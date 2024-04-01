Piyasalarda Seçim Sonrası Goygoyları: Belirsizliğin Bitmesi Ekonomi ve Finans Dünyasını Rahatlattı

Mart 2024 yerel seçimlerinin bitmesiyle belirsizliklerin sona erecek olması, seçimlerin de ana belirleyicisi olan ekonominin üzerinde önemli bir rahatlama yarattı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası balkon konuşmasında ekonomiden bahsederek 'durmak yok, yola devam' demesi piyasalardaki sis perdesini araladı. Bu durumu esprili paylaşımlarına alet edenler de güldürdü.