Özgür Demirtaş'ın Seçim Yorumu İlgi Çekti: Söylediklerini Tekrar Etti

Seçim sonuçlarının yankıları devam ederken, Mart 2024 yerel seçimlerinin sonucu ekonomide sorunlu bir döneme geldiği için ekonomistlerin de yorum hakkı doğdu. Yıllardır ekonomide yapılanlar hakkında uyarıda bulunan ekonomistlerin başında gelen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, geçen aylarda söylediği bir sözü tekrar etti.