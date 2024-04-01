"Seçim Sonrasında Ekonomi Ne Olacak?" Sorularına Cevap Günü: Seçimler Bitti Ekonomide Ne Olacak?
"Seçim Sonrasında Ekonomi Ne Olacak?" Sorularına Cevap Günü: Seçimler Bitti Ekonomide Ne Olacak?
Türkiye'de sorunlu ekonomik ortamda 1 yılda yapılan 2 seçimin ardından ekonomi yönetiminin yol haritası da sorgulanıyor. Uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dikkatle dinlerken, bundan sonra ne bekleniyor?
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2023 Mayıs sonrası 2024 Mart seçimlerini de atlatan Türkiye'de mazbatalar henüz alınmadan harita netleşerek gözleri ekonomiye döndürdü.
Seçim sonuçlarında iktidarın yerel yönetimlerde oy kaybı net görülürken, sonuçların ekonomiye dayalı sonuçları olduğunu görebilmek zor olmadı.
Seçim öncesinde yapılan analizlerin odak noktasında olan emekli, enflasyon, hayat pahalılığı, orta sınıf, kiralar derken, dolar/TL'de beklenen artışlar, piyasalarda çöküşler havalarda uçuşmuştu.
Peki, şimdi ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "balkon" konuşmasında özellikle ekonomiye yönelik ilk mesajlarını verdi.
"Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz" diyerek erken seçim tartışmalarına nokta koyan Erdoğan, "ülkenin acil meselelerine daha fazla eğileceklerinin" de altını çizdi.
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Uzmanlar Erdoğan'ın ekonomiye yönelik mesajlarını nasıl yorumladı?
Erdoğan'ın konuşması genel olarak itidalli bulunurken,
Piyasalarda etkili olacak,
Erken seçim ya da yeniden sandığa gitmeyi gerektirecek bir sinyal vermezken,
Ekonomi politikalarından da değişime işaret etmemesi ilgi çekti.
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İşte Erdoğan'ın konuşmasından ekonominin payına düşenlere yorumlardan bazıları.
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Siz ne sinyal aldınız?
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