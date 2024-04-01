Piyasalarda Seçim Sonrası Goygoyları: Belirsizliğin Bitmesi Ekonomi ve Finans Dünyasını Rahatlattı
Piyasalarda Seçim Sonrası Goygoyları: Belirsizliğin Bitmesi Ekonomi ve Finans Dünyasını Rahatlattı
Mart 2024 yerel seçimlerinin bitmesiyle belirsizliklerin sona erecek olması, seçimlerin de ana belirleyicisi olan ekonominin üzerinde önemli bir rahatlama yarattı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası balkon konuşmasında ekonomiden bahsederek 'durmak yok, yola devam' demesi piyasalardaki sis perdesini araladı. Bu durumu esprili paylaşımlarına alet edenler de güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gecenin paylaşımıyla başlayalım.
Eskileri hatırlayanlar çok oldu.
BofA bir dur kardeşim.
Seçim sonuçları bir kesimi rahatlattı.
Eskiler demiştik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dış finansman yolu gözleyenler mutluydu.
Taksi plakaları ise gecenin kaybedenlerinden oldu.
Piyasacıların bakışı kırmızıyla değişti.
Bazı hisselerde yatırımcılar çok rahattı.
Ekonomi politikalarında değişim olmayacağını öğrenince.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Halka arzlara alışanlar, ilçe değiştirmeye de alıştı.
Seçim öncesi söylenenler unutulmadı.
Sektörler de seçimle ayrıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda