Seçimde Ekonominin Etkili Olması 'Emeklilerin Zam İsyanı mı?' Dedirtti

Mart 2024 Yerel Seçimleri'nden çıkan sonuçlar incelenmeye devam ediyor. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, seçimleri Türkiye'de 1. parti olarak tamamlarken, birçok şehirde hem belediyeleri de hem de meclisleri aldı. Ekonomideki sorunların iktidara yansıması olarak görülen bu sonuçlarla, sosyal medyada da emeklilere yönelik yorumlar ilgi çekti.