Zam Sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette 10 Bin Lira Olan Emekli Maaşı Yeterli Değil"

Erdoğan, en düşük maaşın 10 bin lira olduğu ve 17 bin lira olan asgari ücretin çok gerisinde kalan emekli maaşlarına yönelik, 'Hiç şüphesiz hayat pahalılığıyla da mücadele ettik, en çok etkilediği kesimlerin başında emeklilerimiz vardır. Her ne kadar, emekli maaşlarını bizden önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek seviyelere çıkarmış olsak da gönlümüz vatandaşlarımızın hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor' şeklinde konuştu.