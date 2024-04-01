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"Seçim Sonrasında Ekonomi Ne Olacak?" Sorularına Cevap Günü: Seçimler Bitti Ekonomide Ne Olacak?

"Seçim Sonrasında Ekonomi Ne Olacak?" Sorularına Cevap Günü: Seçimler Bitti Ekonomide Ne Olacak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.04.2024 - 11:23

Türkiye'de sorunlu ekonomik ortamda 1 yılda yapılan 2 seçimin ardından ekonomi yönetiminin yol haritası da sorgulanıyor. Uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dikkatle dinlerken, bundan sonra ne bekleniyor?

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2023 Mayıs sonrası 2024 Mart seçimlerini de atlatan Türkiye'de mazbatalar henüz alınmadan harita netleşerek gözleri ekonomiye döndürdü.

2023 Mayıs sonrası 2024 Mart seçimlerini de atlatan Türkiye'de mazbatalar henüz alınmadan harita netleşerek gözleri ekonomiye döndürdü.

Seçim sonuçlarında iktidarın yerel yönetimlerde oy kaybı net görülürken, sonuçların ekonomiye dayalı sonuçları olduğunu görebilmek zor olmadı.

Seçim sonuçlarında iktidarın yerel yönetimlerde oy kaybı net görülürken, sonuçların ekonomiye dayalı sonuçları olduğunu görebilmek zor olmadı.

Mayıs 2023'te de ekonomide bozulmalar olmasına karşın seçim sonuçlarında iktidarın güven tazelediği görülmüştü. 

Haziran 2023'te değişen ekonomi yönetimiyle de umutlar canlı kalmaya devam etmişti. Ancak ekonomideki sorunların faturasının yeni ekonomi yönetimiyle de vatandaşa kesilmesi, yerel seçimlerdeki sonuçlarda etkili oldu.

Seçim öncesinde yapılan analizlerin odak noktasında olan emekli, enflasyon, hayat pahalılığı, orta sınıf, kiralar derken, dolar/TL'de beklenen artışlar, piyasalarda çöküşler havalarda uçuşmuştu.

Seçim öncesinde yapılan analizlerin odak noktasında olan emekli, enflasyon, hayat pahalılığı, orta sınıf, kiralar derken, dolar/TL'de beklenen artışlar, piyasalarda çöküşler havalarda uçuşmuştu.

Piyasalar ilk tepkisini verdi.

Peki, şimdi ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "balkon" konuşmasında özellikle ekonomiye yönelik ilk mesajlarını verdi.

Peki, şimdi ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "balkon" konuşmasında özellikle ekonomiye yönelik ilk mesajlarını verdi.

Erdoğan, seçim sonuçlarını analiz edeceklerini 'açık yüreklilikle'  değerlendireceklerini söylerken, 'Son bir yıldır ülkemizi, milletimizi ve ekonomimizi yoran seçim defterinin bugün itibarıyla kapanması bile büyük bir kazançtır. Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardır' dedi.

"Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz" diyerek erken seçim tartışmalarına nokta koyan Erdoğan, "ülkenin acil meselelerine daha fazla eğileceklerinin" de altını çizdi.

"Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz" diyerek erken seçim tartışmalarına nokta koyan Erdoğan, "ülkenin acil meselelerine daha fazla eğileceklerinin" de altını çizdi.

Ekonomideki yol haritaları Orta Vadeli Program ve 12'inci Kalkınma Planı'nı bugüne kadar kararlılıkla uyguladıklarını belirten Erdoğan, 'Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını, yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. İş dünyamızdan bürokrasiye, esnafımızdan çiftçimize, tüccarımıza, işçimize, öğrencilerimize kadar herkes kendi asıl gündemine odaklanabilecekler' diyerek ekonomi politikalarında da değişim olmayacağına işaret etti.

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Uzmanlar Erdoğan'ın ekonomiye yönelik mesajlarını nasıl yorumladı?

Uzmanlar Erdoğan'ın ekonomiye yönelik mesajlarını nasıl yorumladı?
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Erdoğan'ın konuşması genel olarak itidalli bulunurken,

Erdoğan'ın konuşması genel olarak itidalli bulunurken,
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Piyasalarda etkili olacak,

Piyasalarda etkili olacak,
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Erken seçim ya da yeniden sandığa gitmeyi gerektirecek bir sinyal vermezken,

Erken seçim ya da yeniden sandığa gitmeyi gerektirecek bir sinyal vermezken,
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Ekonomi politikalarından da değişime işaret etmemesi ilgi çekti.

Ekonomi politikalarından da değişime işaret etmemesi ilgi çekti.
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İşte Erdoğan'ın konuşmasından ekonominin payına düşenlere yorumlardan bazıları.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından ekonominin payına düşenlere yorumlardan bazıları.
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Siz ne sinyal aldınız?

Siz ne sinyal aldınız?
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Yorumlarda buluşalım.

Yorumlarda buluşalım.
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