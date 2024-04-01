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"Adil Değer" Robin'in Seçim Sonucuna Dair Paylaşımı Tepki Topladı: "Piyasalar Seçim Sonucunu Beğenmeyecek"

"Adil Değer" Robin'in Seçim Sonucuna Dair Paylaşımı Tepki Topladı: "Piyasalar Seçim Sonucunu Beğenmeyecek"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.04.2024 - 10:00

İsabetsiz tahminleriyle bir dönem dolar/TL'de 'adil değer' (fair value) üreten Goldman Sachs'ın eski ekonomisti Robin Brooks, son dönemde gerilim doz vermeye çalıştığı paylaşımlarına seçim sonrası öyle birini ekledi ki gereken cevapları da aldı.

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Goldman Sachs'ın eski, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, yıllardır Türkiye'de TL'ye "adil değer" üretmesiyle tanınır.

Goldman Sachs'ın eski, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, yıllardır Türkiye'de TL'ye "adil değer" üretmesiyle tanınır.

Brooks'un hiç isabet etmeyen "adil değer" hesaplamaları sürekli değişirken, seçimler öncesi de paylaşımlarındaki "devalüasyon" nidaları ilgi çekmişti.

Brooks'un hiç isabet etmeyen "adil değer" hesaplamaları sürekli değişirken, seçimler öncesi de paylaşımlarındaki "devalüasyon" nidaları ilgi çekmişti.
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Gerçek ekonomistlerin uzun süredir dikkat almadığı Brooks'un görüşleri seçim gecesinde sertleşti.

Seçim sonuçlarına yönelik yaptığı değerlendirmede, "Piyasalar Türkiye'deki seçim sonucunu beğenmeyecek" dedi.

Seçim sonuçlarına yönelik yaptığı değerlendirmede, "Piyasalar Türkiye'deki seçim sonucunu beğenmeyecek" dedi.
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Piyasalar Türkiye'deki seçim sonucunu beğenmeyecek. Seçimle ilgili teşviklerin sona ermesini ve ortodoksluğa dönüşü umuyorlardı. Bu sonuç tam tersi bir sinyal gönderir. Piyasalar bunu Türkiye'yi sürekli seçim modunda tutmak olarak görecek. Daha fazla pompalama. Daha fazla devalüasyon...

Brooks'a yönelik yorumlar yoğun oldu.

Brooks'a yönelik yorumlar yoğun oldu.
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Ekonomistler Brooks'a tepki gösterirken,

Ekonomistler Brooks'a tepki gösterirken,
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Ti'ye de aldı.

Ti'ye de aldı.
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Timothy Ash ile ay tutulması misali nadir bir şekilde aynı çerçevede buluşmaları nedense böyle bir konuda oldu.

Timothy Ash ile ay tutulması misali nadir bir şekilde aynı çerçevede buluşmaları nedense böyle bir konuda oldu.
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"Sen de kaybedensin Robin"

"Sen de kaybedensin Robin"
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"Problem yok, uzun vadeli yatırımcılarız, spekülatör değil."

"Problem yok, uzun vadeli yatırımcılarız, spekülatör değil."
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"Devalüasyon çığırtkanlığı yapıyor"

"Devalüasyon çığırtkanlığı yapıyor"
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"Önemli olan TL'nin değerini dengede tutmak."

"Önemli olan TL'nin değerini dengede tutmak."
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"Uzun vadede, hızlı para kazanmak isteyenlerin ötesindeki "piyasalar", seçmenlerden gelen rasyonelliğe, meritokrasiye, hukukun üstünlüğüne, istikrara, enflasyonun sona ermesine vb. dönüş talebini takdir edeceklerdir."

"Uzun vadede, hızlı para kazanmak isteyenlerin ötesindeki "piyasalar", seçmenlerden gelen rasyonelliğe, meritokrasiye, hukukun üstünlüğüne, istikrara, enflasyonun sona ermesine vb. dönüş talebini takdir edeceklerdir."
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Robin de hiç kazanamayanlardan oldu.

Robin de hiç kazanamayanlardan oldu.
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"Ters indikatör"

"Ters indikatör"
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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