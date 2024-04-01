Özgür Demirtaş'ın Seçim Yorumu İlgi Çekti: Söylediklerini Tekrar Etti
Özgür Demirtaş'ın Seçim Yorumu İlgi Çekti: Söylediklerini Tekrar Etti
Seçim sonuçlarının yankıları devam ederken, Mart 2024 yerel seçimlerinin sonucu ekonomide sorunlu bir döneme geldiği için ekonomistlerin de yorum hakkı doğdu. Yıllardır ekonomide yapılanlar hakkında uyarıda bulunan ekonomistlerin başında gelen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, geçen aylarda söylediği bir sözü tekrar etti.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yıllardır ekonomi politikalarına yönelik eleştiride bulunanların başında geliyor.
Halkın ana sorunu olan enflasyona yönelik popülist politikalara yaptığı eleştirilerle de gündemden düşmeyen Özgür Demirtaş, yapılanların yansımalarını da öngörülmesiyle de öne çıktı.
Seçim sonuçlarının netleşmesiyle Demirtaş, "Zamanında yediğin hurmalar, gelir seçimde tırmalar" sözleriyle yeniden ekonomide yıllardır yapılan yanlışlara vurgu yaptı.
Özgür Demirtaş'a yorumlar gecikmedi.
Yorumlarda seçim sonuçlarına yönelik ekonomideki durum da öne çıkarken,
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Ali Hakan Kara'nın analizine vurgu yapıldı.
Özgür Demirtaş'a yapılan yorumlardan bazıları.
Belki de ekonomi bilmek yeterlidir?
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Siz ne dersiniz?
Seçim sonuçları, ekonomideki sorunları mı yansıtıyor?
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