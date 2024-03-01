Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sunulan Raporu Açıkladı: “Temmuz Ayında Zam Gelebilir”
Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sunulan Raporu Açıkladı: “Temmuz Ayında Zam Gelebilir”
Türkiye’de milyonlarca emekliye yapılan zam yeterli olmadı. Emekliler, açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada emeklilere verilen düşük zammın ‘mecburi’ olduğunu ifade etmişti. AK Parti ile yakınlığı bilinen Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan emekli raporundan bahsetti ve emekli zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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AK Parti’nin emekli politikasını iyi yönetmediğini ifade eden Cem Küçük; “Bunun için Sayın Erdoğan da ‘adaleti sağlayamadık’ dedi. Bakın bu çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.
“Anadolu'da dediğim gibi bakın geçen sene 7 bin 500 lira zam 2023 Ocak'ta kötü değildi. Çok yüksekti filan demiyorum ama kötü değildi ve insanlar şikayet etmedi.Ama yüzde 100'e yakın enflasyonun olduğu yerde siz 7 bin 500 lirayı 10 bin lirada bırakırsanız olmaz.”
“Ben temmuzu beklemek gerekir diye düşünüyorum. Bence milletten, Anadolu'da bir tepki gelecek buna. Ben AK Parti'nin oylarının Anadolu'da biraz düşeceğini hep söylüyorum, yani çok yüksek aldığı yerlerde bile 3-5 puan düşebilir. Bu tür şeyleri de söylemek lazım.”
“Mesela AK Parti'de Sayın Erdoğan'a sunulan raporu söyleyeyim size; milletvekilleri cumaya veya sabah namazına gidiyor. Anadolu'da bak, büyükşehirleri demiyorum. Yani Anadolu'da gittiğinde ya bu emekli maaşları falan filan böyle çok şikayet ediliyor. Yani AK Partili vekillerin şu an birinci gündeminde bu emekli maaşı var."
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