Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sunulan Raporu Açıkladı: “Temmuz Ayında Zam Gelebilir”

Türkiye’de milyonlarca emekliye yapılan zam yeterli olmadı. Emekliler, açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada emeklilere verilen düşük zammın ‘mecburi’ olduğunu ifade etmişti. AK Parti ile yakınlığı bilinen Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan emekli raporundan bahsetti ve emekli zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu.