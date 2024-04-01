"Adil Değer" Robin'in Seçim Sonucuna Dair Paylaşımı Tepki Topladı: "Piyasalar Seçim Sonucunu Beğenmeyecek"
"Adil Değer" Robin'in Seçim Sonucuna Dair Paylaşımı Tepki Topladı: "Piyasalar Seçim Sonucunu Beğenmeyecek"
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Goldman Sachs'ın eski, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, yıllardır Türkiye'de TL'ye "adil değer" üretmesiyle tanınır.
Brooks'un hiç isabet etmeyen "adil değer" hesaplamaları sürekli değişirken, seçimler öncesi de paylaşımlarındaki "devalüasyon" nidaları ilgi çekmişti.
Seçim sonuçlarına yönelik yaptığı değerlendirmede, "Piyasalar Türkiye'deki seçim sonucunu beğenmeyecek" dedi.
Brooks'a yönelik yorumlar yoğun oldu.
Ekonomistler Brooks'a tepki gösterirken,
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Ti'ye de aldı.
Timothy Ash ile ay tutulması misali nadir bir şekilde aynı çerçevede buluşmaları nedense böyle bir konuda oldu.
"Sen de kaybedensin Robin"
"Problem yok, uzun vadeli yatırımcılarız, spekülatör değil."
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"Devalüasyon çığırtkanlığı yapıyor"
"Önemli olan TL'nin değerini dengede tutmak."
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"Uzun vadede, hızlı para kazanmak isteyenlerin ötesindeki "piyasalar", seçmenlerden gelen rasyonelliğe, meritokrasiye, hukukun üstünlüğüne, istikrara, enflasyonun sona ermesine vb. dönüş talebini takdir edeceklerdir."
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Robin de hiç kazanamayanlardan oldu.
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"Ters indikatör"
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