Prim Gelirleri Rekor Kırdı: Emekli Maaşları Düştükçe SGK Bütçe Dengesi Düzeliyor mu?
Prim Gelirleri Rekor Kırdı: Emekli Maaşları Düştükçe SGK Bütçe Dengesi Düzeliyor mu?
Sosyal güvenlik sistemlerinde son yıllarda giderek alarm çanları çalıyor. Türkiye'de de giderek daha fazla hissedilen bu etkiler, enflasyonla güçlenirken, emeklilerin geçim derdi de büyüyor. Uzmanlar gelecek yıllar için uyarı veren yaşlanmanın ekonomiye etkisi hakkın uyarırken, şimdiden etkileri nasıl görülüyor, gelin birlikte bakalım. SGK'nın gelirleri emekli aylık ve sağlık harcamalarını karşılıyor mu?
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Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde ve Türkiye'de de giderek yaşlanan nüfus, gelecek emeklilik planlarını değiştiriyor.
Türkiye'de son yıllarda artan enflasyonla görülen maaşlardaki erimenin en çok etkilediği kesimlerden olan emekliler için, günler kala seçim sandığından zam çıkmadı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim gelirleri, emekli maaşları ve sağlık giderlerini "karşılama oranı" 2023 yılında 20 yılın zirvesine çıktı.
SGK istatistiklerinde 2023 yılında prim geliri 1 trilyon 498 milyar TL olurken, emekli aylık ödemeleri 1 trilyon 409 milyar lira oldu.
Emekli maaşlarının düşük kalmasının sebebi, "SGK gelir-gider dengesi mi?" sorusunun cevabı merak edilirken, 2000 yılın 1,5 asgari ücret eden en düşük emekli maaşı, 2024 yılında 0,59 asgari ücret ederek, gittikçe geriliyor.
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Verilerde tam tersi şekilde, SGK prim gelirlerinin emekli maaşları ve sağlık ödemelerini karşılama oranı 2003 yılından sonra en yüksek oran 2023'te görüldü.
Bütçeden SGK’ya enflasyonla Artan transfer görülse de GSYH'ya oranla son yıllarda pay düşüyor.
31 Mart 2024 seçimleri için oy kullanabilecek yaşta ve durumda olan kayıtlı seçmen sayısı 61,4 milyon kişi olurken, bunun 16 milyonu emekliler. Kısaca seçmenlerin yüzde 26’sını oluşturan emekliler önemli bir oranda oluyor.
Sizce bu iyileşmede ana etken nedir?
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