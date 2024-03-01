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Uzmanlardan Emekliye Zam Hesabı: "Kaynak Var, Emeklilere Zam Yapılması Mümkün!"

Uzmanlardan Emekliye Zam Hesabı: "Kaynak Var, Emeklilere Zam Yapılması Mümkün!"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.03.2024 - 13:56

Emekli, maaşlarının düşük kalması ve seçimlerin yaklaşmasıyla zam beklentileri artıyor. Seyyanen zam konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları gündemde yankılanmaya devam ederken, emekliler de açlık sınırının altındaki maaşlarına çözüm bekliyor. Uzmanların hesaplamalarına göre emekliye zam yapılması mümkün görünüyor.

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Emeklilere 2024 yılında yüzde 49,25 oranında zam yapılırken, bayram ikramiyesi de yüzde 50 oranında artışla 3 bin TL artışla 3 bin liraya çıkmıştı.

Emeklilere 2024 yılında yüzde 49,25 oranında zam yapılırken, bayram ikramiyesi de yüzde 50 oranında artışla 3 bin TL artışla 3 bin liraya çıkmıştı.

Ortalama emekli maaşı 12 bin 500 TL, en düşük emekli maaşı da 10 bin lira olurken, asgari ücretin 17 bin TL olması, açlık sınırının da 16 bin liranın üzerinde olması emeklileri zorluyor.

Mayıs 2023 seçimleri öncesinde emeklilere yapılan artış düzenlemelerinin Mart 2024 seçimleri öncesinde olması beklentisi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilirken, siyasetin içinde de en çok konuşulan konulardan biri olduğu biliniyor.

Mayıs 2023 seçimleri öncesinde emeklilere yapılan artış düzenlemelerinin Mart 2024 seçimleri öncesinde olması beklentisi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilirken, siyasetin içinde de en çok konuşulan konulardan biri olduğu biliniyor.

Gazeteci Cem Küçük emeklilerin şikayetlerini siyasetçilere ilettiklerini belirtmişti.

Gözler bugünlerde emekliye "seyyanen" zam haberlerine çevrilirken, zam konusundaki her gelişme de yakından izleniyor.

Gözler bugünlerde emekliye "seyyanen" zam haberlerine çevrilirken, zam konusundaki her gelişme de yakından izleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin seçim mitinglerinde emekli aylıklarına yönelik önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, emekli maaşlarında artış için çaba harcadıklarını söylerken, seyyanen zam için, "Devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz'' ifadelerini kullanmıştı.

"Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor" diyen Erdoğan, hayat pahalılığı konusunda en çok etkilenen kesimlerin başında emeklilerin bulunduğunu söylemişti.

"Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor" diyen Erdoğan, hayat pahalılığı konusunda en çok etkilenen kesimlerin başında emeklilerin bulunduğunu söylemişti.

'Ek artışın maliyetini anlatıyorum' diyen Erdoğan, şu ifadeleri de kullanmıştı: 

Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa, tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. 

Emekli maaşlarına seyyanen zam konusunu uzmanlar da hesapladı.

Emekli maaşlarına seyyanen zam konusunu uzmanlar da hesapladı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SGK'nın gelirleriyle giderlerinin karşılama oranını hesaplarken, bütçeden SGK'ya aktarılan payın düştüğüne dikkat çekerek, Ekonomim'in aktardığına göre şu hesabı yaptı: 

Ülkemizde; 11 milyon 431 bin 762 emekli var. 4.502.609 hak sahibi olarak dul yetim ve malul aylığı alanlar ile birlikte, toplam 15.934.371 kişiye aylık ödeniyor. En düşük emekli aylığı 10.000TL olarak açıklansa da dul yetimlerde en düşük aylık 2.500TL, 5.000TL ve 7.500TL'dir. Ortalama emekli aylığı 12.500TL'dir.

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"SGK'nın gelirleri ile giderlerini karşılama oranı %97,9'dur. SGK'nın gelirleri ile giderlerini karşılama oranları yıllara göre:"

"SGK'nın gelirleri ile giderlerini karşılama oranı %97,9'dur. SGK'nın gelirleri ile giderlerini karşılama oranları yıllara göre:"

  • 2002 %71,5

  • 2008 %72,2

  • 2010 %78,1

  • 2015 %95,1

  • 2020 %8,5

  • 2023 %97,9

"Bütçeden SGK'ya aktarılan payın GSYH'ya oranı:"

"Bütçeden SGK'ya aktarılan payın GSYH'ya oranı:"

  • 2008 %3,49

  • 2010 %4,73

  • 2015 %3,36

  • 2020 %4,93

  • 2022 %2,59

"Görüldüğü gibi bütçeden SGK'ya aktarılan pay düşerken, SGK'nın gelir gider dengesi düzeliyor, bu durum nasıl mümkün oldu! Düşük emekli aylığı vererek! Emekliye seyyanen zam verilebilir."

"Görüldüğü gibi bütçeden SGK'ya aktarılan pay düşerken, SGK'nın gelir gider dengesi düzeliyor, bu durum nasıl mümkün oldu! Düşük emekli aylığı vererek! Emekliye seyyanen zam verilebilir."

Erdursun, ayrıca YouTube'da da emekliye seyyanen zam için, 'Benim kafamdaki rakam hiç değişmedi, seyyanen artış olursa şayet 2-3 bin lira olabilir. Maksimum 4 bin lira bir açıklama olacağı yönünde' tahmininde bulundu.

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik de yaptığı paylaşımda, "Mevcut bütçe büyüklükleri içinde bile en düşük yaşlılık (emekli) aylığının 15.000 TL'ye tamamlanması ve aylıklarda 5 bin TL artış mümkün!" dedi.

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik de yaptığı paylaşımda, "Mevcut bütçe büyüklükleri içinde bile en düşük yaşlılık (emekli) aylığının 15.000 TL'ye tamamlanması ve aylıklarda 5 bin TL artış mümkün!" dedi.
twitter.com

Sözcü Yazarı Evren Devrim Zelyut da sosyal medya hesabında en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılmasının mümkün olduğunu açıkladı.

Sözcü Yazarı Evren Devrim Zelyut da sosyal medya hesabında en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılmasının mümkün olduğunu açıkladı.
twitter.com
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