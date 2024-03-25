Emeklilik Sistemlerinin Batık Olduğunu Söyleyen Özgür Demirtaş Neden İsyan Etti?
Emeklilik Sistemlerinin Batık Olduğunu Söyleyen Özgür Demirtaş Neden İsyan Etti?
Sosyal güvenlik sistemlerinin giderek zorlandığı bir döneme girdiğimiz açıkça görülürken, projeksiyonlarda çizilen tablolar henüz az sayıda uzman tarafından görülebiliyor. Ancak dünyada da Türkiye'de de gelecekte özellikle yaşlıları güzel günlerin beklemediğini Prof. Dr. Özgür Demirtaş dile getirdi. Öngörüsüne gelen tepkilere de sert yanıt verdi.
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Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfus ekonominin en temel olgusu olan "emek" gücüne ihtiyacı artırırken, göçmen politikaları ülkelerin refahını artırmaya yönelik de şekilleniyor.
Bu projeksiyon da Türkiye'ye ait. TÜİK'in 2022 İstatistiklerle Gençlik verisindeki geleceğe yönelik hesaplamalarda genç nüfusun azalması bekleniyor.
2023 nüfus bilgilerinde de TÜİK'in verilerine göre doğum artış hızındaki düşüş dikkat çekmişti.
Nüfus piramidinde de 2007 ile 2023 arasındaki yaşlanma açıkça görülüyor.
Emekli maaşlarındaki düşüşte enflasyonun ve ekonominin başrolde olduğu görülen son dönemde artan bir şekilde, çalışan kesimin en düşük maaşlı olan asgari ücretli kesime oranlar bir erime de görülüyor.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bu durumu dile getirenler arasına katıldı: "Dünyadaki TÜM Emeklilere, Siyasetçiler YALAN söylüyor."
Tüm dünyada sosyal güvenlik sistemlerinin nüfusların yaşlanmasıyla tehlikeye girdiği bu dönemde, gelişmiş ülkelerin iş gücü aradığını da biliyoruz.
Yukarıdaki paylaşımında yazdıklarında bu durumu anlatarak "kamuda tasaruf" çağrısı yanlış anlamalarla tepkilere neden olan Özgür Demirtaş, sonraki paylaşımında sert bir çıkış yaptı.
"Bak TÜRKÇE tane tane anlatayım"
"Siyasetçiler batırdıkları anlaşılmasın diye laga luga yapıyorlar."
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"Yazdıklarım tam aksine EMEKLİLERE tam destektir. Yönetimdeki Siyasetçiler Emeklilere her şeyin çözüleceğini söyleyerek YALAN söylüyor. Her şey berbat olacak."
Siz ne dersiniz? Son günlerde bu konu bu kadar dile getirilmeye başladıysa sorun, ufukta gözüktü mü?
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Emekli yarabbi şükür diyeceğine birlik olup seçimlerde okkalı bir tokat atmadıkça ,daha çok ağlar bu devran da böyle devam eder,her emeklinin ailesinin de ol... Devamını Gör
Ee çoğu mutlu ama market sahipleri yapıyor zamları pazarcı manav bakkal yapıyor et neden alamıyoruz demiyorlar makarna aldık bugünde ölmedik şükür diyorlar… ... Devamını Gör
Oğlum bireysel emekli mi olsak? Bu adamlar bizim şimdi verdiğimizi har vurup harman savurup yaşlanınca bize ne amk diyecek gibiler.
Boşu kes
Faizi artırırız olur biter özgür demirtaş sana göre herşeyin çözümü faizi artırmak zaten