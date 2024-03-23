Yaşam Uzuyor Emeklilik Krizi de Yaklaşıyor: Hazır Olmadığımız İçin Emekli Olamıyoruz!
Yaşam Uzuyor Emeklilik Krizi de Yaklaşıyor: Hazır Olmadığımız İçin Emekli Olamıyoruz!
İnsan hayatı uzadıkça, sosyal güvenlik sistemlerinde de sorunların artacağı öngörülüyor. Yaşlanan ülkelerde yakından izlene sosyal ve ekonomik olgular, emeklilik krizi ufukta mı sorusunu sorduruyor.
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Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2000'lerde yaşam süresindeki uzunluk zirveye çıktı.
Dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip olan Japonya'nın yüzde 30'u 65 yaşın üstünde olurken, ABD aldığı göçlerle genç kalsa da 65 yaş üstü nüfusun en az yarısı yılda 30 bin doların altında kazanıyor.
Emeklilik sistemi birçok ülkede sorunlu olurken, işgücü piyasası, yaşa bağlı rahatsızlık derken, erkenden önlem alma gereksinimi öne çıkıyor.
Scott, insanların yaş geçse de yeterli birikimi olmadığı için iş hayatından ayrılamadıklarını söylerken, "Sosyal güvenlik yaşını yükseltmek gibi politikalar asıl önemli noktayı gözden kaçırıyor" diyor.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) de yaşlanma karşıtı politikaların gelişmiş ekonomilerde eşitsizliği artıracağını öngörüyor.
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