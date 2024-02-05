Zenginler Akın Edecek: Biz Enflasyonla Boğuşurken Bazı Ülkelerde Milyoner Nüfusu 10 Yılda Daha Artacak

Yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum danışmanlık şirketi Henley & Partners ve küresel varlık istihbarat şirketi New World Wealth tarafından hazırlanan BRICS Varlık Raporu'nda dünyanın önde gelen gelişmekte olan ekonomilerinin oluşturduğu grupta, 1 milyon doların üzerinde yatırım yapılabilir varlığa sahip 1,6 milyon kişi ve 549 milyarder bulunduğu belirtildi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan orijinal BRICS grubu, bu ay yeni Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) üyeleri Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE'nin katılımıyla önemli ölçüde yeni finansal güç ve jeopolitik nüfuz kazandı.