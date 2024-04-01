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Seçim Sonuçlarını Tüketici Güven Endeksiyle Bilen Ekonomist Kara, Büyümede Gelir Dağılımına İşaret Etti

Seçim Sonuçlarını Tüketici Güven Endeksiyle Bilen Ekonomist Kara, Büyümede Gelir Dağılımına İşaret Etti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.04.2024 - 08:26

2024 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, belediyelerde yaşanan değişim birçok insan için sürpriz olurken, sonuçları ekonomik verilere bakarak isabetli bir şekilde tahmin eden Ali Hakan Kara da gündem oldu.

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Türkiye'de bir seçim daha biterken, 1 yıl içinde yapılan iki seçimden çıkmanın piyasalara verdiği rahatlığın sonuçları bugün izlenecek. Ancak öngörülerin merak edildiği bu ortamda, Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara önemli bir değerlendirme yapmıştı.

Türkiye'de bir seçim daha biterken, 1 yıl içinde yapılan iki seçimden çıkmanın piyasalara verdiği rahatlığın sonuçları bugün izlenecek. Ancak öngörülerin merak edildiği bu ortamda, Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara önemli bir değerlendirme yapmıştı.

3 büyükşehirde başkanların partisi değişmezken, muhalefetin birçok büyükşehiri çok uzun yılların ardından alması da ilgi çekti.

3 büyükşehirde başkanların partisi değişmezken, muhalefetin birçok büyükşehiri çok uzun yılların ardından alması da ilgi çekti.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, seçim sonuçlarına yönelik tahminini bir ekonomist olarak veriler üzerinden açıklamıştı.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, seçim sonuçlarına yönelik tahminini bir ekonomist olarak veriler üzerinden açıklamıştı.
twitter.com

Seçim sonuçlarını tahmin için anketler yerine Tüketici Güven Endeksine bakmayı daha sağlıklı buluyorum. Kritik seviyeler 80-90 arasına denk geliyor. Son 12 yılda seçimlerin öncesinde Tüketici Güven Endeksi 90’ın üzerine çıktı ve iktidar partileri kazandı. Tek istisna 2019 yerel seçimiydi. O dönemde ekonomik durgunluk nedeniyle tüketici güveni 80’lere inmişti ve muhalefet İstanbul’u aldı. Mevcut dönemde ekonomide belirgin bir durgunluk olmasa da, Tüketici Güven Endeksi şu anda 2019 yerel seçimleri ile aynı seviyelerde. Nedeni muhtemelen gelir dağılımındaki bozulma. Bu görünüm iktidar partilerinin seçimden zayıflayarak çıkacağına işaret ediyor.

Kara'nın henüz sandıklar kapanmadan yaptığı bu öngörü, seçimlerin sonucuna yönelik en isabetli anket şirketi tahminlerinin ötesine geçti. Seçim sonuçlarına, ekonomik görünümün etkili olmasının verilerle de önceden görülmesini sağlayan Kara'nın son tespiti de başka bir alana işaret etti.

Kara'nın henüz sandıklar kapanmadan yaptığı bu öngörü, seçimlerin sonucuna yönelik en isabetli anket şirketi tahminlerinin ötesine geçti. Seçim sonuçlarına, ekonomik görünümün etkili olmasının verilerle de önceden görülmesini sağlayan Kara'nın son tespiti de başka bir alana işaret etti.

Ekonomi yönetimi ve iktidarın son yıllarda "enflasyona rağmen/enflasyonla" büyüme gibi bir şekilde yönettiği mücadelede bozulan gelir dağılımının en önemli ekonomik algı olduğunu da belirtti.

Ekonomi yönetimi ve iktidarın son yıllarda "enflasyona rağmen/enflasyonla" büyüme gibi bir şekilde yönettiği mücadelede bozulan gelir dağılımının en önemli ekonomik algı olduğunu da belirtti.
twitter.com
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Özetle ekonomide başarının büyümeden önce gelir dağılımı ve fiyat istikrarı ile hissedildiği de sandıktan çıkmış oldu. Siz ne dersiniz?

Özetle ekonomide başarının büyümeden önce gelir dağılımı ve fiyat istikrarı ile hissedildiği de sandıktan çıkmış oldu. Siz ne dersiniz?
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