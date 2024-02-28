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Zam Sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette 10 Bin Lira Olan Emekli Maaşı Yeterli Değil"

Zam Sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette 10 Bin Lira Olan Emekli Maaşı Yeterli Değil"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.02.2024 - 15:09

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere yönelik gittiği Kütahya'da partisinin mitinginde ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Hayat pahalılığının en çok etkilediği kesimlerin başında emeklilerimiz var' dedi.

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Kütahya’da yaklaşık 160 bin emeklinin yaşadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ciddi bedeller ödediklerini vurgularken, "Millî birliğimize yönelik saldırıları bertaraf ederken; yeri geldi darbecilere karşı canımız pahasına direndik, yeri geldi sınırlarımıza dayanan teröristlerle boğuştuk" dedi.

Kütahya’da yaklaşık 160 bin emeklinin yaşadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ciddi bedeller ödediklerini vurgularken, "Millî birliğimize yönelik saldırıları bertaraf ederken; yeri geldi darbecilere karşı canımız pahasına direndik, yeri geldi sınırlarımıza dayanan teröristlerle boğuştuk" dedi.

Erdoğan, en düşük maaşın 10 bin lira olduğu ve 17 bin lira olan asgari ücretin çok gerisinde kalan emekli maaşlarına yönelik, 'Hiç şüphesiz hayat pahalılığıyla da mücadele ettik, en çok etkilediği kesimlerin başında emeklilerimiz vardır. Her ne kadar, emekli maaşlarını bizden önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek seviyelere çıkarmış olsak da gönlümüz vatandaşlarımızın hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor' şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkındayız" derken, "Milletimizden sabır istiyoruz, son 21 yıl önceki dönemlerden çok daha iyi oldu, yarınlarımız da bugünümüzden çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkındayız" derken, "Milletimizden sabır istiyoruz, son 21 yıl önceki dönemlerden çok daha iyi oldu, yarınlarımız da bugünümüzden çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette 10 bin TL olan emekli maaşı yeterli değil, emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye daha fazla çalışarak çıkaracağız" diyerek zam sinyali mi verdi sorgulamalarına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette 10 bin TL olan emekli maaşı yeterli değil, emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye daha fazla çalışarak çıkaracağız" diyerek zam sinyali mi verdi sorgulamalarına neden oldu.

"Ekonomik dengeleri yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Ekonomi dediğiniz olay, diğer boyutlarının ötesinde hesap-kitap işidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ekonomik dengeleri yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Ekonomi dediğiniz olay, diğer boyutlarının ötesinde hesap-kitap işidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Devletin gelirleri ve giderleri arasındaki dengeyi tutturamazsanız, tıpkı 1970’lerde ve 1990’larda olduğu gibi, siyasi, sosyal ve ekonomik çalkantıların pençesine düşmeniz kaçınılmazdır. Türkiye, kimi ülkelerin sahip olduğu gibi, karşılıksız elde ettiği gelir kaynaklarına sahip değildir. Biz, harcadığımız her kuruşu, devleti ve milletiyle birlikte çalışıp kazanmak mecburiyetindeyiz.”

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