Seçimde Ekonominin Etkili Olması 'Emeklilerin Zam İsyanı mı?' Dedirtti
Seçimde Ekonominin Etkili Olması 'Emeklilerin Zam İsyanı mı?' Dedirtti
Mart 2024 Yerel Seçimleri'nden çıkan sonuçlar incelenmeye devam ediyor. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, seçimleri Türkiye'de 1. parti olarak tamamlarken, birçok şehirde hem belediyeleri de hem de meclisleri aldı. Ekonomideki sorunların iktidara yansıması olarak görülen bu sonuçlarla, sosyal medyada da emeklilere yönelik yorumlar ilgi çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mayıs 2023 seçimleri sonrasında değişen ekonomi yönetimiyle birlikte enflasyonla mücadelede fatura vatandaşa kesildi.
Özellikle seçim öncesinde müjde bekleyen emekli kesim, yüksek oy potansiyeliyle aradığını bulamayınca sandıkta tercih değiştirerek ekonomi politikalarından memnun olmadığını gösterdi.
Emeklilerin sandıkta belirleyici olması da yorumları şekillendirdi.
Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emeklinin olması
Seçmen içinde emeklilerin yaklaşık yüzde 20 oranında olması
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tercih değişiminin haritaya yansımasına neden oldu.
2024 yılının Emekliler Yılı olarak ilan edilmesine karşın
En düşük emekli maaşının 10 bin lira olarak
Gerek asgari ücretin gerek de açlık sınırının çok altında kalması,
Ekonomide yaşanan sorunları hissedilir kılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Zam beklentilerine de ekonomi yönetimi tarafından olumlu bakılmaması
Seçim sonuçlarına yansımış oldu.
Siz ne dersiniz? Türk siyasetinde belirleyici emekliler mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda