Seçimin Faturası Mehmet Şimşek'e Kesilir mi? Ekonomi Politikaları Değişir mi?
Seçimin Faturası Mehmet Şimşek'e Kesilir mi? Ekonomi Politikaları Değişir mi?
Seçimlerin bitmesiyle oy kaybeden iktidarda sorumlu arayışı sürüyor. Özellikle ekonomide yaşananların etkili olması gölerin Mehmet Şimşek'e dönmesine neden oldu. Mehmet Şimşek ve kabine kulislerinde bakalım neler konuşuluyor?
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Yerel seçimlerin bitmesiyle netleşen durumda Ak Parti'nin oy kaybına sorumlu aranacağı konuşulurken, kulisler de sakin durmuyor.
Gazeteci Deniz Zeyrek, seçim gecesi AK Parti kurmaylarının toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklenildiğini iddia etti.
"Siz isterseniz Cumhurbaşkanımız da onaylar, yapın bunu."
"Seçim sonucunun faturası kime kesilecek?"
Uzmanların yorumlarındaysa, Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, ilk sinyallere göre, mevcut politikaların devam ettirileceğini öngördü.
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Marmara Capital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun, seçimin faturası Mehmet Şimşek’e kesileceğini düşünmüyor.
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Karabulut, seçimin faturasının Mehmet Şimşek’e kesilebileceğini düşünürken, bilimsel yollarla geçmişe dönülmesinin de engellenmesi gerektiğini savundu.
Küresel Piyasalar Strateji Direktörü Tufan Cömert, mevcut ekonomi politikalarına taviz verilmeden devam edileceğini öngörüyor.
Başekonomist Doç Dr. Filiz Eryılmaz da mevcut programın ve mevcut ekonomi yönetiminin çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini öngördü.
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Neden Mehmet Şimşek ge kesiliyor abi. nebatiye kesilmeli
Eqonominin sorumlusu benim ben!
Diyordu yaaaaaaaaaaaaaaa....
Eger Mehmet Simsek de olmazsa muhtemelen Nas`a dönüyoruz.Artik bundan böyle Ekonomimizi düzeltecek tek bir yer kaliyor oda Kartal Imam Hatip Lisesi.Orada oku... Devamını Gör