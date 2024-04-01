"Adil Değer" Robin'in Seçim Sonucuna Dair Paylaşımı Tepki Topladı: "Piyasalar Seçim Sonucunu Beğenmeyecek"

Piyasalar Türkiye'deki seçim sonucunu beğenmeyecek. Seçimle ilgili teşviklerin sona ermesini ve ortodoksluğa dönüşü umuyorlardı. Bu sonuç tam tersi bir sinyal gönderir. Piyasalar bunu Türkiye'yi sürekli seçim modunda tutmak olarak görecek. Daha fazla pompalama. Daha fazla devalüasyon...