"Emekli Maaşları Giderek Azalacak": Nüfus Verileri Artış Hızındaki Düşüşle Ortaya Çıkan Tehlike!

Türkiye, çocuk nüfusunda dünya ortalamasının altında kalırken, gelişmiş ülkeler en düşük oranlarda kaldı. Bu ülkelerin, gelecekte sosyal güvenlik sistemlerini ayakta tutmak için çalışan nüfusa ihtiyacı olduğunu da çok iyi biliyoruz. Örneğin, Japonya gibi ülkelerde de sosyal güvenlik sistemi sinyal veriyor, Almanya da sürekli göçmen kabul ediyor: Söylememize gerek yok ama kalifiye ve genç göçmenler.