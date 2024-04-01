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Ekonomi
Seçimde Ekonominin Etkili Olması 'Emeklilerin Zam İsyanı mı?' Dedirtti

Seçimde Ekonominin Etkili Olması 'Emeklilerin Zam İsyanı mı?' Dedirtti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.04.2024 - 14:01 Son Güncelleme: 01.04.2024 - 14:24

Mart 2024 Yerel Seçimleri'nden çıkan sonuçlar incelenmeye devam ediyor. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, seçimleri Türkiye'de 1. parti olarak tamamlarken, birçok şehirde hem belediyeleri de hem de meclisleri aldı. Ekonomideki sorunların iktidara yansıması olarak görülen bu sonuçlarla, sosyal medyada da emeklilere yönelik yorumlar ilgi çekti.

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Mayıs 2023 seçimleri sonrasında değişen ekonomi yönetimiyle birlikte enflasyonla mücadelede fatura vatandaşa kesildi.

Mayıs 2023 seçimleri sonrasında değişen ekonomi yönetimiyle birlikte enflasyonla mücadelede fatura vatandaşa kesildi.

Enflasyonda yükseliş sertleşirken, sıkı para politikaları da görüldü. Mücadelenin yükü vatandaşın sırtına yüklenirken, Mart 2024 seçimlerinde de bu durum sandığa yansıdı.

Özellikle seçim öncesinde müjde bekleyen emekli kesim, yüksek oy potansiyeliyle aradığını bulamayınca sandıkta tercih değiştirerek ekonomi politikalarından memnun olmadığını gösterdi.

Özellikle seçim öncesinde müjde bekleyen emekli kesim, yüksek oy potansiyeliyle aradığını bulamayınca sandıkta tercih değiştirerek ekonomi politikalarından memnun olmadığını gösterdi.

Seçimlere ekonominin yansıması.

Emeklilerin sandıkta belirleyici olması da yorumları şekillendirdi.

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emeklinin olması

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emeklinin olması
twitter.com

Seçmen içinde emeklilerin yaklaşık yüzde 20 oranında olması

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Tercih değişiminin haritaya yansımasına neden oldu.

Tercih değişiminin haritaya yansımasına neden oldu.
twitter.com

2024 yılının Emekliler Yılı olarak ilan edilmesine karşın

2024 yılının Emekliler Yılı olarak ilan edilmesine karşın
twitter.com

En düşük emekli maaşının 10 bin lira olarak

En düşük emekli maaşının 10 bin lira olarak
twitter.com

Gerek asgari ücretin gerek de açlık sınırının çok altında kalması,

Gerek asgari ücretin gerek de açlık sınırının çok altında kalması,
twitter.com

Ekonomide yaşanan sorunları hissedilir kılmıştı.

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Zam beklentilerine de ekonomi yönetimi tarafından olumlu bakılmaması

Zam beklentilerine de ekonomi yönetimi tarafından olumlu bakılmaması
twitter.com

Seçim sonuçlarına yansımış oldu.

Seçim sonuçlarına yansımış oldu.
twitter.com

Siz ne dersiniz? Türk siyasetinde belirleyici emekliler mi?

Siz ne dersiniz? Türk siyasetinde belirleyici emekliler mi?
twitter.com
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