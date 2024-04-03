Ekonomistlerden Enflasyon Değerlendirmesi: Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Hedefi Tutar mı?
Ekonomistlerden Enflasyon Değerlendirmesi: Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Hedefi Tutar mı?
TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerinde, beklentilere yakın ancak altında kalan aylık enflasyona Mehmet Şimşek 'öngördüğümüz gibi' derken, ekonomistler ne dedi?
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TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon beklentilerin altında kalırken, Mehmet Şimşek "öngörülerimiz doğrultusunda" dedi.
Merkez Bankası, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu sunumunda TCMB Başkan yardımcılarında Cevdet Akçay, yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 36 için, "iddialı" söylemlerine "İddiasız hedef koyan merkez bankası bence oksimorondur" demişti.
Ekonomistler de verileri inceledi.
Beklentileri halen iddialı bulanlar olurken,
Yıl sonu hedefin tutmasının mümkün olduğunu söyleyenler de oldu.
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Vatandaşın beklentilerine de atıfta bulunulurken,
Talepteki düşüşün yoksullaşma olduğunu görmek için ekonomist olmak gerekiyor muydu?
Daha kötümser öngörüler de olurken,
Sizce düşer mi enflasyon?
Yorumlara bekliyoruz.
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