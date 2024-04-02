Seçimin Faturası Mehmet Şimşek'e Kesilir mi? Ekonomi Politikaları Değişir mi?

Mynet'ten Deniz Işık'ın aktardığına göre, Zeyrek, Mehmet Şimşek'e 'Bu işin sorumlusu sensin' denildiğini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarının yaptığı toplantıda, 'Emeklilere istenen seyyanen zammı yapsaydık böyle olmazdı demiş herkes. O da kendini savunmuş. 'Benimle ne ilgisi var, benden önce kötüydü, ben toparlamaya çalıştım' demiş' ifadelerini kullandı.