Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Özgür Demirtaş'ın Seçim Yorumu İlgi Çekti: Söylediklerini Tekrar Etti

Özgür Demirtaş'ın Seçim Yorumu İlgi Çekti: Söylediklerini Tekrar Etti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.04.2024 - 09:24

Seçim sonuçlarının yankıları devam ederken, Mart 2024 yerel seçimlerinin sonucu ekonomide sorunlu bir döneme geldiği için ekonomistlerin de yorum hakkı doğdu. Yıllardır ekonomide yapılanlar hakkında uyarıda bulunan ekonomistlerin başında gelen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, geçen aylarda söylediği bir sözü tekrar etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yıllardır ekonomi politikalarına yönelik eleştiride bulunanların başında geliyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yıllardır ekonomi politikalarına yönelik eleştiride bulunanların başında geliyor.

Halkın ana sorunu olan enflasyona yönelik popülist politikalara yaptığı eleştirilerle de gündemden düşmeyen Özgür Demirtaş, yapılanların yansımalarını da öngörülmesiyle de öne çıktı.

Halkın ana sorunu olan enflasyona yönelik popülist politikalara yaptığı eleştirilerle de gündemden düşmeyen Özgür Demirtaş, yapılanların yansımalarını da öngörülmesiyle de öne çıktı.

Özgür Demirtaş, geçen aylarda da seçim sonrasına yönelik söyledikleriyle dikkat çekmişti. Aynı söylemi tekrarladı.

Seçim sonuçlarının netleşmesiyle Demirtaş, "Zamanında yediğin hurmalar, gelir seçimde tırmalar" sözleriyle yeniden ekonomide yıllardır yapılan yanlışlara vurgu yaptı.

Seçim sonuçlarının netleşmesiyle Demirtaş, "Zamanında yediğin hurmalar, gelir seçimde tırmalar" sözleriyle yeniden ekonomide yıllardır yapılan yanlışlara vurgu yaptı.
twitter.com

Özgür Demirtaş'a yorumlar gecikmedi.

Özgür Demirtaş'a yorumlar gecikmedi.
twitter.com

Yorumlarda seçim sonuçlarına yönelik ekonomideki durum da öne çıkarken,

Yorumlarda seçim sonuçlarına yönelik ekonomideki durum da öne çıkarken,
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ali Hakan Kara'nın analizine vurgu yapıldı.

Ali Hakan Kara'nın analizine vurgu yapıldı.
twitter.com

O analiz de burada.

Özgür Demirtaş'a yapılan yorumlardan bazıları.

Özgür Demirtaş'a yapılan yorumlardan bazıları.
twitter.com

Belki de ekonomi bilmek yeterlidir?

Belki de ekonomi bilmek yeterlidir?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
twitter.com

Seçim sonuçları, ekonomideki sorunları mı yansıtıyor?

Seçim sonuçları, ekonomideki sorunları mı yansıtıyor?
twitter.com

Bu içerik de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?