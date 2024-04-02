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Ekonomi
Seçimin Faturası Mehmet Şimşek'e Kesilir mi? Ekonomi Politikaları Değişir mi?

Seçimin Faturası Mehmet Şimşek'e Kesilir mi? Ekonomi Politikaları Değişir mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.04.2024 - 15:26

Seçimlerin bitmesiyle oy kaybeden iktidarda sorumlu arayışı sürüyor. Özellikle ekonomide yaşananların etkili olması gölerin Mehmet Şimşek'e dönmesine neden oldu. Mehmet Şimşek ve kabine kulislerinde bakalım neler konuşuluyor?

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Yerel seçimlerin bitmesiyle netleşen durumda Ak Parti'nin oy kaybına sorumlu aranacağı konuşulurken, kulisler de sakin durmuyor.

Yerel seçimlerin bitmesiyle netleşen durumda Ak Parti'nin oy kaybına sorumlu aranacağı konuşulurken, kulisler de sakin durmuyor.

Oy kaybında en büyük etkenin ekonomi olduğu düşünülürken, Mayıs 2023 seçimleri sonrasında göreve gelen Mehmet Şimşek'e gözler çevrilmiş durumda.

Kabine'ye yönelik iddialar bitmiyor.

Gazeteci Deniz Zeyrek, seçim gecesi AK Parti kurmaylarının toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklenildiğini iddia etti.

Gazeteci Deniz Zeyrek, seçim gecesi AK Parti kurmaylarının toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklenildiğini iddia etti.

Mynet'ten Deniz Işık'ın aktardığına göre, Zeyrek, Mehmet Şimşek'e 'Bu işin sorumlusu sensin' denildiğini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarının yaptığı toplantıda, 'Emeklilere istenen seyyanen zammı yapsaydık böyle olmazdı demiş herkes. O da kendini savunmuş. 'Benimle ne ilgisi var, benden önce kötüydü, ben toparlamaya çalıştım' demiş' ifadelerini kullandı.

"Siz isterseniz Cumhurbaşkanımız da onaylar, yapın bunu."

"Siz isterseniz Cumhurbaşkanımız da onaylar, yapın bunu."

Zeyrek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Bakan Şimşek'e, 'Siz isterseniz Cumhurbaşkanımız da onaylar, yapın bunu' diyerek emeklilere seyyanen zam verilmesi yönünde telkinde bulunduğunu ancak Şimşek'in 'Yaparsak altında kalırız' diyerek reddettiğini ve bunun için de bakanların ve parti yönetiminin Mehmet Şimşek'i suçladığını iddia etti.

"Seçim sonucunun faturası kime kesilecek?"

"Seçim sonucunun faturası kime kesilecek?"

Aposto'dan Emircan Yaman da faturanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e kesileceğini öne sürerken, Erdoğan'ın seçim sonrası balkon konuşmasını hatırlattı.

Erdoğan'ın konuşmasının detayları burada.

Uzmanların yorumlarındaysa, Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, ilk sinyallere göre, mevcut politikaların devam ettirileceğini öngördü.

Uzmanların yorumlarındaysa, Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, ilk sinyallere göre, mevcut politikaların devam ettirileceğini öngördü.

Başta emekliler olmak üzere gelir dağılımındaki sorunların da ilk aşamada giderilmesine çalışılacağını belirten Aslanoğlu, hem enflasyonla mücadele hem de gelir dağılımı düzeltilmesi için de kayıt dışılıkla mücadeleye daha çok ağırlık verilebileceğini tahmin etti.

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Marmara Capital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun, seçimin faturası Mehmet Şimşek’e kesileceğini düşünmüyor.

Marmara Capital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun, seçimin faturası Mehmet Şimşek’e kesileceğini düşünmüyor.

Vatandaşın tepkisinin kaynağının Şimşek dönemi öncesine dayandığını tahmin eden Acun, aksine iktidarın ekonominin düzeltilmesi gerektiği mesajını alması gerektiğini belirtti. 

Düzeltmek için de enflasyonun düşürülmesi gerektiğinin Şimşek’in elini güçlendirdiğini düşünüyor. TÜİK'le ilgili de düzenleme bekliyor.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Karabulut, seçimin faturasının Mehmet Şimşek’e kesilebileceğini düşünürken, bilimsel yollarla geçmişe dönülmesinin de engellenmesi gerektiğini savundu.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Karabulut, seçimin faturasının Mehmet Şimşek’e kesilebileceğini düşünürken, bilimsel yollarla geçmişe dönülmesinin de engellenmesi gerektiğini savundu.

Küresel Piyasalar Strateji Direktörü Tufan Cömert, mevcut ekonomi politikalarına taviz verilmeden devam edileceğini öngörüyor.

Küresel Piyasalar Strateji Direktörü Tufan Cömert, mevcut ekonomi politikalarına taviz verilmeden devam edileceğini öngörüyor.

Başekonomist Doç Dr. Filiz Eryılmaz da mevcut programın ve mevcut ekonomi yönetiminin çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini öngördü.

Başekonomist Doç Dr. Filiz Eryılmaz da mevcut programın ve mevcut ekonomi yönetiminin çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini öngördü.
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mrspock

Neden Mehmet Şimşek ge kesiliyor abi. nebatiye kesilmeli

demet s.

Eqonominin sorumlusu benim ben!

RACON X RACON

Diyordu yaaaaaaaaaaaaaaa....

RACON X RACON

Eger Mehmet Simsek de olmazsa muhtemelen Nas`a dönüyoruz.Artik bundan böyle Ekonomimizi düzeltecek tek bir yer kaliyor oda Kartal Imam Hatip Lisesi.Orada oku... Devamını Gör