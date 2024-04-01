ABD'li Bankadan ve İş Dünyasından İlk Seçim Sonrası Yorumları Geldi: Goldman Sachs, TL'yi Beğendi!

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 'Artık önümüzde seçim gündemini geride bıraktığımız çok önemli bir süreç var. Türk iş dünyası temsilcileri olarak gayemiz; her zaman olduğu gibi ülkemizin kalkınmasına ve refahına katkı sunmak için daha fazla çalışmak, yarınlarımız için daha fazla katma değer üretmek olacak. Bu süreçte, başta enflasyonla mücadele olmak üzere, yapısal reformlar dahil atılacak tüm adımların bir an önce ve kararlılıkla yapılması geleceğimiz için çok önemli' dedi.