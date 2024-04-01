Ak Parti'nin Oy Kaybında Gözler Ekonomistlere Döndü: "Boş Tencere" Bu Seçimde mi Kendini Gösterdi?
Ak Parti'nin Oy Kaybında Gözler Ekonomistlere Döndü: "Boş Tencere" Bu Seçimde mi Kendini Gösterdi?
20224 Mart Yerel Seçimleri sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre ekonomiyi yöneten iktidarın öncelikle büyükşehirlerde ve tüm ülkede oy kaybı haritaya yansıdı. Seçimlerde oyunu yükselten muhalefet partileri dikkat çekerken, henüz genel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçmemesine rağmen görülen bu seçim sonuçları ekonomideki durumu mu yansıtıyor? Ekonomistlerin yorumları ve tespitleri ilgi çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye, 10 ayın ardından ikinci kez sandık başına gitti. 2023 Mayıs seçimlerinde ekonomideki durumun sandığa yansımadığını düşünenler, 2024 Mart yerel seçimlerinde sonuçların ekonomik olduğunu söyledi.
3 büyük şehirde seçim sonuçlarında bir değişim olmazken, değişen bölgelerin çoğunlukta olması gözlerin ekonomiye dönmesine yol açtı.
Büyükşehirlerde sert şekilde hissedilen ekonomik sorunlar, Mayıs 2023 seçimleri sonrasında artınca vatandaşın yerel seçimlerde iktidara olan güven göstergesi niteliğindeki oylarındaki azalmaya ekonomistlerin yorumları emekli ve boş tencere üzerinden oldu.
Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, ekonomi politikalarında 2021 yılında başlayan TL'nin değersizleştirilmesine dayandığını savunurken,
Yine 2021'de başlayan ekonomi politikalarındaki söylemler hatırlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ancak bu kez faizin yönetilememesinin yarattığı enflasyona vurgu yapıldı.
"Ekonomi bu, aptal."*
"Halkı fakirleştiren ekonomi."
"Vatandaş, gelir ve servet transferine çok sert tepki vermiştir."
16 milyon emeklinin bu seçimde etkili olduğu görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Şimşek programı iktidara yerel seçimleri kaybettirmiş olacak."
Vatandaşın düştüğü geçim sıkıntısı göz önüne alındığında,
Emeklilerin yanında eriyen orta sınıfın da rolü açıkça görüldü.
Başkan adaylarının gelir dağılımındaki varlıkları da hesaba katıldığında,
Sonuçlara giden yoldaki taşlar bir bir sıralandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bu yerel seçim falan değil; İktisat politikalarının referandumudur."
"Sabır taşı çatladı"
Ekonomiyle yakından ilgilenenler de sonuca yönelik ekonomik yorumlarda bulundu.
Siz ne dersiniz? "Boş tencere" teorisi gecikmeli mi çalıştı, yoksa tencere tamamen mi boşaldı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda