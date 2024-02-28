Zam Sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette 10 Bin Lira Olan Emekli Maaşı Yeterli Değil"
Zam Sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette 10 Bin Lira Olan Emekli Maaşı Yeterli Değil"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere yönelik gittiği Kütahya'da partisinin mitinginde ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Hayat pahalılığının en çok etkilediği kesimlerin başında emeklilerimiz var' dedi.
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Kütahya’da yaklaşık 160 bin emeklinin yaşadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ciddi bedeller ödediklerini vurgularken, "Millî birliğimize yönelik saldırıları bertaraf ederken; yeri geldi darbecilere karşı canımız pahasına direndik, yeri geldi sınırlarımıza dayanan teröristlerle boğuştuk" dedi.
Erdoğan, "Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkındayız" derken, "Milletimizden sabır istiyoruz, son 21 yıl önceki dönemlerden çok daha iyi oldu, yarınlarımız da bugünümüzden çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette 10 bin TL olan emekli maaşı yeterli değil, emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye daha fazla çalışarak çıkaracağız" diyerek zam sinyali mi verdi sorgulamalarına neden oldu.
"Ekonomik dengeleri yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Ekonomi dediğiniz olay, diğer boyutlarının ötesinde hesap-kitap işidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
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