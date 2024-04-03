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Ekonomistlerden Enflasyon Değerlendirmesi: Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Hedefi Tutar mı?

Ekonomistlerden Enflasyon Değerlendirmesi: Merkez Bankası'nın Yıl Sonu Hedefi Tutar mı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.04.2024 - 11:00

TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerinde, beklentilere yakın ancak altında kalan aylık enflasyona Mehmet Şimşek 'öngördüğümüz gibi' derken, ekonomistler ne dedi?

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TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon beklentilerin altında kalırken, Mehmet Şimşek "öngörülerimiz doğrultusunda" dedi.

TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon beklentilerin altında kalırken, Mehmet Şimşek "öngörülerimiz doğrultusunda" dedi.

Merkez Bankası, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu sunumunda TCMB Başkan yardımcılarında Cevdet Akçay, yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 36 için, "iddialı" söylemlerine "İddiasız hedef koyan merkez bankası bence oksimorondur" demişti.

Merkez Bankası, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu sunumunda TCMB Başkan yardımcılarında Cevdet Akçay, yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 36 için, "iddialı" söylemlerine "İddiasız hedef koyan merkez bankası bence oksimorondur" demişti.

Şimşek de aylık enflasyonu önceliklendiren Akçay'a atıf yaptı.

Ekonomistler de verileri inceledi.

Ekonomistler de verileri inceledi.
twitter.com

Beklentileri halen iddialı bulanlar olurken,

Beklentileri halen iddialı bulanlar olurken,
twitter.com

Yıl sonu hedefin tutmasının mümkün olduğunu söyleyenler de oldu.

Yıl sonu hedefin tutmasının mümkün olduğunu söyleyenler de oldu.
twitter.com
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Vatandaşın beklentilerine de atıfta bulunulurken,

Vatandaşın beklentilerine de atıfta bulunulurken,
twitter.com

Talepteki düşüşün yoksullaşma olduğunu görmek için ekonomist olmak gerekiyor muydu?

Talepteki düşüşün yoksullaşma olduğunu görmek için ekonomist olmak gerekiyor muydu?
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Daha kötümser öngörüler de olurken,

Daha kötümser öngörüler de olurken,
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Sizce düşer mi enflasyon?

Sizce düşer mi enflasyon?
twitter.com

Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
twitter.com

Enflasyon verisinin detayları burada.

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