarını öğüt verdi.
İşte Kaşlı'nın o ifadeleri.
Sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılan emeklilere ek iş tavsiyesi,
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Yorumlara da neden oldu.
Son yıllarda giderek eriyen emeklinin
Derdine çare olacak önerinin
İleri yaşlarda da çalışmasını önermek olması,
Devlet memurlarının da ek iş yapmasının yasak olması
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Yorumlarda sıklıkla yer aldı.
Milletvekili maaşının 11'de 1'i kadar maaş alan emeklilerin,
Ömür boyu ödedikleri primlerin karşılığını almak yerine
Çalışmaya devam etmesi sizce doğru mu?
Gençler iş bulamazken, emeklilere bulabilir mi?
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Yorumlarda buluşalım.
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