Seçim Sonuçlarını Tüketici Güven Endeksiyle Bilen Ekonomist Kara, Büyümede Gelir Dağılımına İşaret Etti

Seçim sonuçlarını tahmin için anketler yerine Tüketici Güven Endeksine bakmayı daha sağlıklı buluyorum. Kritik seviyeler 80-90 arasına denk geliyor. Son 12 yılda seçimlerin öncesinde Tüketici Güven Endeksi 90’ın üzerine çıktı ve iktidar partileri kazandı. Tek istisna 2019 yerel seçimiydi. O dönemde ekonomik durgunluk nedeniyle tüketici güveni 80’lere inmişti ve muhalefet İstanbul’u aldı. Mevcut dönemde ekonomide belirgin bir durgunluk olmasa da, Tüketici Güven Endeksi şu anda 2019 yerel seçimleri ile aynı seviyelerde. Nedeni muhtemelen gelir dağılımındaki bozulma. Bu görünüm iktidar partilerinin seçimden zayıflayarak çıkacağına işaret ediyor.