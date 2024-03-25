Prim Gelirleri Rekor Kırdı: Emekli Maaşları Düştükçe SGK Bütçe Dengesi Düzeliyor mu?

Sosyal güvenlik sistemlerinde son yıllarda giderek alarm çanları çalıyor. Türkiye'de de giderek daha fazla hissedilen bu etkiler, enflasyonla güçlenirken, emeklilerin geçim derdi de büyüyor. Uzmanlar gelecek yıllar için uyarı veren yaşlanmanın ekonomiye etkisi hakkın uyarırken, şimdiden etkileri nasıl görülüyor, gelin birlikte bakalım. SGK'nın gelirleri emekli aylık ve sağlık harcamalarını karşılıyor mu?