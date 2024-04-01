Ak Parti'nin Oy Kaybında Gözler Ekonomistlere Döndü: "Boş Tencere" Bu Seçimde mi Kendini Gösterdi?

20224 Mart Yerel Seçimleri sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre ekonomiyi yöneten iktidarın öncelikle büyükşehirlerde ve tüm ülkede oy kaybı haritaya yansıdı. Seçimlerde oyunu yükselten muhalefet partileri dikkat çekerken, henüz genel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçmemesine rağmen görülen bu seçim sonuçları ekonomideki durumu mu yansıtıyor? Ekonomistlerin yorumları ve tespitleri ilgi çekti.