Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
ABD'li Bankadan ve İş Dünyasından İlk Seçim Sonrası Yorumları Geldi: Goldman Sachs, TL'yi Beğendi!

ABD'li Bankadan ve İş Dünyasından İlk Seçim Sonrası Yorumları Geldi: Goldman Sachs, TL'yi Beğendi!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.04.2024 - 16:01

ABD'li dev banka Goldman Sachs, seçim sonrası ilk değerlendirmesini yaparken, Türk Lirası'nda olumlu performans beklediğini açıkladı. İş dünyasından da enflasyona ve ekonomi politikalarına vurgu yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Goldman Sachs ekonomistleri, seçimlerin bitmesiyle Türk Lirası'nda geçen aylardan daha iyi performans bekliyor.

Goldman Sachs ekonomistleri, seçimlerin bitmesiyle Türk Lirası'nda geçen aylardan daha iyi performans bekliyor.

BloombergHT'nin aktardığına göre, Goldman Sachs ekonomistleri, yerel seçimlerin tartışmasız geçerek, mevcut seçim sonrası Erdoğan'ın da ekonomi politikalarına devam sinyali vermesiyle piyasaların memnuniyet olumlu olacağını öngördü.

Yayımlanan raporda, seçim öncesinde yaşanan sermaye çıkışları, rezerv azalışı ve seçim belirsizliğinin bitmesiyle mevcut politikaların da sürmesinin gelecek dönemde sermaye girişini başlatacağını öngördü.

Yayımlanan raporda, seçim öncesinde yaşanan sermaye çıkışları, rezerv azalışı ve seçim belirsizliğinin bitmesiyle mevcut politikaların da sürmesinin gelecek dönemde sermaye girişini başlatacağını öngördü.

Cari dengede düzelmenin de hızlanmasıyla TL'de gelece aylarda daha iyi bir performans göstereceği tahmin edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in seçim sonrası açıklamaları da olumlu görüldü.

İş dünyası da seçimlerin bitmesiyle artık belirsizliğin ortadan kalktığına memnun oldu.

İş dünyası da seçimlerin bitmesiyle artık belirsizliğin ortadan kalktığına memnun oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Seçim ülkemize ve milletimize hayırlı olsun' derken, 'Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır. Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız' dedi.

"Ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz"

"Ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 'İş dünyası olarak Türkiye’nin bu seçimden sonra uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

"Artık önümüzde seçim gündemini geride bıraktığımız çok önemli bir süreç var."

"Artık önümüzde seçim gündemini geride bıraktığımız çok önemli bir süreç var."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 'Artık önümüzde seçim gündemini geride bıraktığımız çok önemli bir süreç var. Türk iş dünyası temsilcileri olarak gayemiz; her zaman olduğu gibi ülkemizin kalkınmasına ve refahına katkı sunmak için daha fazla çalışmak, yarınlarımız için daha fazla katma değer üretmek olacak. Bu süreçte, başta enflasyonla mücadele olmak üzere, yapısal reformlar dahil atılacak tüm adımların bir an önce ve kararlılıkla yapılması geleceğimiz için çok önemli' dedi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?