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Emeklilik Sistemlerinin Batık Olduğunu Söyleyen Özgür Demirtaş Neden İsyan Etti?

Emeklilik Sistemlerinin Batık Olduğunu Söyleyen Özgür Demirtaş Neden İsyan Etti?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.03.2024 - 13:59

Sosyal güvenlik sistemlerinin giderek zorlandığı bir döneme girdiğimiz açıkça görülürken, projeksiyonlarda çizilen tablolar henüz az sayıda uzman tarafından görülebiliyor. Ancak dünyada da Türkiye'de de gelecekte özellikle yaşlıları güzel günlerin beklemediğini Prof. Dr. Özgür Demirtaş dile getirdi. Öngörüsüne gelen tepkilere de sert yanıt verdi.

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Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfus ekonominin en temel olgusu olan "emek" gücüne ihtiyacı artırırken, göçmen politikaları ülkelerin refahını artırmaya yönelik de şekilleniyor.

Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfus ekonominin en temel olgusu olan "emek" gücüne ihtiyacı artırırken, göçmen politikaları ülkelerin refahını artırmaya yönelik de şekilleniyor.

Bu projeksiyon da Türkiye'ye ait. TÜİK'in 2022 İstatistiklerle Gençlik verisindeki geleceğe yönelik hesaplamalarda genç nüfusun azalması bekleniyor.

Bu projeksiyon da Türkiye'ye ait. TÜİK'in 2022 İstatistiklerle Gençlik verisindeki geleceğe yönelik hesaplamalarda genç nüfusun azalması bekleniyor.

2023 nüfus bilgilerinde de TÜİK'in verilerine göre doğum artış hızındaki düşüş dikkat çekmişti.

2023 nüfus bilgilerinde de TÜİK'in verilerine göre doğum artış hızındaki düşüş dikkat çekmişti.

Nüfus piramidinde de 2007 ile 2023 arasındaki yaşlanma açıkça görülüyor.

Nüfus piramidinde de 2007 ile 2023 arasındaki yaşlanma açıkça görülüyor.

Emekli maaşlarındaki düşüşte enflasyonun ve ekonominin başrolde olduğu görülen son dönemde artan bir şekilde, çalışan kesimin en düşük maaşlı olan asgari ücretli kesime oranlar bir erime de görülüyor.

Emekli maaşlarındaki düşüşte enflasyonun ve ekonominin başrolde olduğu görülen son dönemde artan bir şekilde, çalışan kesimin en düşük maaşlı olan asgari ücretli kesime oranlar bir erime de görülüyor.

Bu erimenin geleceğe yönelik çok uzun bir projeksiyonun parçası olduğu da artık dillendirilmeye başlandı.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bu durumu dile getirenler arasına katıldı: "Dünyadaki TÜM Emeklilere, Siyasetçiler YALAN söylüyor."

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bu durumu dile getirenler arasına katıldı: "Dünyadaki TÜM Emeklilere, Siyasetçiler YALAN söylüyor."

Sosyal güvenlik sistemlerinin 'batık' durumda olduğunu belirten Demirtaş, 'Devlet tarafından desteklenmediği sürece üstüne çökecek bir saadet zinciri' olarak nitelendirdi. 

Siyasetçilerin yalan söylediğini belirten ünlü akademisyen,  önlerinde iki seçenek olduğunu 'kırk katır, kırk satır' benzerinde şu şekilde iletti: 

  • Emekli olduğunuz zaman ya size Hak Ettiğinizden az para verecekler...

  • Ya da Para Basıp, Paranızı verip, o parayı sizden ENFLASYON ile geri alacaklar.

Tüm dünyada sosyal güvenlik sistemlerinin nüfusların yaşlanmasıyla tehlikeye girdiği bu dönemde, gelişmiş ülkelerin iş gücü aradığını da biliyoruz.

Tüm dünyada sosyal güvenlik sistemlerinin nüfusların yaşlanmasıyla tehlikeye girdiği bu dönemde, gelişmiş ülkelerin iş gücü aradığını da biliyoruz.
twitter.com

Özgür Demirtaş da, 'Dünyada Beni bu konuda eleştirenlerin hepsi doğru söylediğimi biliyor. Emekliler ve ileride emekli olacaklar Dünya Siyasetçileri tarafından kandırılıyor' dedi.

Son günlerde yaşlanmasına karşın sistemden çıkmayanlar da konuşulmaya başlamıştı.

