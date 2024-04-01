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Borsa Temkinli Yükseldi, Altın Rekor Kırdı: Piyasalar Seçim Sonuçlarına Ne Tepki Verdi?

Borsa Temkinli Yükseldi, Altın Rekor Kırdı: Piyasalar Seçim Sonuçlarına Ne Tepki Verdi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.04.2024 - 10:31

Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin sonuçlarına piyasaların ilk tepkisi pozitif oldu.

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Seçim sonuçlarının riskini almak isteyemeyenler nedeniyle Borsa'da geçen haftalarda oynak bir görünüm vardı. Altın, global gelişmelerle yükselirken, dolar/TL'de kontrollü bir görünüm olması sakinliği korudu.

Seçim sonuçlarının riskini almak isteyemeyenler nedeniyle Borsa'da geçen haftalarda oynak bir görünüm vardı. Altın, global gelişmelerle yükselirken, dolar/TL'de kontrollü bir görünüm olması sakinliği korudu.

Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi güne yüzde 1,01 oranında yükselişle 9.234,48 puandan başladı. Sonrasında bir miktar geri çekilen endeks artı seyrini sürdürürken, bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 2'nin üzerinde oldu.

Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi güne yüzde 1,01 oranında yükselişle 9.234,48 puandan başladı. Sonrasında bir miktar geri çekilen endeks artı seyrini sürdürürken, bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 2'nin üzerinde oldu.

Ons altın küresel gelişmelerle 2265,73 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Yüzde 1'in üzerinde yükselirken, yurt içinde de gram altın 2.357 liradan karşılık buldu.

Ons altın küresel gelişmelerle 2265,73 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Yüzde 1'in üzerinde yükselirken, yurt içinde de gram altın 2.357 liradan karşılık buldu.

Dolar/TL'de seyir sakin görünürken, seçim öncesinde dolar talebindeki artışa karşın kontrollü salınımın sürdüğü görüldü.

Petrol fiyatları, OPEC+ kesintileri, Rus rafinerilerine yönelik saldırılar ve iyimser Çin imalat verilerinin desteklemesiyle yükseldi.

Petrol fiyatları, OPEC+ kesintileri, Rus rafinerilerine yönelik saldırılar ve iyimser Çin imalat verilerinin desteklemesiyle yükseldi.
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