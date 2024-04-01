"Seçim Sonrasında Ekonomi Ne Olacak?" Sorularına Cevap Günü: Seçimler Bitti Ekonomide Ne Olacak?

Ekonomideki yol haritaları Orta Vadeli Program ve 12'inci Kalkınma Planı'nı bugüne kadar kararlılıkla uyguladıklarını belirten Erdoğan, 'Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını, yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. İş dünyamızdan bürokrasiye, esnafımızdan çiftçimize, tüccarımıza, işçimize, öğrencilerimize kadar herkes kendi asıl gündemine odaklanabilecekler' diyerek ekonomi politikalarında da değişim olmayacağına işaret etti.