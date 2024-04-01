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Ak Parti'nin Oy Kaybında Gözler Ekonomistlere Döndü: "Boş Tencere" Bu Seçimde mi Kendini Gösterdi?

Ak Parti'nin Oy Kaybında Gözler Ekonomistlere Döndü: "Boş Tencere" Bu Seçimde mi Kendini Gösterdi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.04.2024 - 08:57

20224 Mart Yerel Seçimleri sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre ekonomiyi yöneten iktidarın öncelikle büyükşehirlerde ve tüm ülkede oy kaybı haritaya yansıdı. Seçimlerde oyunu yükselten muhalefet partileri dikkat çekerken, henüz genel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçmemesine rağmen görülen bu seçim sonuçları ekonomideki durumu mu yansıtıyor? Ekonomistlerin yorumları ve tespitleri ilgi çekti.

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Türkiye, 10 ayın ardından ikinci kez sandık başına gitti. 2023 Mayıs seçimlerinde ekonomideki durumun sandığa yansımadığını düşünenler, 2024 Mart yerel seçimlerinde sonuçların ekonomik olduğunu söyledi.

Türkiye, 10 ayın ardından ikinci kez sandık başına gitti. 2023 Mayıs seçimlerinde ekonomideki durumun sandığa yansımadığını düşünenler, 2024 Mart yerel seçimlerinde sonuçların ekonomik olduğunu söyledi.

3 büyük şehirde seçim sonuçlarında bir değişim olmazken, değişen bölgelerin çoğunlukta olması gözlerin ekonomiye dönmesine yol açtı.

3 büyük şehirde seçim sonuçlarında bir değişim olmazken, değişen bölgelerin çoğunlukta olması gözlerin ekonomiye dönmesine yol açtı.

2023 Mayıs seçimlerinde ekonomideki sorunların sandığa yansımadığını düşünenler bu seçimlerde de sonuçların ekonomik olduğunu savundu.

Büyükşehirlerde sert şekilde hissedilen ekonomik sorunlar, Mayıs 2023 seçimleri sonrasında artınca vatandaşın yerel seçimlerde iktidara olan güven göstergesi niteliğindeki oylarındaki azalmaya ekonomistlerin yorumları emekli ve boş tencere üzerinden oldu.

Büyükşehirlerde sert şekilde hissedilen ekonomik sorunlar, Mayıs 2023 seçimleri sonrasında artınca vatandaşın yerel seçimlerde iktidara olan güven göstergesi niteliğindeki oylarındaki azalmaya ekonomistlerin yorumları emekli ve boş tencere üzerinden oldu.

Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, ekonomi politikalarında 2021 yılında başlayan TL'nin değersizleştirilmesine dayandığını savunurken,

Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, ekonomi politikalarında 2021 yılında başlayan TL'nin değersizleştirilmesine dayandığını savunurken,
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Yine 2021'de başlayan ekonomi politikalarındaki söylemler hatırlandı.

Yine 2021'de başlayan ekonomi politikalarındaki söylemler hatırlandı.
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Ancak bu kez faizin yönetilememesinin yarattığı enflasyona vurgu yapıldı.

Ancak bu kez faizin yönetilememesinin yarattığı enflasyona vurgu yapıldı.
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"Ekonomi bu, aptal."*

"Ekonomi bu, aptal."*
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*Bu söylem, 1992 yılında ABD seçimlerinde Bush'a karşı seçimleri kazanan Clinton'ın kampanyasında kullanılmış bir terimdir. 

"Halkı fakirleştiren ekonomi."

"Halkı fakirleştiren ekonomi."
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"Vatandaş, gelir ve servet transferine çok sert tepki vermiştir."

"Vatandaş, gelir ve servet transferine çok sert tepki vermiştir."
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16 milyon emeklinin bu seçimde etkili olduğu görüldü.

16 milyon emeklinin bu seçimde etkili olduğu görüldü.
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"Şimşek programı iktidara yerel seçimleri kaybettirmiş olacak."

"Şimşek programı iktidara yerel seçimleri kaybettirmiş olacak."
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Vatandaşın düştüğü geçim sıkıntısı göz önüne alındığında,

Vatandaşın düştüğü geçim sıkıntısı göz önüne alındığında,
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Emeklilerin yanında eriyen orta sınıfın da rolü açıkça görüldü.

Emeklilerin yanında eriyen orta sınıfın da rolü açıkça görüldü.
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Başkan adaylarının gelir dağılımındaki varlıkları da hesaba katıldığında,

Başkan adaylarının gelir dağılımındaki varlıkları da hesaba katıldığında,
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Sonuçlara giden yoldaki taşlar bir bir sıralandı.

Sonuçlara giden yoldaki taşlar bir bir sıralandı.
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"Bu yerel seçim falan değil; İktisat politikalarının referandumudur."

"Bu yerel seçim falan değil; İktisat politikalarının referandumudur."
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"Sabır taşı çatladı"

"Sabır taşı çatladı"
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Ekonomiyle yakından ilgilenenler de sonuca yönelik ekonomik yorumlarda bulundu.

Ekonomiyle yakından ilgilenenler de sonuca yönelik ekonomik yorumlarda bulundu.
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Siz ne dersiniz? "Boş tencere" teorisi gecikmeli mi çalıştı, yoksa tencere tamamen mi boşaldı?

Siz ne dersiniz? "Boş tencere" teorisi gecikmeli mi çalıştı, yoksa tencere tamamen mi boşaldı?
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