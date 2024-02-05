Zenginler Akın Edecek: Biz Enflasyonla Boğuşurken Bazı Ülkelerde Milyoner Nüfusu 10 Yılda Daha Artacak
Zenginler Akın Edecek: Biz Enflasyonla Boğuşurken Bazı Ülkelerde Milyoner Nüfusu 10 Yılda Daha Artacak
Danışmanlık şirketi Henley & Partners ve New World Wealth tarafından hazırlanan BRICS Varlık Raporu yayınlandı. BRICS ülkelerinde milyonerlerin sayısı gelecek 10 yılda da yüzde 85 oranında artacak.
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Gelişmekte olan ülkelerde 549 milyarderi bulunuyor.
G7 ülkelerinden daha büyük bir payı var.
Çin'de zenginlik son 10 yılda arttı.
BAE'nin milyoner nüfusu da 2013'ten bu yana yüzde 77 oranında arttı.
BRICS geri kalanında ise milyoner nüfuslarında 2013'ten bu yana bir düşüş gözleniyor.
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Önümüzdeki on yılın özel varlık büyüme tahminlerinin de yar aldığı raporda, Hindistan 2033 yılına kadar kişi başına düşen varlıkta yüzde 110 artış öngörüsüyle BRICS grubunda başı çekiyor.
Gruptaki en zengin 10 şehirden beşine sahip Çin’in başkenti Pekin, 347'si santi-milyoner, 42'si milyarder olmak üzere 125.600 milyonere ev sahipliği yapıyor ve en zengin BRICS şehri olarak zirvede yer alıyor.
8. sırada bulunan Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova, ilk 10’da yer alan ve son on yılda milyoner nüfusu azalan tek şehir.
Gelişen teknoloji sektörü nedeniyle "Hindistan'ın Silikon Vadisi" olarak adlandırılan Bengaluru, şu anda yaklaşık 13.200 milyonere ev sahipliği yapıyor.
"BAE'deki Sharjah ile Suudi Arabistan'daki Riyad ve Cidde'nin de izlenmesi gereken şehirler"
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Amoils, Güney Afrika'nın 'Ana Şehri' Cape Town'ın da HNW sakinlerinin akınına uğrayacağını ve mevcut 7.400 milyoner nüfusunun önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 85 artarak 2033 yılında 13.500'e ulaşacağını belirtti.
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