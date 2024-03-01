Uzmanlardan Emekliye Zam Hesabı: "Kaynak Var, Emeklilere Zam Yapılması Mümkün!"
Uzmanlardan Emekliye Zam Hesabı: "Kaynak Var, Emeklilere Zam Yapılması Mümkün!"
Emekli, maaşlarının düşük kalması ve seçimlerin yaklaşmasıyla zam beklentileri artıyor. Seyyanen zam konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları gündemde yankılanmaya devam ederken, emekliler de açlık sınırının altındaki maaşlarına çözüm bekliyor. Uzmanların hesaplamalarına göre emekliye zam yapılması mümkün görünüyor.
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Emeklilere 2024 yılında yüzde 49,25 oranında zam yapılırken, bayram ikramiyesi de yüzde 50 oranında artışla 3 bin TL artışla 3 bin liraya çıkmıştı.
Mayıs 2023 seçimleri öncesinde emeklilere yapılan artış düzenlemelerinin Mart 2024 seçimleri öncesinde olması beklentisi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilirken, siyasetin içinde de en çok konuşulan konulardan biri olduğu biliniyor.
Gözler bugünlerde emekliye "seyyanen" zam haberlerine çevrilirken, zam konusundaki her gelişme de yakından izleniyor.
"Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor" diyen Erdoğan, hayat pahalılığı konusunda en çok etkilenen kesimlerin başında emeklilerin bulunduğunu söylemişti.
Emekli maaşlarına seyyanen zam konusunu uzmanlar da hesapladı.
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"SGK'nın gelirleri ile giderlerini karşılama oranı %97,9'dur. SGK'nın gelirleri ile giderlerini karşılama oranları yıllara göre:"
"Bütçeden SGK'ya aktarılan payın GSYH'ya oranı:"
"Görüldüğü gibi bütçeden SGK'ya aktarılan pay düşerken, SGK'nın gelir gider dengesi düzeliyor, bu durum nasıl mümkün oldu! Düşük emekli aylığı vererek! Emekliye seyyanen zam verilebilir."
Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik de yaptığı paylaşımda, "Mevcut bütçe büyüklükleri içinde bile en düşük yaşlılık (emekli) aylığının 15.000 TL'ye tamamlanması ve aylıklarda 5 bin TL artış mümkün!" dedi.
Sözcü Yazarı Evren Devrim Zelyut da sosyal medya hesabında en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılmasının mümkün olduğunu açıkladı.
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