Yukarıdaki paylaşımında yazdıklarında bu durumu anlatarak "kamuda tasaruf" çağrısı yanlış anlamalarla tepkilere neden olan Özgür Demirtaş, sonraki paylaşımında sert bir çıkış yaptı.

Yukarıdaki paylaşımında yazdıklarında bu durumu anlatarak "kamuda tasaruf" çağrısı yanlış anlamalarla tepkilere neden olan Özgür Demirtaş, sonraki paylaşımında sert bir çıkış yaptı.
twitter.com

Türkiye'de Okuduğunu Anlama oranının çok düşük olduğunu biliyorduk. Ama bu kadar düşük olduğunu ben bile tahmin edemezdim.

Aşağıdaki Twiti atıyorum, Ses SGK uzmanından çıkıyor: Yok ben Emekli karşıtıymışım! Yemin ederim çıldırmamak elde değil.

"Bak TÜRKÇE tane tane anlatayım"

"Bak TÜRKÇE tane tane anlatayım"

  • Gençler çalışırken sepete PARA atıyor. Yaşlılar yaşlanınca sepetten para alıyor.

  • Dünya nüfusu yaşlandıkça ve ömürler uzadıkça, sepetten para alanlar çoğalıyor. Sosyal Güvenlik sistemleri zorlanıyor.

  • Tıpkı bir Ponzi sistemindeki gibi, sepete para atanlar, sepetten para alanlara göre arttığında sistem sallanmaya başlıyor.

  • POPÜLİST siyasetçiler topladıkları vergileri VERİMSİZ projelere yatırıyorlar. Yatırılan 100 Lira, Enflasyon üstü getiri getirmiyor.

  • Bu yüzden çalışırken 2000 Doları Emekliliğe yatıran kişi, emekli olduğunda bir bakıyor enflasyondan arınmış olarak 2000 Doları geri alamamış!

"Siyasetçiler batırdıkları anlaşılmasın diye laga luga yapıyorlar."

"Siyasetçiler batırdıkları anlaşılmasın diye laga luga yapıyorlar."

  • İki seçenek doğuyor ya emeklilere geçinemeyecekleri kadar DÜŞÜK ücret veriliyor, ya da ücret yüksek gibi olsa da basılan paralarla yaratılan Enflasyon yine Emeklinin cebinden yiyor.

  • Bu yazdıklarımı Sosyal Güvenlik Sistemi olmasın diye anlayan NET gerizekalıdır, ya da art niyetlidir. Sosyal Güvenlik sistemi düzgün yönetilirse Ponzi olmaktan çıkar.

  • Ancak Hükümetlerin Gösteriş amaçlı para harcadıkları toplumlarda PONZİ'ye dönüşürler. Emekliler onca yıl yatırdıkları parayı, alım gücünü koruyacak şekilde geri alamayınca olayı anlarlar ama iş işten geçmiş olur.

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"Yazdıklarım tam aksine EMEKLİLERE tam destektir. Yönetimdeki Siyasetçiler Emeklilere her şeyin çözüleceğini söyleyerek YALAN söylüyor. Her şey berbat olacak."

"Yazdıklarım tam aksine EMEKLİLERE tam destektir. Yönetimdeki Siyasetçiler Emeklilere her şeyin çözüleceğini söyleyerek YALAN söylüyor. Her şey berbat olacak."

Net mi? Açık mı? Bir daha heceleyerek yazayım mı?

Siz ne dersiniz? Son günlerde bu konu bu kadar dile getirilmeye başladıysa sorun, ufukta gözüktü mü?

Siz ne dersiniz? Son günlerde bu konu bu kadar dile getirilmeye başladıysa sorun, ufukta gözüktü mü?

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Hasan Tahsin

Emekli yarabbi şükür diyeceğine birlik olup seçimlerde okkalı bir tokat atmadıkça ,daha çok ağlar bu devran da böyle devam eder,her emeklinin ailesinin de ol... Devamını Gör

ömer

Ee çoğu mutlu ama market sahipleri yapıyor zamları pazarcı manav bakkal yapıyor et neden alamıyoruz demiyorlar makarna aldık bugünde ölmedik şükür diyorlar… ... Devamını Gör

Boncuk Mavisoy

Oğlum bireysel emekli mi olsak? Bu adamlar bizim şimdi verdiğimizi har vurup harman savurup yaşlanınca bize ne amk diyecek gibiler.

Tony Soprano

Boşu kes

Tony Soprano

Faizi artırırız olur biter özgür demirtaş sana göre herşeyin çözümü faizi artırmak zaten