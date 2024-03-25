Emeklilik Sistemlerinin Batık Olduğunu Söyleyen Özgür Demirtaş Neden İsyan Etti?

Sosyal güvenlik sistemlerinin 'batık' durumda olduğunu belirten Demirtaş, 'Devlet tarafından desteklenmediği sürece üstüne çökecek bir saadet zinciri' olarak nitelendirdi.

Siyasetçilerin yalan söylediğini belirten ünlü akademisyen, önlerinde iki seçenek olduğunu 'kırk katır, kırk satır' benzerinde şu şekilde iletti: