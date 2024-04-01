ABD'li Bankadan ve İş Dünyasından İlk Seçim Sonrası Yorumları Geldi: Goldman Sachs, TL'yi Beğendi!
ABD'li Bankadan ve İş Dünyasından İlk Seçim Sonrası Yorumları Geldi: Goldman Sachs, TL'yi Beğendi!
ABD'li dev banka Goldman Sachs, seçim sonrası ilk değerlendirmesini yaparken, Türk Lirası'nda olumlu performans beklediğini açıkladı. İş dünyasından da enflasyona ve ekonomi politikalarına vurgu yapıldı.
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Goldman Sachs ekonomistleri, seçimlerin bitmesiyle Türk Lirası'nda geçen aylardan daha iyi performans bekliyor.
Yayımlanan raporda, seçim öncesinde yaşanan sermaye çıkışları, rezerv azalışı ve seçim belirsizliğinin bitmesiyle mevcut politikaların da sürmesinin gelecek dönemde sermaye girişini başlatacağını öngördü.
İş dünyası da seçimlerin bitmesiyle artık belirsizliğin ortadan kalktığına memnun oldu.
"Ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz"
"Artık önümüzde seçim gündemini geride bıraktığımız çok önemli bir süreç var."
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