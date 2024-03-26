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Geçinemeyen Emekliye '80'lerde Öğretmenler Gibi' Ek İş Yapmayı Öneren Milletvekili İlgi Çekti

Geçinemeyen Emekliye '80'lerde Öğretmenler Gibi' Ek İş Yapmayı Öneren Milletvekili İlgi Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.03.2024 - 09:50

Son dönemde geçinemeyen vatandaşa özellikle emeklilere yol gösterici bir açıklama, milletvekilinden geldi.

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Emekli maaşlarında seçim öncesi zam beklentileri boşa çıkarken, en düşük maaşın 10 bin lira olması emeklilerin hayatını zorlaştırıyor.

Emekli maaşlarında seçim öncesi zam beklentileri boşa çıkarken, en düşük maaşın 10 bin lira olması emeklilerin hayatını zorlaştırıyor.

Açlık sınırının ve asgari ücretin çok altında kalan emeklilere geçinmek için çözüm yine siyasilerden geldi.

Açlık sınırının ve asgari ücretin çok altında kalan emeklilere geçinmek için çözüm yine siyasilerden geldi.

Yurtdışında da örneklerini görmüştük.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, katıldığı bir yayında, emeklilerin geçinmek için ek iş yapmalarını öğüt verdi.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, katıldığı bir yayında, emeklilerin geçinmek için ek iş yapmalarını öğüt verdi.

Kaşlı, 'Emekliler ek iş yapsınlar. 80’li yıllarda öğretmenler okul bittikten sonra simit, su satıyordu akşamları. Vatandaşımızdan da aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını, uğraşmasını, zaman geçirmesi açısından, sadece devletten beklemek yerine' ifadelerini kullandı.

İşte Kaşlı'nın o ifadeleri.

Sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılan emeklilere ek iş tavsiyesi,

Sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılan emeklilere ek iş tavsiyesi,
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Yorumlara da neden oldu.

Yorumlara da neden oldu.
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Son yıllarda giderek eriyen emeklinin

Son yıllarda giderek eriyen emeklinin
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Derdine çare olacak önerinin

Derdine çare olacak önerinin
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İleri yaşlarda da çalışmasını önermek olması,

İleri yaşlarda da çalışmasını önermek olması,
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Devlet memurlarının da ek iş yapmasının yasak olması

Devlet memurlarının da ek iş yapmasının yasak olması
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Yorumlarda sıklıkla yer aldı.

Yorumlarda sıklıkla yer aldı.
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Milletvekili maaşının 11'de 1'i kadar maaş alan emeklilerin,

Milletvekili maaşının 11'de 1'i kadar maaş alan emeklilerin,
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Ömür boyu ödedikleri primlerin karşılığını almak yerine

Ömür boyu ödedikleri primlerin karşılığını almak yerine
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Çalışmaya devam etmesi sizce doğru mu?

Çalışmaya devam etmesi sizce doğru mu?
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Gençler iş bulamazken, emeklilere bulabilir mi?

Gençler iş bulamazken, emeklilere bulabilir mi?
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Yorumlarda buluşalım.

Yorumlarda buluşalım.
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