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Piyasalarda Seçim Sonrası Goygoyları: Belirsizliğin Bitmesi Ekonomi ve Finans Dünyasını Rahatlattı

Piyasalarda Seçim Sonrası Goygoyları: Belirsizliğin Bitmesi Ekonomi ve Finans Dünyasını Rahatlattı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.04.2024 - 16:37

Mart 2024 yerel seçimlerinin bitmesiyle belirsizliklerin sona erecek olması, seçimlerin de ana belirleyicisi olan ekonominin üzerinde önemli bir rahatlama yarattı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası balkon konuşmasında ekonomiden bahsederek 'durmak yok, yola devam' demesi piyasalardaki sis perdesini araladı. Bu durumu esprili paylaşımlarına alet edenler de güldürdü.

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Gecenin paylaşımıyla başlayalım.

Gecenin paylaşımıyla başlayalım.
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Eskileri hatırlayanlar çok oldu.

Eskileri hatırlayanlar çok oldu.
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BofA bir dur kardeşim.

BofA bir dur kardeşim.
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Seçim sonuçları bir kesimi rahatlattı.

Seçim sonuçları bir kesimi rahatlattı.
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Eskiler demiştik.

Eskiler demiştik.
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Dış finansman yolu gözleyenler mutluydu.

Dış finansman yolu gözleyenler mutluydu.
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Taksi plakaları ise gecenin kaybedenlerinden oldu.
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Piyasacıların bakışı kırmızıyla değişti.

Piyasacıların bakışı kırmızıyla değişti.
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Bazı hisselerde yatırımcılar çok rahattı.

Bazı hisselerde yatırımcılar çok rahattı.
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Ekonomi politikalarında değişim olmayacağını öğrenince.

Ekonomi politikalarında değişim olmayacağını öğrenince.
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Halka arzlara alışanlar, ilçe değiştirmeye de alıştı.

Halka arzlara alışanlar, ilçe değiştirmeye de alıştı.
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Seçim öncesi söylenenler unutulmadı.

Seçim öncesi söylenenler unutulmadı.
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Sektörler de seçimle ayrıştı.

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