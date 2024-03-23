Yaşam Uzuyor Emeklilik Krizi de Yaklaşıyor: Hazır Olmadığımız İçin Emekli Olamıyoruz!

London Business School'dan ekonomi profesörü Andrew J. Scott, uzun yaşama dair yazdığı kitabında, 21. yüzyılda en önemli konularından birinin bu konu olacağını söylerken, 'Yaşlılığa hiçbir zaman yeterince yatırım yapmadık, çünkü oraya varacağımızı hiç düşünmedik. Şimdi durum değişti' diyor..

Hükümetler yaşlılığa bağlı hastalıklara yönelik sağlık girişimlerine yatırım yapılması için uyarılırken, esnek çalışma modelleriyle yaşlanan nüfusu da istihdama katılmaya teşvik etmek gerektiğini belirten Scott, bireyselde de sağlık ve ilişkileri korumak gerektiğin söylüyor.